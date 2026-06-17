Excandidata al Senado vincula la “tigreseñal” de Abelardo De La Espriella con la detención de Beto Coral en EE. UU.

La publicación de la “tigreseñal” fue relacionada por Leszli Kálli con la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos. - crédito X de @Betocoralg y @ABDELAESPRIELLA

La excandidata al Senado Leszli Kálli vinculó una publicación realizada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella con la detención del activista y creador de contenido Beto Coral por parte de autoridades migratorias de Estados Unidos.

La relación fue planteada por Kálli a través de sus redes sociales, luego de que se conociera que Coral fue detenido el 16 de junio de 2026 en Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en medio de un proceso migratorio cuyo alcance no ha sido explicado públicamente por las autoridades estadounidenses.

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La publicación de la “tigreseñal”

Horas antes de que se conociera la captura de Coral, De la Espriella publicó en sus redes sociales un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

“Habrá buenas noticias para Colombia y para los colombianos patriotas en el exterior. Dura lex, sed lex… Coming soon. (A.D.L.E.)”.

La publicación estuvo acompañada por una imagen del denominado “quitavisas” y otra ilustración identificada como la “tigreseñal”, una representación gráfica inspirada en la tradicional batiseñal, pero adaptada con la figura de un tigre, símbolo utilizado por el candidato durante su campaña presidencial.

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En ese momento, el mensaje no mencionó nombres ni hizo referencia directa a alguna persona en particular.

Abelardo De La Espriella publicó un mensaje sobre “buenas noticias” para los colombianos en el exterior acompañado de la denominada “tigreseñal”. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La interpretación de Leszli Kálli

Tras conocerse la situación de Coral en Estados Unidos, Kálli afirmó que la publicación estaba relacionada con el activista.

En su cuenta de X escribió: “Sí, Beto Coral, era por usted y es una gran noticia. ¿Qué dijo? ¿Que venía dentro de Estados Unidos a realizar videos a escondidas nuestras y a hablar mierda? ¿Dejarnos por el piso con mentiras y que nada iba a pasarle? Aquí sí hay justicia. ¡Enhorabuena! Christopher Landau, GRACIAS”.

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Con ese mensaje, la excandidata interpretó que el anuncio realizado por De la Espriella hacía referencia a la actuación de las autoridades migratorias estadounidenses frente al creador de contenido.

Leszli Kálli aseguró que el mensaje difundido por De La Espriella hacía referencia a la situación migratoria de Beto Coral. - crédito @LeszliKalliL/X

Hasta el momento, el candidato presidencial no ha confirmado públicamente que su publicación estuviera relacionada con Coral.

El contexto del “quitavisas”

La imagen compartida por De la Espriella también incluyó una referencia al denominado “quitavisas”, una expresión utilizada en redes sociales en alusión a una versión modificada de la batiseñal empleada por Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos.

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El término ha sido utilizado en debates políticos relacionados con decisiones migratorias o restricciones de ingreso a territorio estadounidense.

Por esa razón, algunos usuarios en redes sociales asociaron la publicación con posibles medidas adoptadas por autoridades norteamericanas contra ciudadanos extranjeros.

La detención de Beto Coral

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, fue detenido el martes 16 de junio en Arizona.

La información fue divulgada por el periodista Daniel Coronell, quien indicó que el activista lo contactó mientras se desarrollaba el procedimiento.

“Atención: El activista colombiano Beto Coral me llamó hace unos minutos para decirme que agentes de inmigración de ICE lo están arrestando en este momento en Arizona, aparentemente con la intención de deportarlo. Está con su hijo que es menor de edad”, señaló Coronell.

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Posteriormente, el periodista indicó que el procedimiento fue realizado por agentes de Homeland Security Investigations (HSI) y explicó que Coral tendría la posibilidad de presentar recursos ante un juez migratorio o acogerse a una salida voluntaria.

Las razones que motivaron la actuación de las autoridades estadounidenses no han sido informadas oficialmente.

En sus redes sociales, el periodista Daniel Coronell compartió el video de la detención del activista y excandidato al Congreso Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral - crédito @DCoronell/X

La actividad reciente de Coral

Antes de su detención, Coral había participado en actividades relacionadas con las elecciones presidenciales colombianas en Estados Unidos.

Según manifestó en sus redes sociales, estuvo presente en el punto de votación habilitado por el Consulado de Colombia en Miami para realizar seguimiento ciudadano al desarrollo de los comicios.

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También participó en un plantón en contra de De la Espriella, a quien cuestionó por su papel como abogado de David Murcia Guzmán, fundador de DMG.

Coral reside en Estados Unidos desde 2015, país al que llegó tras denunciar amenazas derivadas de su actividad política y de las investigaciones relacionadas con el asesinato de su padre, el capitán de la Policía Humberto Coral.

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