Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Los artistas colombianos activan campañas en redes para recaudar donaciones tras el terremoto de 7,4 - crédito @jbalvin @ryancastro @feid @karolg/IG

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La tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia llevó a diferentes artistas nacionales a utilizar sus plataformas digitales para promover donaciones, visibilizar las necesidades de las comunidades afectadas y ofrecer recursos para facilitar la llegada de ayuda humanitaria.

Entre las figuras que anunciaron acciones concretas se encuentra Ryan Castro, quien informó que, junto con su equipo y otras organizaciones, puso en marcha una estrategia para transportar suministros y personal médico hacia algunas de las regiones más golpeadas por la emergencia.

El artista explicó inicialmente que había realizado una donación y pidió a sus seguidores sumarse a las campañas destinadas a atender a las familias damnificadas.

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“Mi equipo y yo estamos sumándonos a la situación, hicimos nuestra donación y todo el que quiera sumarse también aquí les dejamos información para que todos salgamos de esto en familia”, expresó Ryan Castro.

Ryan Castro se suma a los famosos que están recogiendo ayudas para los damnificados por terremoto en Colombia - crédito @ryancastro/IG

Ryan Castro anunció vuelos gratuitos hacia las zonas afectadas junto a fundación de J Balvin

Una de las iniciativas que más llamó la atención fue el anuncio relacionado con la utilización de aviones privados para transportar ayudas.

A través de una publicación, los equipos de los cantantes y la fundación Días para contar explicaron que los vuelos serían utilizados para llevar suministros a las ciudades afectadas y permitir que profesionales de la salud pudieran desplazarse directamente hasta las zonas donde se requiere asistencia.

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“A partir de ahora, junto a Reliance Jets, comenzaremos a disponer de vuelos privados hacia las ciudades damnificadas para iniciar la entrega de ayudas y suministros a quienes más lo necesitan. Aprovechando estos trayectos, queremos también dejar abierta la posibilidad para que el personal médico que quiera sumarse y llevar su ayuda directamente a las zonas afectadas pueda hacerlo con nosotros. Si podemos poner estos vuelos al servicio de quienes quieren ayudar, lo haremos. Estos traslados serán completamente GRATUITOS. Cuenten con nosotros”, indicó la empresa de aviones y Castro.

La iniciativa comenzó a materializarse rápidamente. Durante el 11 de agosto, el equipo de Ryan Castro informó que ya había un primer vuelo programado desde Estados Unidos hacia una de las ciudades más afectadas y que posteriormente se realizarían desplazamientos con personal médico.

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Artistas y fundaciones ponen aviones privados al servicio de la ayuda por el terremoto en Colombia - crédito @ryancastro/IG

“Hoy sale el primer avión con ruta Miami - Cali. Mañana (miércoles 12 de agosto) a primera hora salen desde Medellín dos aviones rumbo a Chocó. El equipo médico que será desplazado ya está completo en los vuelos, gracias a todos los que enviaron. Todos los que quieran seguir aportando, los datos bancarios están en nuestro último post y los que quieran entregar insumos en la tienda del Ghetto estamos recibiendo”, señaló el equipo de Ryan Castro.

Además de esta iniciativa, el artista anunció desde su Awoo Team junto a Días Para Contar y Vibra En Alta (fundación de J Balvin). La estrategia busca recaudar recursos para posteriormente entregar las ayudas directamente a las comunidades y territorios afectados por la emergencia.

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J Balvin pidió solidaridad con los damnificados

J Balvin adicionalmente hizo un llamado a sus seguidores para que se mantuvieran unidos y apoyaran a quienes resultaron afectados por el desastre natural.

“Mucha fuerza con esta situación en Colombia, fuerza para su gente y para las familias que están afectadas. Vamos a movernos para ayudar esta situación”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

J Balvin envía mensaje de aliento a los afectados por el sismo en Colombia - crédito jbalvin/Instagram

Feid pidió información para ayudar a través de sus redes sociales y fundación

Por su parte, Feid también utilizó sus plataformas digitales para referirse a la emergencia. El artista aseguró que su intención es aprovechar su alcance para divulgar información útil sobre donaciones y organizaciones que estén trabajando directamente con las comunidades damnificadas.

“Bueno, amor, siempre es muy fácil pararse aquí como hablar desde un teléfono y expresar muchas cosas y muchos dolores y muchos sentimientos que hay viendo todo lo que le está pasando a Colombia, al Chocó, al Eje Cafetero, a Medellín, a tantas ciudades de mi Colombia que nos duele tanto y nos preocupamos tanto por ti. Quiero usar estos días mis redes sociales para que se enteren de lo que está pasando, para que si hay formas de ayudar, si hay fundaciones, si hay personas que nos dejen saber cómo podemos ayudar a través de mi fundación, a través de mí”, expresó.

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El cantante también manifestó su intención de apoyar especialmente a las zonas donde se concentraron mayores afectaciones y pidió que sus seguidores le compartieran información verificada para evitar que las ayudas se desvíen.

“Estamos para colaborar, sobre todo en las ciudades donde fue el epicentro y donde más personas damnificadas hay. Envío mucho amor, envío mucha fortaleza, amor, que yo esto no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios mi familia está bien. Pero sé que esa no es la noticia de muchos colombianos el día de hoy, así que espero poder poner mi granote de arena, poder aportar en lo que se necesite, en lo que sea, en recoger lo que se necesite para que salgamos de esta juntos, para que recuperemos juntos las cosas”, agregó ‘El Ferxxo’.

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Feid y Karol G mueven a sus fundaciones para ayudar a las comunidades afectadas por el terremoto - crédito @feid/IG

Karol G también reaccionó y puso a disposición del país su fundación

La solidaridad también llegó de parte de otras figuras de la música colombiana. Karol G anunció que su fundación Con Cora comenzó a trabajar para atender parte de las necesidades derivadas de la emergencia.

“En momentos como este, nos unimos, nos cuidamos y nos sostenemos como país... Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia y con tantas familias que hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre. Desde Con Cora Foundation, nuestra fundación, estamos trabajando para atender esta emergencia y encontrar la mejor manera de apoyar a las familias afectadas. Si quieres ayudar y no sabes dónde hacerlo, aquí comparto un link donde tu aporte llegará a las personas que lo necesitan”, escribió la cantante.

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