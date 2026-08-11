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Famosa modelo colombiana relató cómo vivió el terremoto en Medellín en medio de una cirugía: “Tenía anestesia general”

Una de las gemelas Dávalos relató que se encontraba bajo anestesia cuando ocurrió el fuerte movimiento telúrico del lunes 10 de agosto y destacó la decisión que tomó el equipo médico que la estaba atendiendo

La modelo Mariana Dávalos agradeció al equipo médico que la atendía durante el sismo - crédito @marianadavalosu/tiktok

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La mañana del lunes 10 de agosto estuvo marcada por el fuerte terremoto que sacudió diferentes regiones de Colombia y provocó momentos de angustia entre miles de ciudadanos.

Mientras algunos evacuaban edificios, viviendas y establecimientos comerciales, otras personas tuvieron que enfrentar la emergencia desde situaciones particulares que les impedían reaccionar por cuenta propia. Tal cual fue el caso de la modelo colombiana Mariana Dávalos, que reveló a través de sus redes sociales que se encontraba en Medellín sometiéndose a un procedimiento médico cuando ocurrió el movimiento telúrico.

La también creadora de contenido explicó que, debido a que estaba bajo anestesia general, no se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en el exterior, pero pudo comprender el peligro que alcanzó a atravesar durante la situación.

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En un video publicado después de la emergencia, Dávalos aseguró que, aunque atravesaba un momento personal complejo, quiso compartir su experiencia para reconocer públicamente la actuación del personal médico que permaneció con ella durante el procedimiento.

Las hermanas Mariana y Camila, aunque alejadas del modelaje, siguen sus emprendimientos en el área de la moda - crédito marianadavalosu / Instagram
Mariana Dávalos contó cómo vivió el terremoto mientras estaba bajo anestesia - crédito marianadavalosu / Instagram

“Buenas. No hay mucho que decir por aquí porque estamos viviendo situaciones de angustia, de dolor y de tristeza por el temblor que hubo hoy. Pero yo sí quiero, no voy a dejar pasar por alto algo que me pasó hoy y puntualmente, y se los quiero contar”, comenzó diciendo la modelo.

Mariana Dávalos estaba bajo anestesia cuando ocurrió el terremoto

La modelo explicó que durante el terremoto se encontraba completamente inconsciente debido a la anestesia general que le habían inyectado y por esa razón, no experimentó directamente el movimiento que sí generó preocupación entre las personas que se encontraban en el centro médico.

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Yo esta mañana estaba sometiéndome a un procedimiento médico. Yo no sentí el temblor, yo estaba completamente inconsciente, bajo anestesia general. Todas las personas que estaban con nosotros, digamos que acompañantes, familiares, todos los que estaban afuera evacuaron. Claro, natural, es lo más lógico, lo que todos tenemos que hacer”, relató.

Su testimonio puso el foco en una situación que vivieron de manera diferente quienes estaban dentro de los quirófanos y aquellos que se encontraban en las zonas externas del establecimiento.

Mariana Dávalos contó que estaba bajo anestesia cuando ocurrió el terremoto en Colombia - crédito @marianadavalosu/IG
Mariana Dávalos contó que estaba bajo anestesia cuando ocurrió el terremoto en Colombia - crédito @marianadavalosu/IG

Mientras familiares y acompañantes pudieron salir como medida preventiva, Dávalos permaneció dentro debido a las condiciones propias del procedimiento al que estaba siendo sometida, pero no lo hizo sola.

Ante esto, la modelo destacó especialmente la decisión de su médico y del equipo que lo acompañaba, quienes, según su relato, permanecieron a su lado pese a la emergencia que se estaba registrando.

“Pero nosotros, los que estábamos adentro, pues obviamente yo estaba con anestesia general, pero mi doctor y todo su equipo se quedó ahí conmigo, en esa valentía de poner por encima la vida del paciente más que la vida de ellos y seguir con el procedimiento, con esa responsabilidad, ese cuidado, esa determinación que eso me tiene profundamente agradecida”, expresó.

Más allá de contar cómo transcurrió la emergencia desde su particular perspectiva, Dávalos utilizó el video para reconocer el trabajo de los profesionales de la salud que decidieron seguir con su trabajo y profesionalismo en los hospitales y los que permanecieron con ella durante su procedimiento.

Ahora viven otra etapa en sus vidas: son mamás. Mariana además es emprendedora y Camila se dedica a la docencia - crédito marianadavalosu / Instagram
Así vivió Mariana Dávalos el terremoto bajo anestesia - crédito marianadavalosu / Instagram

La modelo consideró que la decisión del médico y su equipo representó una muestra de compromiso con el paciente y con su salud, por lo que quiso aprovechar la exposición de sus redes sociales para enviar un mensaje de reconocimiento a todo el gremio médico.

Así que eso es un mensaje para enaltecerlos, agradecerles, resaltarles esa labor que hacen, eh, a todo el gremio médico. Así que me les quito el sombrero y gracias, gracias infinitas”, concluyó.

El relato de Mariana Dávalos se conoció mientras en distintas zonas del país continuaban las labores de atención tras el terremoto y cientos de personas compartían en redes sociales imágenes y testimonios sobre lo ocurrido. Su experiencia, en particular, permitió mostrar una de las situaciones menos visibles durante una emergencia de este tipo: la de los pacientes que se encuentran bajo procedimientos médicos y dependen completamente de los equipos profesionales que los atienden.

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