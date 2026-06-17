Denuncian atentado contra concejal Alfredo Cadena en Candelaria: “Dispararon contra su vehículo en repetidas oportunidades”

Vehículo de Alfredo Cadena presentó impactos de bala tras el ataque denunciado en el corregimiento de El Cabuyal, en Candelaria. - crédito X de @ckevingomez y @ALFREDO0856

El concejal de Candelaria, Valle del Cauca, Alfredo Cadena Muñoz, fue víctima de un presunto atentado armado mientras se desplazaba por el corregimiento de El Cabuyal, según denunciaron dirigentes del Pacto Histórico a través de redes sociales. El hecho generó reacciones de rechazo por parte de diferentes sectores políticos, que solicitaron a las autoridades esclarecer lo ocurrido y reforzar las medidas de protección para el cabildante.

La denuncia fue realizada inicialmente por Kevin Gómez Paz, senador electo (E) del Pacto Histórico, quien aseguró que hombres que se movilizaban en motocicleta atacaron el vehículo en el que se transportaba el concejal.

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“Nuestra solidaridad con nuestro concejal de Candelaria. Hoy fue víctima de un atentado mientras salía del Cabuyal. Hombres en una moto dispararon contra su vehículo en repetidas oportunidades”, expresó el dirigente político.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un informe oficial detallado sobre las circunstancias del ataque ni sobre posibles capturas relacionadas con el caso.

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Piden a la Fiscalía investigar los hechos

Tras conocerse la denuncia, Gómez Paz afirmó que el concejal ha venido ejerciendo labores de control político en el municipio y aseguró que ha denunciado presuntas irregularidades en contratos públicos.

“Alfredo es un concejal joven de Candelaria que tiene contra las cuerdas los contratos corruptos de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Candelaria”, manifestó el senador electo en su pronunciamiento.

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Asimismo, pidió a la Fiscalía avanzar en las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás del ataque y cuáles fueron los móviles.

El dirigente también solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar y fortalecer las garantías de seguridad para los líderes políticos que enfrentan riesgos por su actividad pública.

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“Le pedimos a la Fiscalía esclarecer lo sucedido y a la UNP brindar las garantías políticas y materiales para los líderes”, señaló.

Kevin Gómez Paz denunció el atentado y pidió a las autoridades esclarecer los hechos y brindar garantías de seguridad al concejal. - crédito @ckevingomez/X

Iván Cepeda condenó el atentado

La denuncia también provocó la reacción del candidato presidencial Iván Cepeda, quien rechazó el ataque y pidió acciones inmediatas para proteger a los integrantes de su colectividad.

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“Condeno este nuevo atentado contra el concejal del Pacto Histórico en Candelaria, Valle”, escribió el dirigente político en sus redes sociales.

Cepeda hizo un llamado a las autoridades nacionales para que adopten medidas de protección frente a las amenazas y hechos de violencia que afectan a dirigentes y representantes políticos en distintas regiones del país.

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“Llamo a las autoridades a proteger la vida de nuestros integrantes y dirigentes en todo el país, así como a que investiguen este hecho”, agregó.

Iván Cepeda condenó el ataque contra Alfredo Cadena y solicitó protección para los integrantes de su movimiento político. - crédito @IvanCepedaCast/X

Alfredo Cadena ya había sido amenazado en 2024

El presunto atentado ocurre en medio de un contexto de seguridad complejo para el concejal Alfredo Cadena, quien ya había denunciado amenazas en el pasado.

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De acuerdo con Caracol Radio, en enero de 2024, al inicio de su período constitucional como concejal para el cuatrienio 2024-2027, Cadena fue mencionado en un panfleto intimidatorio junto con la también concejal Lisseth Burgos.

En ese documento, atribuido inicialmente al denominado Frente Jaime Martínez, se exigía la renuncia de ambos funcionarios públicos y se advertía que serían declarados “objetivos militares” por sus posiciones frente a la situación de orden público en la región.

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Los mensajes aparecieron después de que ambos cabildantes participaran en actividades y manifestaciones relacionadas con la exigencia de mayores garantías de seguridad para los habitantes de El Cabuyal.

En ese momento, los concejales denunciaron los hechos ante las autoridades competentes y rechazaron cualquier intento de intimidación.

Alfredo Cadena Muñoz es concejal de Candelaria para el periodo 2024-2027 y había denunciado amenazas en el pasado. - crédito Alfredo Cadena Muñoz/Facebook

La Policía había considerado falso el panfleto

Tras la difusión de las amenazas en 2024, la Policía Metropolitana de Cali inició las verificaciones correspondientes para establecer la autenticidad del documento.

En ese entonces el medio ya mencionado afirmó que, el coronel Carlos Oviedo, comandante de la institución, informó que un análisis preliminar indicaba que el panfleto no coincidía con las características habituales de los comunicados emitidos por estructuras armadas ilegales.

Las autoridades señalaron que el documento parecía ser falso, aunque aclararon que continuarían con las investigaciones y mantendrían las medidas de acompañamiento y protección para los concejales mencionados.

A pesar de ello, los antecedentes de amenazas y el reciente ataque denunciado vuelven a poner en el centro del debate la seguridad de los líderes políticos en el Valle del Cauca.