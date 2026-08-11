Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

El cantante recorrió junto a su esposa algunos sectores de Pereira después del terremoto en Colombia y mostró los daños que dejó el movimiento telúrico en su vivienda y en varias edificaciones de la ciudad

La iglesia donde se casó Jhonny Rivera con Jenny López sufrió daños y un muro cayó sobre un vehículo - crédito @jhonnyrivera y @jennylopez_oficial/IG
La iglesia donde se casó Jhonny Rivera con Jenny López sufrió daños y un muro cayó sobre un vehículo - crédito @jhonnyrivera y @jennylopez_oficial/IG
Guardar

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto generó escenas de preocupación en diferentes regiones del país, especialmente en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Chocó.

Entre las figuras públicas que compartieron cómo vivieron el fenómeno natural estuvo el cantante de música popular Jhonny Rivera, quien se encontraba en Pereira, ciudad donde reside.

A través de sus redes sociales, el artista publicó varios videos en los que mostró las afectaciones que sufrió su vivienda durante el sismo. En las imágenes se observan objetos que terminaron en el suelo, espejos completamente destruidos, estatuas quebradas y otros elementos que resultaron afectados por el movimiento de la estructura.

PUBLICIDAD

Rivera explicó que el momento de la evacuación también estuvo marcado por las dificultades provocadas por los daños dentro de la casa. Según relató, algunas botellas de vidrio se rompieron y terminaron obstaculizando el camino mientras buscaban ponerse a salvo.

El cantante Jhonny Rivera mostró los daños en su casa de Pereira tras el sismo - crédito @jhonnyrivera/IG
El cantante Jhonny Rivera mostró los daños en su casa de Pereira tras el sismo - crédito @jhonnyrivera/IG

Pese a la magnitud del movimiento, el cantante señaló que su familia logró salir adelante sin consecuencias graves. Una de sus familiares sufrió un golpe en la cabeza, mientras que su madre tuvo una fuerte reacción de pánico ante el temor provocado por el terremoto.

“Bendito sea mi Dios (...) lo más importante es que no haya nada que lamentar. En temas de salud, lo material pasa. Mi mamá se cayó al piso, le dio un ataque de pánico (...) fue muy fuerte”, relató el cantante al mostrar parte de lo ocurrido dentro de su vivienda.

PUBLICIDAD

El artista también explicó que algunos elementos de gran tamaño se desplazaron o cayeron durante el movimiento, pese a que varios de ellos se encontraban asegurados. Las imágenes permitieron dimensionar la fuerza con la que se sintió el terremoto en la zona.

Jhonny Rivera visitó la iglesia donde se casó en Pereira y mostró que quedó destruida

Después de las primeras horas de incertidumbre, Jhonny Rivera decidió salir a recorrer algunos sectores de Pereira acompañado por su esposa, Jenny López, con quien contrajo matrimonio meses atrás y durante el recorrido, ambos encontraron diferentes edificaciones afectadas por el sismo.

La iglesia donde se casó Jhonny Rivera con Jenny López quedó golpeada tras terremoto en Colombia - crédito @jhonnyrivera/IG

Uno de los momentos que más impactó al cantante ocurrió cuando llegó hasta la iglesia en la que celebró su matrimonio. Rivera no ocultó su sorpresa al observar los daños que sufrió el templo, cuya estructura quedó visiblemente afectada.

El cantante grabó las condiciones en las que quedó la edificación y señaló que parte del techo se desprendió. Además, mostró un vehículo sobre el que cayó una sección del muro de la iglesia.

Vean pues la iglesia donde me casé, quedó sin techo. Mire, le cayó a este carro. A un carro le cayó todo ese muro. Uf, impresionante. No puedo creer. En esta iglesia fue que nos casamos”, dijo el cantante, mientras Jenny López observaba el espacio sorprendida.

El cantante continuó utilizando sus redes sociales para mostrar el panorama de Pereira después del terremoto y acompañar a sus seguidores en medio de una jornada que dejó preocupación, daños estructurales y numerosas escenas de angustia en varias zonas del país. Además, aseguró que junto a su esposa e hijo, el cantante Andy Rivera, van a realizar gestión de apoyo y brindar las ayudas necesarias.

Jhonny Rivera y Andy Rivera trabajan para enviar colaboración a Pereira y demás ciudades afectadas por el terremoto en Colombia - crédito @jhonnyrivera/IG

“Estábamos hablando ahorita con Andy de que vamos a hacer presencia, tenemos que ser muy útiles con esta tragedia tan horrible en nuestra ciudad. Él dice: ‘Pa’, ¿será que me llevo un camión, dos camiones de acá? Buscamos la manera de, de, de, de llevar desde acá’. Yo digo: ‘De pronto sí’, porque es que acá, por ejemplo, hoy fuimos a comprar con Jenny que agua y cosas y guantes para ayudar y todo cerrado, las vías colapsadas, no había por dónde andar. O sea, no sé mañana cómo amanezca esta ciudad, porque esto es una tragedia. Pero Andy y yo estamos ahí, pendientes con lo que haya que hacer y vamos a ver de qué manera nos vinculamos para ayudar, porque hay mucha gente que nos está necesitando", aseguró el cantante de música popular.

Temas Relacionados

Jhonny RiveraJenny LópezIglesia PereiraIglesia matrimonio Jhonny RiveraDaños PereiraTerremoto ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno declarará emergencia económica por terremoto en Colombia: el Banco Mundial destinará USD450 millones para atender la situación

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, indicó que se espera que la declaratoria quede en firme el 11 de agosto de 2026 y que los recursos estén disponibles al final de la semana

Gobierno declarará emergencia económica por terremoto en Colombia: el Banco Mundial destinará USD450 millones para atender la situación

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: se reportó sismo de 3,5 en Chocó; van 188 muertos en todo el país

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: se reportó sismo de 3,5 en Chocó; van 188 muertos en todo el país

Alcaldía de Bogotá habilitó 1.125 vacantes laborales: 740 puestos no requieren formación profesional y hay más de mil cupos para mujeres y jóvenes

La convocatoria de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico incluye opciones para quienes tienen bachillerato o educación básica, con cargos en manufactura, servicio al cliente, construcción, logística, salud y tecnologías de la información

Alcaldía de Bogotá habilitó 1.125 vacantes laborales: 740 puestos no requieren formación profesional y hay más de mil cupos para mujeres y jóvenes

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Aunque la entidad informó que el 14 de agosto volverían los campeonatos, tras el terremoto de magnitud 7,2 existen preocupaciones para la logística de algunos encuentros

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Juan Fernando Quintero fue anunciado como nuevo jugador del Independiente Medellín: “Vuelve a su casa”

El volante, que ha manifestado ser hincha del equipo, regresa al fútbol colombiano después de un año y dos meses

Juan Fernando Quintero fue anunciado como nuevo jugador del Independiente Medellín: “Vuelve a su casa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Famosa modelo colombiana relató cómo vivió el terremoto en Medellín en medio de una cirugía: “Tenía anestesia general”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Influencer que registró en vivo el terremoto en Pereira contó cómo sobrevivió al fuerte movimiento: “Pensé que iba a morir”

Deportes

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Tres ciudades no estarían en condiciones de recibir fútbol por el terremoto: esta sería la solución de la Dimayor

Juan Fernando Quintero fue anunciado como nuevo jugador del Independiente Medellín: “Vuelve a su casa”

La Dimayor tomó una decisión final sobre el caso Yhormar Hurtado, jugador de América de Cali

Deportes Tolima conoció los nuevos horarios para los octavos de Libertadores: así quedó la llave con Independiente del Valle

Estas son las nuevas fechas y sedes para los partidos de Santa Fe vs. River por Copa Sudamericana