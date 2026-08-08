Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

Con música y licor despidieron al líder guerrillero Kevin Orley Gomez Muñoz, alias Barbas, y quien era uno de los más buscados por la Policía Nacional en el departamento de Antioquia - crédito @Jhonffonseca/X

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La confrontación entre estructuras criminales en el Bajo Cauca antioqueño sumó un nuevo episodio tras la muerte de Kevin Orley Gómez Muñoz, conocido como alias Barbas o Davinson, quien era el segundo al mando del frente 36 de las disidencias en esa región, y que dirige Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá.

El asesinato habría sido perpetrado por un francotirador del Clan del Golfo en la vereda Doradas Altas, ubicada en la zona limítrofe entre los municipios de Valdivia y Tarazá.

La muerte de alias Barbas no ocurrió en un enfrentamiento abierto, sino que fue producto de un ataque selectivo mientras lideraba acciones criminales como parte de la estructura de mando del frente 36, destacó un informe de Caracol Radio.

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En esa zona, el liderazgo principal lo ostenta alias Firma, y existe una alianza activa entre las disidencias y la guerrilla del ELN, evidenciada en la operación conjunta de actividades ilícitas.

El cuerpo de Gómez Muñoz fue retirado de la zona por integrantes del propio grupo armado y el sepelio tuvo lugar el 6 de agosto en el área rural del municipio de Anorí.

Un francotirador del Clan del Golfo lo habría asesinado en la vereda Doradas Altas, ubicada en la zona limítrofe entre los municipios de Valdivia y Tarazá, departamento de Antioquia - crédito @Jhonffonseca/X

Según imágenes y videos recopilados por Caracol Radio, el féretro fue transportado en una camioneta cubierta con una bandera de Colombia marcada con la inscripción “Frente 36”, y acompañado por una caravana de personas.

En el vehículo se exhibió también una bandera del ELN, confirmando la colaboración entre ambos grupos armados ilegales.

Los asistentes registraron el cortejo en video, mostrando consumo de licor y música durante el recorrido, y que circulan en redes sociales.

El prontuario criminal de alias Barbas

Alias Barbas, de 30 años, acumulaba aproximadamente nueve años de militancia en el grupo ilegal y desde 2023 ejercía como cabecilla de comisión del frente 36, con injerencia criminal en los municipios de Amalfi, Anorí y Tarazá.

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El prontuario judicial de Gómez Muñoz incluía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego.

“Barbas” sería responsable de participar en la retención y asesinato del periodista Mateo Pérez en Briceño en mayo de 2026, un hecho que generó conmoción en la región, según fuente de inteligencia militar.

Alias Barbas figuraba en los registros de la Policía Nacional como uno de los delincuentes más buscados en el Oriente de Antioquia - crédito Policía Nacional / sitio web

Además, al líder guerrillero se le atribuye la coordinación de ataques con explosivos dirigidos contra la Policía y el Ejército en zonas como Briceño, Ituango y Anorí.

Uno de estos atentados ocurrió en marzo de 2026, cuando tres militares resultaron heridos por la detonación de artefactos explosivos en Briceño.

A estas acciones se suman homicidios de personas señaladas de colaborar con el Clan del Golfo, amenazas y otros delitos.

La guerra entra el frente 36 y el Clan del Golfo en el oriente de Antioquia

La operación que terminó con la vida de alias Barbas se inscribe en la escalada de violencia que protagonizan el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 en su disputa por el control territorial y de economías ilegales en el Bajo Cauca antioqueño.

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La zona se ha convertido en escenario de enfrentamientos constantes y ajustes de cuentas, mientras la alianza entre las disidencias y el ELN fortalece la capacidad de acción de estos grupos frente a sus rivales y frente a la fuerza pública. territorios que disputan.

La disputa armada en Briceño enfrenta al Clan del Golfo con los frentes 5 y 36 de las disidencias de las Farc por el control territorial y corredores de drogas y armas - crédito imagen de referencia archivo Colprensa

Las autoridades mantienen operaciones en la región para confrontar la expansión de estos grupos y contener la violencia asociada a la disputa armada.

El caso se suma a un inicio de agosto marcado por los combates en esta zona del departamento, tal y como fue el caso de Briceño, y que dejaron al menos tres muertos y forzaron el desplazamiento de 34 familias, en una ofensiva ligada a la disputa por corredores de drogas y armas y marcada por denuncias sobre explosivos lanzados desde drones.

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De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el registro preliminar incluye 54 personas desplazadas desde la vereda El Roblal y 24 desde la subregión de Travesías.

La entidad indicó que serán ubicadas en autoalbergues mientras avanza la atención humanitaria y que el censo oficial se realizará el lunes 3 de agosto de 2026, por lo que la cifra de afectados todavía puede crecer.

Los enfrentamientos se registraron en la vereda Cucaracho, zona rural del municipio de Briceño.

Los reportes preliminares de las autoridades señalan que uno de los fallecidos sería integrante del Clan del Golfo y los otros dos pertenecerían a los frentes 5 y 36.

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La fuerza pública también informó sobre artefactos explosivos lanzados desde drones, aunque la verificación de su impacto seguía en curso.