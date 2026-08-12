‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

En la emisión del capítulo de Yo me llamo, que se llevó a cabo en la noche del martes 11 de agosto de 2026, los participantes tuvieron la difícil tarea de someterse a la etapa de los duelos, en los que tenían que enfrentarse a otro imitador que soñaba con ser seleccionado como el doble perfecto de su artista favorito, pero solo había un cupo por artista.
Las condiciones de esta nueva fase son claras: los artistas tienen que intentar convencer a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni y el que se lleve mayor cantidad de estrellas es el que avanzará en la competencia del concurso de talentos.
Laura Acuña prometió una ‘etapa de fuego’ antes de que los participantes puedan llegar a la escuela para las presentaciones oficiales.
Los dobles de Blessd tuvieron que cantar a capela para intentar convencer a los jurados, porque su presentación en tarima no fue suficiente. Tras escucharlos, determinaron que sería el de micrófono fucsia el que avanzaría.
Patricia Teherán no logró avanzar en el concurso, por causa de la actitud en el escenario, el tono y color de voz que no se parecían al de la artista original.
Las imitadoras de Lady Gaga se tomaron el escenario con un performance y unas voces que pusieron a dudar a los jurados, aunque fue la participante de micrófono fucsia la que logró avanzar.
Los tres dobles de Yeison Jiménez rindieron un homenaje emotivo con el tema Ya no mi amor. Sin embargo, fue el artista del micrófono amarillo el que logró avanzar.
A Amparo Grisales no le pareció la elección de Alejandro Fernández, lo que desató una leve discusión con César Escola y Elder Dayán.
Los tres imitadores de Alejandro Fernández hicieron competir a los jurados, pero fue el de micrófono azul el que terminó llevándose el respaldo de César Escola y Elder Dayán.
Las imitadoras de Rocío Dúrcal dieron un show que puso a dudar a los jurados. Aunque fue la imitadora con micrófono fucsia la que avanzó.
El duelo de Beéle desató euforia en el set. Aunque Amparo Grisales le dio su voto al participante del micrófono azul, fue el imitador del fucsia el que avanzó en la temporada 11.
Con menos desacuerdos en el proceso, los imitadores de José José salieron a la tarima para emocionar al jurado y al público. Pese a las dudas, el artista con micrófono fucsia fue el que logró avanzar en la competencia.