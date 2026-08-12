‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Algunos de los participantes no logran convencer a los jurados - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En la emisión del capítulo de Yo me llamo, que se llevó a cabo en la noche del martes 11 de agosto de 2026, los participantes tuvieron la difícil tarea de someterse a la etapa de los duelos, en los que tenían que enfrentarse a otro imitador que soñaba con ser seleccionado como el doble perfecto de su artista favorito, pero solo había un cupo por artista.

Las condiciones de esta nueva fase son claras: los artistas tienen que intentar convencer a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni y el que se lleve mayor cantidad de estrellas es el que avanzará en la competencia del concurso de talentos.