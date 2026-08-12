Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Tolima en alerta por posibles acciones de grupos armados en Ataco y El Limón

La gobernadora Adriana Matiz pidió al Gobierno nacional reforzar la Fuerza Pública en el sur del departamento ante información de inteligencia

La gobernadora Adriana Matiz pidió al Gobierno nacional reforzar la Fuerza Pública en el sur del departamento ante información de inteligencia - crédito Gobernación del Tolima
La gobernadora Adriana Matiz pidió al Gobierno nacional reforzar la Fuerza Pública en el sur del departamento ante información de inteligencia - crédito Gobernación del Tolima
Guardar

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, lanzó una alerta urgente por información de inteligencia que advierte sobre posibles acciones violentas y de intimidación de estructuras armadas ilegales en el municipio de Ataco y el corregimiento de El Limón, en el sur del departamento, durante las próximas horas.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la mandataria departamental pidió una respuesta inmediata del Gobierno nacional y solicitó refuerzos de la Fuerza Pública para proteger a las comunidades. La Gobernación aseguró que mantiene acompañamiento en el territorio y monitoreo permanente frente a cualquier situación que pueda alterar el orden público.

PUBLICIDAD

La gobernadora Adriana Matiz ha mostrado su compromiso con la búsqueda de la menor - crédito Gobernación de Cundinamarca
Gobernadora de Tolima, Adriana Matiz - crédito Gobernación de Cundinamarca

Tenemos información de inteligencia que advierte sobre las intenciones de estructuras armadas ilegales de generar acciones violentas y de intimidación en el municipio de Ataco y el corregimiento de El Limón”, señaló Matiz en sus redes sociales.

La advertencia se conoce en medio de la preocupación por la seguridad en el sur del Tolima, una zona donde las autoridades han insistido en la necesidad de fortalecer la presencia institucional. La gobernadora aseguró que el llamado no se limita a estos dos puntos, sino que apunta a garantizar la protección de toda la región ante posibles movimientos de grupos armados.

PUBLICIDAD

La mandataria dirigió su solicitud al presidente de la República, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Según dijo, se requiere un despliegue oportuno que permita prevenir hechos contra la población y evitar escenarios de intimidación en zonas rurales y centros poblados.

Gobernadora pide refuerzos de la Fuerza Pública

Matiz fue enfática al reclamar mayor presencia estatal en la zona. “Esta situación exige una respuesta inmediata y contundente del Gobierno nacional”, manifestó, al advertir que las autoridades territoriales no pueden enfrentar solas una amenaza de esta naturaleza.

La gobernadora agregó que el departamento necesita una presencia más amplia de uniformados. “Necesitamos ya la presencia firme del Estado. La Fuerza Pública ampliada debe estar presente. Y nosotros estaremos al lado de nuestras comunidades”, afirmó.

Combates entre grupos criminales que buscan el control territorial en Betulia resultaron en la muerte de un hombre y heridas a dos personas. Autoridades intentan restaurar la calma en la zona - crédito Colprensa
Enfrentamiento armado - crédito Colprensa

El llamado busca que el Gobierno nacional disponga los recursos humanos y operativos necesarios para reforzar la seguridad en Ataco, El Limón y otros puntos del sur del Tolima. La mandataria insistió en que la prioridad es proteger la vida e integridad de los habitantes, especialmente ante información de inteligencia que advierte sobre posibles acciones de estructuras ilegales.

La Gobernación señaló que se mantendrá activa durante la noche y que sus equipos estarán atentos a cualquier reporte de riesgo, según lo informado por la mandataria departamental. Matiz aseguró que las autoridades departamentales están listas para actuar en coordinación con los organismos de seguridad y socorro.

Monitoreo permanente en el sur del Tolima

Durante toda la noche estaremos activos, atentos y vigilantes de nuestro territorio. Estamos listos para actuar, para proteger a nuestra gente y para defender su vida e integridad frente a quienes pretendan intimidarla”, afirmó la gobernadora.

La alerta también busca anticiparse a cualquier intento de presión contra la población civil. Por eso, la administración departamental pidió no esperar a que ocurra un hecho violento para reforzar la presencia institucional en el territorio.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona mientras se espera un pronunciamiento del Gobierno nacional frente al llamado de la Gobernación. Por ahora, el mensaje de Matiz es que el Tolima requiere una acción rápida, coordinada y visible para impedir que las comunidades de Ataco, El Limón y el sur del departamento queden expuestas a intimidaciones de grupos armados ilegales.

La mandataria insistió en que la Gobernación seguirá al lado de las comunidades y que el monitoreo continuará mientras persista la advertencia de inteligencia. La respuesta que adopte el Ejecutivo será clave para definir si habrá nuevos refuerzos o medidas especiales de seguridad en esta zona del país.

Temas Relacionados

TolimaAtacoEl LimónAdriana MatizColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Cartagena para hoy 12 de agosto de 2026: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Cartagena para hoy 12 de agosto de 2026: Adiós a la incertidumbre así estará el clima en la arenosa

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: siguen los pronunciamiento en el mundo; van 190 muertos en todo el país

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: siguen los pronunciamiento en el mundo; van 190 muertos en todo el país

Topos Azteca llegarán a Cali para apoyar rescates tras terremoto en Colombia

La brigada internacional anunció que viajará a la capital del Valle del Cauca con rescatistas de México, Panamá y Venezuela

Topos Azteca llegarán a Cali para apoyar rescates tras terremoto en Colombia

Países árabes rechazan decisión de Colombia sobre soberanía israelí en los Altos del Golán

Egipto, Siria, Catar, Turquía, Arabia Saudita y Palestina cuestionaron el reconocimiento anunciado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella

Países árabes rechazan decisión de Colombia sobre soberanía israelí en los Altos del Golán

Grupo Trinity y PazdelRío donarán acero para Catedral de Manizales y kits de rescate

Las empresas anunciaron apoyo para rescatistas y comunidades afectadas por el terremoto de 7,4, en coordinación con la Cruz Roja Colombiana

Grupo Trinity y PazdelRío donarán acero para Catedral de Manizales y kits de rescate
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Famosa modelo colombiana relató cómo vivió el terremoto en Medellín en medio de una cirugía: “Tenía anestesia general”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Deportes

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

Johan Mojica sería el sorpresivo fichaje de un equipo de la liga española: llegaría con nivel a la selección Colombia

Juan Camilo Portilla, volante de la selección, enviará donaciones a Cali para enfrentar el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Así se reforzaron los equipos de la Liga BetPlay 2026-II: estos fueron los mejores fichajes

Richard Páez, técnico saliente del Cúcuta Deportivo, confesó la razón por la que no siguió en el club y denunció amenazas de hinchas