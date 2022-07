Nairo, Rigo y Martínez superan una dura etapa en el Tour de Francia y subieron puestos en la general

Así fue la etapa 5 del Tour de Francia en donde el Pavé hizo de las suyas. Foto REUTERS/Christian Hartmann

Para muchos la quinta jornada del Tour de Francia era la etapa reina del recorrido, el trayecto en pavé representó un enorme reto y efectivamente, como lo pronosticó Rigoberto Urán el día anterior, este tramo hizo de las suyas en la carrera. Las caídas, los golpes, sustos y ataques, los grandes protagonistas de una jornada llena de emociones.

Los colombianos Nairo Quintana del Arkea Samsic, Daniel Felipe Martínez del Team INEOS-Grenadiers y Rigoberto Urán del EF Education - Easy Post, lograron salvar un día complicado y cruzaron la línea de meta en el pelotón del maillot amarillo y no perdieron mucho tiempo con respecto a la fuga que lideró Tadej Pogacar. Primoz Roglic, uno de los grandes candidatos al título, perdió varios minutos debido a una caída.

En la clasificación general los tres colombianos ascendieron varios puestos, Daniel Felipe Martínez ahora está en la casilla 17 a 1:09″, Nairo Quintana en la 19 a 1:14″y Rigoberto Urán 40 a “:18″. Wout Van Aert logró mantener por un día más la camisa amarilla, sin embargo, la diferencia con Tadej Pogacar ahora es de solo 19 segundos. Roglic cayó 37 puestos y ahora está a 2:36 del líder de la general.

Wout Van Aert sufrió una caída en la jornada. Foto: REUTERS/Christian Hartmann

El susto de Van Aert

176 corredores tomaron salida en Lille Métropole y por delante tenían 157 kilómetros que presentaron una enorme dificultad para muchos de ellos y el pavé, sin duda alguna, fue el gran protagonista de la jornada. En los primeros kilómetros se presentó una fuga con seis corredores conformado por Simon Clarke, Neilson Powless, Alexis Gougeard, Magnus Cort, Edval Boassson Hagen y Taco Van der Hoorn y poco a poco comenzaron a ampliar la diferencia con el lote general.

A 98 kilómetros de meta se presentó una de las circunstancias inesperadas de la jornada, pues el líder de la clasificación general, Wout van Aert sufrió una caída al engancharse con su compañero de equipo, Steven Kruijswijk. Tomó algunos segundos pero finalmente retomó la bicicleta y comenzó a buscar unirse al pelotón, sin embargo, el corredor belga por poco chocó con un coche de DSM y se llevó un gran susto.

La llegada del pavé no defraudó y este duro terreno presentó un enorme reto para muchos de los corredores que no solo tenían la presión del tiempo, sino que debían cuidar bien sus ruedas para no pinchar o caerse. La fuga mantuvo el ritmo pero el pelotón mantuvo el ritmo fuerte y comenzó a recortar las diferencias.

Tadej Pogacar aprovechó para descontar tiempo en la clasificación general. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Roglic se cayó y Pogacar aprovechó

El pelotón de los favoritos se dividió, Van Aert se descolgó y quedaron cortados junto a Enric Mas y Dani Martínez. Otra de las situaciones inesperadas fue que a 32 kilómetros de meta, uno de los grandes favoritos al maillot amarillo, Primoz Roglic, sufrió una caída y empezó a ceder tiempo, mientras esto sucedió, Pogacar aprovechó para atacar junto a Alberto Bettiol y dio un golpe de autoridad inesperado.

El Jumbo Visma comenzó a trabajar para el líder Roglic para que recuperara tiempo con respecto a Pogacar y Van Aert, sin embargo, el esloveno se mostró fuerte. Nairo Quintana, con una carrera inteligente, se mantuvo en el lote del maillot amarillo y sostuvo el ritmo. Por otra parte, el líder del UAE Team Emirates comenzó a sumar una enorme diferencia de más de dos minutos y medio con el esloveno del Jumbo.

Los corredores colombianos llegaron los favoritos en la línea de meta. Foto: REUTERS/Christian Hartmann

Nairo, Rigo y Martínez, con los favoritos

El lote de Van Aert contó con la presencia de Geraint Thomas y Daniel Felipe Martínez, quienes levantaron la marcha y buscaron recortarle tiempo a Pogacar, así mismo sumarle a Primoz Roglic. El líder del UAE Team Emirates no cedió ante la presión de la persecución y trató de ir por los fugados en el último kilómetro de la fracción.

En un esprint espectacular, Simon Clarke se quedó con el triunfo de etapa luego de vencer en la meta a Taco van der Hoorn y a Boasson Hagen. Tadej Pogacar y Jasper Stuyven cruzaron a 51 segundos del ganador, sin embargo, la sorpresa es que el grupo de Van Aert solo cedió 13 segundos con el líder del UAE Team Emirates. Primoz Roglic, el gran afectado de la etapa, perdió 2:08 con Pogacar, un enorme golpe en la general.

Clasificación de la etapa:

1. Simon Clarke - Israel - Premier Tech | 3:13:35

2. Taco van der Hoorn - Intermarché | 00″

3. Boasson Hagen - Total Energies | 0:02″

4. Neilson Powless - EF Education-Easy Post | 0:04″

5. Magnus Cort - EF Education-Easy Post | 0:30″

14.. Nairo Quintana - Team Arkéa Samsic | 1:04″

27. Daniel Felipe Martínez - Team INEOS -Grenadiers | 1:04″

34. Rigoberto Urán - EF Education-Easy Post | 1:04″

Clasificación general:

1. Wout van Aert - Jumbo Visma | 16:17:22

2. Neilson Powless - EF Education-Easy Post | 0:13″

3. Boasson Hagen - Total Energies | 0:14″

4. Tadej Pogacar - UAE Team Emirates | 0:19″

5. Yves Lampert - Quick-Step Atpha Vinyl Team | 0:25″

17. Daniel Felipe Martínez - Team INEOS-Grenadiers | 1:09″

19. Nairo Quintana - Team Arkéa Samsic | 1:14″

40. Rigoberto Urán - EF Education-Easy Post | 2:18″

