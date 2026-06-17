“Fondo en Miami”: Petro acusa a Fico Gutiérrez de pagar campaña sucia contra su Gobierno e imagen pública

Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Fotos: Colprensa (Camila Díaz-Sergio Acero)

El presidente Gustavo Petro lanzó una nueva acusación contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al señalarlo de estar vinculado a un supuesto fondo en Miami desde el que, según dijo, se estaría financiando una campaña de desprestigio contra su Gobierno. El mandatario sostuvo que esa estrategia se ha movido en plataformas como Netflix, YouTube y redes sociales, según lo expresó durante su intervención.

La información publicada por Revista Semana recoge las declaraciones hechas por Petro durante una sorpresiva alocución desde la Casa de Nariño. Allí, el jefe de Estado afirmó que la propaganda en su contra busca impedir que se denuncien delitos relacionados con recursos extranjeros.

PUBLICIDAD

“Yo sé que la propaganda sucia contra mí y contra candidatos que está inundando Netflix, YouTube y las redes quiere que impidan denunciar estos delitos con dineros extranjeros”, señaló Petro. Luego dirigió su acusación contra Gutiérrez y aseguró que el alcalde de Medellín tendría participación en ese supuesto fondo.

“Hemos descubierto que hay un fondo en Miami, uno de sus socios es Federico Gutiérrez, que recibe plata de empresarios de diferentes nacionalidades con la que se está pagando la propaganda sucia para masivamente destruir la imagen del gobierno”, afirmó el presidente.

PUBLICIDAD

Alcalde Federico Gutiérrez y Gustavo Petro - crédito Colprensa

Petro habla de censura y campañas de desprestigio

En su intervención, Petro aseguró que no se dejará censurar porque, según él, lo que está haciendo es denunciar delitos, una acción que considera protegida por la Constitución. El mandatario insistió en que existe una persecución contra funcionarios por pensar diferente y defendió su derecho a hablar públicamente de esos señalamientos, incluso ante los intentos que describe como censura.

“Yo no me dejo censurar porque estoy denunciando delitos y la Constitución me protege. Es un derecho fundamental. La honra, la persona y es una obligación constitucional que si ves un delito se denuncie (...) la persecución en contra de funcionarios por pensar diferente”, manifestó.

PUBLICIDAD

La denuncia contra Federico Gutiérrez se suma a una serie de declaraciones recientes del presidente sobre supuestas campañas para afectar la imagen de su Gobierno. En este caso, Petro vinculó esa presunta estrategia con recursos de empresarios de diferentes nacionalidades y con una difusión masiva en plataformas digitales.

Aunque el mandatario hizo señalamientos directos, en la información entregada no aparecen documentos, nombres de otros supuestos integrantes del fondo ni detalles sobre el origen de los recursos mencionados. Tampoco se señala si las afirmaciones ya fueron puestas en conocimiento de alguna autoridad competente.

PUBLICIDAD

Señalamientos contra De la Espriella

Gustavo Petro y alcalde Federico Gutiérrez - crédito Presidencia - @FicoGutierrez/X

En la misma intervención, Petro también se refirió al candidato Abelardo de la Espriella, a quien acusó de participar en lo que denominó una “persecución a funcionarios”. El presidente afirmó que De la Espriella estaría amenazando con incluir a personas en la lista OFAC, presentada en la nota como una lista de sanciones con nombres propios.

Según Petro, esa actuación haría parte de una presión contra funcionarios y personas cercanas a su Gobierno. El mandatario aseguró que la amenaza de sanciones internacionales estaría siendo utilizada para generar temor, especialmente entre quienes comparten posturas políticas distintas.

PUBLICIDAD

El presidente también hizo una afirmación sobre Estados Unidos y sostuvo que, en un sector de su Gobierno, habría cambiado la prioridad de la lucha contra el narcotráfico por una orientación ideológica de extrema derecha. “Estados Unidos cambió, en un sector de su gobierno, la idea de priorizar la lucha contra el narcotráfico por priorizar la ideología de extrema derecha que tiene una parte de la Casa Blanca”, enfatizó.

Con esas declaraciones, Petro volvió a elevar el tono contra Gutiérrez y De la Espriella, mientras insistió en que seguirá denunciando lo que considera delitos y campañas de desprestigio contra su administración.

PUBLICIDAD