Colombia
Agregar Infobae enGoogle

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Los imitadores que fueron seleccionados en la primera fase tendrán que enfrentarse en esta nueva etapa con el otro doble de su artista favorito para poder avanzar en la competencia

Guardar
Algunos de los participantes no logran convencer a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Algunos de los participantes no logran convencer a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En la emisión del capítulo de Yo me llamo, que se llevó a cabo en la noche del martes 11 de agosto de 2026, los participantes tuvieron la difícil tarea de someterse a la etapa de los duelos, en los que tenían que enfrentarse a otro imitador que soñaba con ser seleccionado como el doble perfecto de su artista favorito, pero solo había un cupo por artista.

Las condiciones de esta nueva fase son claras: los artistas tienen que intentar convencer a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni y el que se lleve mayor cantidad de estrellas es el que avanzará en la competencia del concurso de talentos.

03:00 hsHoy

Laura Acuña prometió una ‘etapa de fuego’ antes de que los participantes puedan llegar a la escuela para las presentaciones oficiales.

02:53 hsHoy

Los dobles de Blessd tuvieron que cantar a capela para intentar convencer a los jurados, porque su presentación en tarima no fue suficiente. Tras escucharlos, determinaron que sería el de micrófono fucsia el que avanzaría.

Los jurados no se convencieron del todo con la presentación - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Los jurados no se convencieron del todo con la presentación - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
02:45 hsHoy

Patricia Teherán no logró avanzar en el concurso, por causa de la actitud en el escenario, el tono y color de voz que no se parecían al de la artista original.

Ninguna de las participantes convenció - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Ninguna de las participantes convenció - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
02:39 hsHoy

Las imitadoras de Lady Gaga se tomaron el escenario con un performance y unas voces que pusieron a dudar a los jurados, aunque fue la participante de micrófono fucsia la que logró avanzar.

El duelo estuvo muy reñido - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El duelo estuvo muy reñido - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
02:28 hsHoy

Los tres dobles de Yeison Jiménez rindieron un homenaje emotivo con el tema Ya no mi amor. Sin embargo, fue el artista del micrófono amarillo el que logró avanzar.

Los comentarios no fueron tan positivos - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Los comentarios no fueron tan positivos - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
02:20 hsHoy

A Amparo Grisales no le pareció la elección de Alejandro Fernández, lo que desató una leve discusión con César Escola y Elder Dayán.

02:14 hsHoy

Los tres imitadores de Alejandro Fernández hicieron competir a los jurados, pero fue el de micrófono azul el que terminó llevándose el respaldo de César Escola y Elder Dayán.

Los participantes pusieron dudar a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Los participantes pusieron dudar a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
02:08 hsHoy

Las imitadoras de Rocío Dúrcal dieron un show que puso a dudar a los jurados. Aunque fue la imitadora con micrófono fucsia la que avanzó.

El duelo fue parejo - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
El duelo fue parejo - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
02:00 hsHoy

El duelo de Beéle desató euforia en el set. Aunque Amparo Grisales le dio su voto al participante del micrófono azul, fue el imitador del fucsia el que avanzó en la temporada 11.

Los jurados se sorprendieron con la presentación - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Los jurados se sorprendieron con la presentación - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
01:49 hsHoy

Con menos desacuerdos en el proceso, los imitadores de José José salieron a la tarima para emocionar al jurado y al público. Pese a las dudas, el artista con micrófono fucsia fue el que logró avanzar en la competencia.

Los artistas arrasaron en el escenario - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión
Los artistas arrasaron en el escenario - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Temas Relacionados

Yo me llamoYo me llamo en vivoYo me llamo 11 de agostoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas noticias

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este miércoles 12 de agosto

Cuáles son los vehículos que no tienen permitido circular este miércoles, chécalo y evita una multa

Este es el Pico y Placa en Cartagena para este miércoles 12 de agosto

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 12 de agosto

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa: qué autos descansan en Villavicencio este miércoles 12 de agosto

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este miércoles 12 de agosto

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Cali

Pico y Placa en Cali: restricciones vehiculares para este miércoles 12 de agosto

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 12 de agosto

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Así rotara el pico y placa en Medellín este miércoles 12 de agosto

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

El atacante nació en ese departamento y le pidió a todo el país que “cada uno coloque un granito de arena”

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

ÚLTIMAS NOTICIAS

El largo y sinuoso camino del tapiz de Bayeux hacia Londres

El largo y sinuoso camino del tapiz de Bayeux hacia Londres

Condenaron a un hombre por abusar de las hijas de su pareja durante seis años en Santa Fe

Mario Pergolini cuestionó a Agustín Rada por su falta de trucos y llevó otro mago a su programa: “No te ofendas”

Denise Groesman, entre la crisis social y la naturaleza salvaje

Un estudio encuentra productos químicos no revelados en la mayoría de los productos de cuidado personal

INFOBAE AMÉRICA

En video queda registrado mortal asalto en una tienda de Honduras y capturan a supuesto responsable

En video queda registrado mortal asalto en una tienda de Honduras y capturan a supuesto responsable

Capturaron a madre e hijo en Guatemala por lavado de dinero y narcomenudeo

Mujer de 31 años fue hallada muerta dentro de un carro en Costa Rica: autoridades investigan un posible femicidio

El Salvador firmó un acuerdo para facilitar empleo, educación y salud a connacionales en Arkansas

Clubes salvadoreños afrontan una semana decisiva en la Copa Centroamericana

DEPORTES

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

Lionel Messi emprendió el regreso a Miami junto a su familia tras despedir a su padre en Rosario

Se completó la cuarta fecha del Torneo Clausura: así están las posiciones y la Tabla Anual

10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la identificación de la gente con el juego a la broma sobre la sequía de Merentiel

Boca hizo el saque inicial dos veces: Paredes reveló los entretelones del insólito error arbitral en el triunfo de Boca ante Recoleta

De Maradona a Messi: los mejores memes que dejaron Flores y Aranda tras brillar en el triunfo de Boca ante Recoleta por la Sudamericana