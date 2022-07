Gustavo Bolívar anuncip que no votará por Roy Barreras para presidente del Senado

Desde que empezó la campaña presidencial, que llevó a la victoria a Gustavo Petro, se ha evidenciado desacuerdos y roces entre los senadores Roy Barreras y Gustavo Bolívar.

Todo se agudizó cuando salieron a la luz las filtraciones (los petrovideos), en los que salía Barreras hablando de como quitarle fuerza al centro y su precandidato Alejandro Gaviria en las elecciones presidenciales, algo que Bolívar calificó de penoso.

“Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza”, sentenció Gustavo Bolívar en un trino indirectamente para Barreras.

En las últimas horas, Gustavo Bolívar afirmó que no votaría para presidente del Senador a Roy Barreras, ya que consideraba que este último no representaba el cambio que buscaba el país.

“No, yo tengo mis principios y deje este país (Estados Unidos) para ir a luchar por un cambio y yo considero que Roy Barreras no es el cambio”, señaló Bolívar en 6AM.

“Es una disputa abierta y yo se lo he dicho (a Roy Barreras) en una reunión junto a Gustavo Petro recién elegido, es una cosa de principios y yo no me siento capaz de hacer eso”, señaló el senador del Pacto Histórico.

“Gustavo me conoce muy bien, nosotros hicimos una gran amistad, pues fuimos compañeros de pupitre por cuatro años, el sabe mis posturas, que he adoptado parecidas en el pasado junto él, Yo entiendo el rol de Roy, me parece que Petro tiene razón y necesita una persona que sea capaz de conciliar con un sector del senado que ha sido adverso a mi persona, al punto de negar la segunda vicepresidencia del Senado”, justificó en un principio su postura Gustavo Bolívar en Caracol.

Y añadió: “ (...) yo no era la persona la persona indicada para transar en el Congreso y lo acepto completamente porque entiendo se requiere de cierto pragmatismo para gobernar, porque es imposible que una transición tan grande que se ha posesionado durante 200 años nosotros podamos hacerle mella de entrada con sectarismos, yo apoyo lo que Gustavo Petro quiere, pero mis principios me dicen que no”.

La postura de Bolívar sobre la política es tal que ha afirmado que, aunque conocidos le dicen que reclame parte de su ‘tajada’ por la victoria de Gustavo Petro e las urnas, él no le interesa eso.

" Yo llegué a la política a cosas distintas que a amasar poder o ir a buscar cargos y tener amigos en puestos estratégicos, y eso qué es lo que hace la mayoría. Pues no lo critico, pero digamos, yo no estoy en esa onda”, señaló Bolívar.

Incluso, conocidos de él, tras ser elegido Gustavo Petro como presidente de Colombia, le preguntaron por qué no pedía algo para él, a lo que Bolívar respondió que no le interesaba el clientelismo.

“Me dicen no sea pendejo porque todos están llegando, incluso personas que no estuvieron en la campaña presidencial de Gustavo Petro a pedir y seguramente les van a dar cosas. ¿Y usted por qué no? Entonces, esa fue la respuesta que le dí, que los tenía que decepcionar porque ese no es mi objetivo”, dijo Bolívar.

El senador dice que su papel en el gobierno de Petro es apoyar las políticas económicas, entre otras en el legislativo durante los cuatro años del nuevo Ejecutivo.

SEGUIR LEYENDO: