Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

La iglesia donde se casó Jhonny Rivera con Jenny López sufrió daños y un muro cayó sobre un vehículo - crédito @jhonnyrivera y @jennylopez_oficial/IG

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto generó escenas de preocupación en diferentes regiones del país, especialmente en departamentos como Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Chocó.

Entre las figuras públicas que compartieron cómo vivieron el fenómeno natural estuvo el cantante de música popular Jhonny Rivera, quien se encontraba en Pereira, ciudad donde reside.

A través de sus redes sociales, el artista publicó varios videos en los que mostró las afectaciones que sufrió su vivienda durante el sismo. En las imágenes se observan objetos que terminaron en el suelo, espejos completamente destruidos, estatuas quebradas y otros elementos que resultaron afectados por el movimiento de la estructura.

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Rivera explicó que el momento de la evacuación también estuvo marcado por las dificultades provocadas por los daños dentro de la casa. Según relató, algunas botellas de vidrio se rompieron y terminaron obstaculizando el camino mientras buscaban ponerse a salvo.

El cantante Jhonny Rivera mostró los daños en su casa de Pereira tras el sismo - crédito @jhonnyrivera/IG

Pese a la magnitud del movimiento, el cantante señaló que su familia logró salir adelante sin consecuencias graves. Una de sus familiares sufrió un golpe en la cabeza, mientras que su madre tuvo una fuerte reacción de pánico ante el temor provocado por el terremoto.

“Bendito sea mi Dios (...) lo más importante es que no haya nada que lamentar. En temas de salud, lo material pasa. Mi mamá se cayó al piso, le dio un ataque de pánico (...) fue muy fuerte”, relató el cantante al mostrar parte de lo ocurrido dentro de su vivienda.

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El artista también explicó que algunos elementos de gran tamaño se desplazaron o cayeron durante el movimiento, pese a que varios de ellos se encontraban asegurados. Las imágenes permitieron dimensionar la fuerza con la que se sintió el terremoto en la zona.

Jhonny Rivera visitó la iglesia donde se casó en Pereira y mostró que quedó destruida

Después de las primeras horas de incertidumbre, Jhonny Rivera decidió salir a recorrer algunos sectores de Pereira acompañado por su esposa, Jenny López, con quien contrajo matrimonio meses atrás y durante el recorrido, ambos encontraron diferentes edificaciones afectadas por el sismo.

La iglesia donde se casó Jhonny Rivera con Jenny López quedó golpeada tras terremoto en Colombia - crédito @jhonnyrivera/IG

Uno de los momentos que más impactó al cantante ocurrió cuando llegó hasta la iglesia en la que celebró su matrimonio. Rivera no ocultó su sorpresa al observar los daños que sufrió el templo, cuya estructura quedó visiblemente afectada.

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El cantante grabó las condiciones en las que quedó la edificación y señaló que parte del techo se desprendió. Además, mostró un vehículo sobre el que cayó una sección del muro de la iglesia.

“Vean pues la iglesia donde me casé, quedó sin techo. Mire, le cayó a este carro. A un carro le cayó todo ese muro. Uf, impresionante. No puedo creer. En esta iglesia fue que nos casamos”, dijo el cantante, mientras Jenny López observaba el espacio sorprendida.

El cantante continuó utilizando sus redes sociales para mostrar el panorama de Pereira después del terremoto y acompañar a sus seguidores en medio de una jornada que dejó preocupación, daños estructurales y numerosas escenas de angustia en varias zonas del país. Además, aseguró que junto a su esposa e hijo, el cantante Andy Rivera, van a realizar gestión de apoyo y brindar las ayudas necesarias.

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Jhonny Rivera y Andy Rivera trabajan para enviar colaboración a Pereira y demás ciudades afectadas por el terremoto en Colombia - crédito @jhonnyrivera/IG

“Estábamos hablando ahorita con Andy de que vamos a hacer presencia, tenemos que ser muy útiles con esta tragedia tan horrible en nuestra ciudad. Él dice: ‘Pa’, ¿será que me llevo un camión, dos camiones de acá? Buscamos la manera de, de, de, de llevar desde acá’. Yo digo: ‘De pronto sí’, porque es que acá, por ejemplo, hoy fuimos a comprar con Jenny que agua y cosas y guantes para ayudar y todo cerrado, las vías colapsadas, no había por dónde andar. O sea, no sé mañana cómo amanezca esta ciudad, porque esto es una tragedia. Pero Andy y yo estamos ahí, pendientes con lo que haya que hacer y vamos a ver de qué manera nos vinculamos para ayudar, porque hay mucha gente que nos está necesitando", aseguró el cantante de música popular.