“Grave violación de libertades civiles”: Cepeda rechaza arresto de Beto Coral por ICE

Candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. REUTERS/Sergio Acero

Iván Cepeda Castro rechazó el arresto del creador de contenido Beto Coral en Estados Unidos y pidió que se le garanticen sus derechos tras la detención realizada por agentes de ICE. El candidato afirmó que, si la captura está relacionada con la actividad política de Coral, el caso podría representar una grave afectación a libertades civiles.

La detención de Coral fue conocida en la tarde de este martes 16 de junio, en Arizona. La información publicada por Revista Semana señala que, hasta el momento, no existe una versión oficial sobre los motivos del procedimiento ni una explicación pública de las autoridades estadounidenses sobre el caso.

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Cepeda reaccionó a través de su cuenta de X y expresó su rechazo al arresto. “Expreso mi rechazo absoluto al arresto del creador de contenido en redes sociales, @Betocoralg”, escribió. Luego vinculó su pronunciamiento con la libertad de expresión en Estados Unidos y pidió claridad sobre las razones de la captura.

Él es Beto Coral, activista colombiano detenido por el ICE en Estados Unidos - crédito suministrada a Infobae Colombia

“La Primera Enmienda de la Constitución de EEUU consagra la libertad de expresión. Si la razón de esta captura es la actividad política de Beto Coral se trata de una grave violación de libertades civiles”, afirmó el candidato.

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También pidió que Coral pueda ejercer su defensa y sea dejado en libertad de inmediato. “Espero que a él se le garantice su derecho a la defensa, y sea puesto en libertad de inmediato”, agregó.

Cepeda pide garantías para Beto Coral

El pronunciamiento de Cepeda puso el foco en el posible componente político del caso. En su mensaje, no afirmó que esa fuera la causa oficial del arresto, pero sí advirtió que, si la detención se explica por la actividad política del creador de contenido, se trataría de un hecho grave.

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Coral ha sido identificado como uno de los defensores más fuertes del presidente Gustavo Petro en redes sociales. La nota original señala que ha arremetido contra el expresidente Álvaro Uribe, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Uniformado del ICE en Estados Unidos . (AP foto/Erin Hooley)

El caso también generó atención porque la detención habría contado con participación de Homeland Security Investigations, conocida como HSI, una agencia federal de investigación criminal que hace parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. La sola participación de esa entidad, sin embargo, no permite establecer automáticamente el motivo específico de una captura.

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Lo que se sabe del procedimiento

De acuerdo con la información incluida en la nota, HSI no se dedica únicamente a asuntos migratorios. La entidad también investiga delitos federales y actividades criminales con impacto dentro y fuera del territorio estadounidense, entre ellos trata y tráfico de personas, delitos relacionados con inmigración, fraude documental, ciberdelitos, lavado de dinero, crimen organizado transnacional, narcotráfico, tráfico de armas y corrupción pública.

Las autoridades estadounidenses explican que una detención realizada por HSI suele ocurrir cuando existe causa probable y autoridad legal para proceder contra una persona. Este tipo de capturas pueden ser resultado de investigaciones previas y ejecutarse mediante órdenes de arresto, acusaciones formales de un gran jurado u operativos conjuntos con otras agencias.

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Hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha indicado si el caso de Coral está relacionado con una investigación criminal, un proceso migratorio u otro procedimiento federal. La información disponible también señala que el activista sería deportado a Colombia, aunque no se han entregado detalles oficiales sobre los motivos de la detención.

En horas de la mañana, Coral había estado en inmediaciones de la Universidad de Miami con carteles y acompañado por más personas, a días de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Según la nota, el propio creador de contenido documentó esa actividad por medio de su cuenta de TikTok.

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