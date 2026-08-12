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Topos Azteca llegarán a Cali para apoyar rescates tras terremoto en Colombia

La brigada internacional anunció que viajará a la capital del Valle del Cauca con rescatistas de México, Panamá y Venezuela

Topos aztecas . los brigadistas anunciaron a través de sus redes sociales oficiales que ya se encuentran en camino hacia la capital del Valle del Cauca. Su llegada se produce cuando las autoridades colombianas concentran esfuerzos en las primeras 48 horas posteriores a la emergencia. (Eva Manez/Reuters)
Topos aztecas . los brigadistas anunciaron a través de sus redes sociales oficiales que ya se encuentran en camino hacia la capital del Valle del Cauca. Su llegada se produce cuando las autoridades colombianas concentran esfuerzos en las primeras 48 horas posteriores a la emergencia. (Eva Manez/Reuters)
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Más de 30 horas después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026, una brigada internacional se prepara para llegar a Cali y apoyar las labores de rescate en las zonas más afectadas. Se trata de los Topos Azteca de México, un grupo reconocido por su experiencia en operaciones complejas después de grandes movimientos sísmicos.

De acuerdo con la información publicada por Noticias RCN, los brigadistas anunciaron a través de sus redes sociales oficiales que ya se encuentran en camino hacia la capital del Valle del Cauca. Su llegada se produce cuando las autoridades colombianas concentran esfuerzos en las primeras 48 horas posteriores a la emergencia, un periodo clave para ubicar y atender a personas atrapadas o afectadas por el desastre.

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El terremoto impactó principalmente a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, donde organismos de socorro, autoridades locales y equipos nacionales continúan desplegados. Hasta ahora, el fundador de la brigada confirmó la llegada a Cali, aunque todavía no se ha informado si el grupo se desplazará después hacia otras zonas golpeadas, como Chocó, Buenaventura o Pereira.

Topos aztecas - Los brigadistas anunciaron a través de sus redes sociales oficiales que ya se encuentran en camino hacia la capital del Valle del Cauca. Su llegada se produce cuando las autoridades colombianas concentran esfuerzos en las primeras 48 horas posteriores a la emergencia. REUTERS/Eva Manez
Topos aztecas - Los brigadistas anunciaron a través de sus redes sociales oficiales que ya se encuentran en camino hacia la capital del Valle del Cauca. Su llegada se produce cuando las autoridades colombianas concentran esfuerzos en las primeras 48 horas posteriores a la emergencia. REUTERS/Eva Manez

Rescatistas llegarán con tecnología especializada

Los Topos Azteca llegarán a Colombia con brigadistas provenientes de México, Panamá y Venezuela. El grupo se encontraba en el centro de comando instalado en La Guaira, Venezuela, donde trabajó durante más de 30 días en labores de búsqueda tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio en ese país.

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El oficial Héctor Méndez, presidente y fundador de Topos Azteca de México, aseguró que la misión en Colombia tendrá un componente especial por el uso de herramientas tecnológicas aplicadas al rescate. “Vamos a dar un hito histórico porque llevamos a gente que está utilizando, además de este tipo de herramienta neumática, avances tecnológicos como la pistola térmica y el sistema de wifi que nos permite buscar víctimas más allá de las paredes, más abajo de los suelos”, afirmó.

Méndez agregó que el equipo trabajará con innovación tecnológica en Colombia, país al que calificó como una “hermana república”. La expectativa es que esos recursos técnicos permitan reforzar la capacidad de búsqueda en estructuras afectadas y apoyar a los grupos nacionales que ya se encuentran atendiendo la emergencia.

La llegada de la brigada se da en un momento de alta presión para los organismos de socorro. Con el paso de las horas, las labores de búsqueda requieren personal especializado, equipos adecuados y coordinación con las autoridades locales para priorizar los puntos donde existan reportes de personas atrapadas, edificios comprometidos o zonas de difícil acceso.

Venían de atender emergencia en Venezuela

Antes de viajar a Colombia, los Topos Azteca fueron despedidos con honores en Venezuela, donde permanecieron más de un mes apoyando la atención de una emergencia sísmica. Según la información divulgada, el grupo fue reconocido por la misión realizada en una de las zonas más afectadas de ese país.

La brigada confirmó su salida hacia Colombia con un mensaje en redes sociales. “Los Topos Azteca ya estamos en vuelo, listos para poner nuestras manos, nuestro conocimiento y el corazón al servicio de nuestros hermanos colombianos. Fuerza, Colombia. Estamos en camino”, publicó el grupo.

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Topos aztecas - Los brigadistas anunciaron a través de sus redes sociales oficiales que ya se encuentran en camino hacia la capital del Valle del Cauca. Su llegada se produce cuando las autoridades colombianas concentran esfuerzos en las primeras 48 horas posteriores a la emergencia. FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

Su llegada a Cali se suma a la movilización de rescatistas, equipos médicos, ayudas humanitarias y expertos estructurales que han sido enviados desde distintas ciudades y países para apoyar la respuesta nacional. La prioridad sigue siendo acelerar las labores de búsqueda y fortalecer la atención en las zonas donde el terremoto dejó mayores afectaciones.

Por ahora, las autoridades esperan la llegada de la brigada internacional en las próximas horas. Una vez en territorio colombiano, los Topos Azteca deberán articularse con los organismos de emergencia para definir su despliegue y aportar su experiencia en rescate urbano durante esta fase crítica de la emergencia.

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