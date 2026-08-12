Tolima en alerta por posibles acciones de grupos armados en Ataco y El Limón

La gobernadora Adriana Matiz pidió al Gobierno nacional reforzar la Fuerza Pública en el sur del departamento ante información de inteligencia - crédito Gobernación del Tolima

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La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, lanzó una alerta urgente por información de inteligencia que advierte sobre posibles acciones violentas y de intimidación de estructuras armadas ilegales en el municipio de Ataco y el corregimiento de El Limón, en el sur del departamento, durante las próximas horas.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la mandataria departamental pidió una respuesta inmediata del Gobierno nacional y solicitó refuerzos de la Fuerza Pública para proteger a las comunidades. La Gobernación aseguró que mantiene acompañamiento en el territorio y monitoreo permanente frente a cualquier situación que pueda alterar el orden público.

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Gobernadora de Tolima, Adriana Matiz - crédito Gobernación de Cundinamarca

“Tenemos información de inteligencia que advierte sobre las intenciones de estructuras armadas ilegales de generar acciones violentas y de intimidación en el municipio de Ataco y el corregimiento de El Limón”, señaló Matiz en sus redes sociales.

La advertencia se conoce en medio de la preocupación por la seguridad en el sur del Tolima, una zona donde las autoridades han insistido en la necesidad de fortalecer la presencia institucional. La gobernadora aseguró que el llamado no se limita a estos dos puntos, sino que apunta a garantizar la protección de toda la región ante posibles movimientos de grupos armados.

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La mandataria dirigió su solicitud al presidente de la República, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Según dijo, se requiere un despliegue oportuno que permita prevenir hechos contra la población y evitar escenarios de intimidación en zonas rurales y centros poblados.

Gobernadora pide refuerzos de la Fuerza Pública

Matiz fue enfática al reclamar mayor presencia estatal en la zona. “Esta situación exige una respuesta inmediata y contundente del Gobierno nacional”, manifestó, al advertir que las autoridades territoriales no pueden enfrentar solas una amenaza de esta naturaleza.

La gobernadora agregó que el departamento necesita una presencia más amplia de uniformados. “Necesitamos ya la presencia firme del Estado. La Fuerza Pública ampliada debe estar presente. Y nosotros estaremos al lado de nuestras comunidades”, afirmó.

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Enfrentamiento armado - crédito Colprensa

El llamado busca que el Gobierno nacional disponga los recursos humanos y operativos necesarios para reforzar la seguridad en Ataco, El Limón y otros puntos del sur del Tolima. La mandataria insistió en que la prioridad es proteger la vida e integridad de los habitantes, especialmente ante información de inteligencia que advierte sobre posibles acciones de estructuras ilegales.

La Gobernación señaló que se mantendrá activa durante la noche y que sus equipos estarán atentos a cualquier reporte de riesgo, según lo informado por la mandataria departamental. Matiz aseguró que las autoridades departamentales están listas para actuar en coordinación con los organismos de seguridad y socorro.

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Monitoreo permanente en el sur del Tolima

“Durante toda la noche estaremos activos, atentos y vigilantes de nuestro territorio. Estamos listos para actuar, para proteger a nuestra gente y para defender su vida e integridad frente a quienes pretendan intimidarla”, afirmó la gobernadora.

La alerta también busca anticiparse a cualquier intento de presión contra la población civil. Por eso, la administración departamental pidió no esperar a que ocurra un hecho violento para reforzar la presencia institucional en el territorio.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona mientras se espera un pronunciamiento del Gobierno nacional frente al llamado de la Gobernación. Por ahora, el mensaje de Matiz es que el Tolima requiere una acción rápida, coordinada y visible para impedir que las comunidades de Ataco, El Limón y el sur del departamento queden expuestas a intimidaciones de grupos armados ilegales.

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La mandataria insistió en que la Gobernación seguirá al lado de las comunidades y que el monitoreo continuará mientras persista la advertencia de inteligencia. La respuesta que adopte el Ejecutivo será clave para definir si habrá nuevos refuerzos o medidas especiales de seguridad en esta zona del país.