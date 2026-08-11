Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

La artista de música urbana destacó el trabajo de su fundación en la emergencia y facilitó enlaces oficiales para canalizar ayuda y reportar desaparecidos, sumando su voz a la ola de solidaridad nacional

Karol G invita a donar y reportar desaparecidos tras el fuerte temblor en Colombia - crédito karolg/Instagram - Redes sociales
Karol G invita a donar y reportar desaparecidos tras el fuerte temblor en Colombia - crédito karolg/Instagram - Redes sociales
Guardar

La cantante de música urbana Karol G utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de unidad y apoyo tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026.

El sismo dejó serias afectaciones en edificios y casas, y hasta el momento 181 muertos, en regiones como Quibdó, Cali, Armenia y Pereira.

“En momentos como este, nos unimos, nos cuidamos y nos sostenemos como país”, expresó la artista, sumando su voz a la ola de solidaridad que recorrió el país después del terremoto.

A través de varias publicaciones, Karol G manifestó: “Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia y con tantas familias que hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre”. Además, subrayó el trabajo de su fundación Con Cora, enfocada en atender la emergencia y en buscar la mejor manera de asistir a quienes más lo necesitan.

PUBLICIDAD

Karol G impulsa la solidaridad tras el terremoto en Colombia y promueve ayuda para los afectados - crédito karolg/Instagram
Karol G impulsa la solidaridad tras el terremoto en Colombia y promueve ayuda para los afectados - crédito karolg/Instagram

La intérprete invitó a sus seguidores a sumarse a las campañas de apoyo y donación, facilitando un enlace, desde donde se pueden realizar aportes destinados a los damnificados.

“Si quieres ayudar y no sabes dónde hacerlo, aquí comparto un link donde tu aporte llegará a las personas que lo necesitan”, publicó, incentivando la participación colectiva en la respuesta a la crisis.

En otra historia, Karol G facilitó información clave para quienes buscan reportar o encontrar personas desaparecidas, compartiendo el enlace colombiatebusca.com, canal oficial para gestionar reportes y búsquedas en medio de la emergencia.

“Si necesitas reportar o buscar una persona desaparecida hazlo a través de este link”, comunicó la artista, mostrando su compromiso con la difusión de recursos útiles en situaciones de desastre.

PUBLICIDAD

El gesto de la artista fue valorado por miles de seguidores, quienes destacaron la importancia de la colaboración ciudadana y la organización para enfrentar las consecuencias del sismo. La labor de Con Cora y la disposición de Karol G para canalizar ayuda, resaltan el papel activo de figuras públicas en momentos críticos para la sociedad colombiana.

La artista Karol G canaliza apoyo y recursos para damnificados por el sismo de 7,4 - crédito karolg/Instagram
La artista Karol G canaliza apoyo y recursos para damnificados por el sismo de 7,4 - crédito karolg/Instagram

Daiky Gamboa impulsa la solidaridad tras sismo en Colombia

Daiky Gamboa, DJ y amigo de Karol G, compartió un mensaje de aliento y compromiso tras el fuerte terremoto que afectó a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

A través de sus redes sociales, Gamboa relató cómo vivió el sismo en compañía de familiares y amigos, y expresó su agradecimiento por las muestras de preocupación recibidas desde distintos lugares. “De pura casualidad hoy estoy aquí en mi Colombia y me tocó vivir todo con mi gente”, afirmó, resaltando la conexión y la solidaridad que sintió en ese momento.

Gamboa aclaró que tanto él como sus seres queridos se encuentran bien, aunque reconoció que la situación del país impacta en su propio ánimo: “Aún así, mi país no lo está y por ende yo tampoco”. Ante la emergencia, el DJ manifestó su intención de enfocar esfuerzos en brindar ayuda a quienes más lo necesitan.

“Estoy tratando de concentrar mis esfuerzos en encontrar la mejor forma de ayudar”, escribió, invitando a sus seguidores y conocidos a sumarse a las iniciativas de apoyo a través de sus redes.

Daiky Gamboa comparte su experiencia y llama a la unión luego del fuerte temblor en Colombia - crédito daikygamboa/Instagram
Daiky Gamboa comparte su experiencia y llama a la unión luego del fuerte temblor en Colombia - crédito daikygamboa/Instagram

El DJ manifestó su deseo de aprovechar el tiempo en Colombia para contribuir de manera efectiva: “Es muy poco el tiempo que voy a estar acá y quiero utilizarlo de la mejor manera”.

Gamboa también prometió mantener informados a sus seguidores sobre nuevas formas de colaboración y reiteró su cariño y admiración por el país. “Los amo como un hp Colombia, somos el país más fuerte del mundo y esta es una más de la que vamos a salir juntos”, concluyó, enviando un mensaje de optimismo y unidad.

Las palabras de Daiky Gamboa reflejan el sentimiento de resiliencia y la voluntad de ayudar que predominó entre los colombianos tras el sismo, consolidando el papel de las redes sociales como espacio clave para la organización ciudadana y la solidaridad en situaciones de emergencia.

Temas Relacionados

Karol GFundación Con CoraSismo en ColombiaTemblor en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En pleno terremoto en Colombia, pediatra salvó a 10 bebés en una clínica de Antioquia

En el sexto piso de la Clínica Panamericana, en Antioquia, el médico pidió apoyo a tres enfermeras y a otros dos galenos para retirar a los bebés, luego de guiar a madres y pacientes

En pleno terremoto en Colombia, pediatra salvó a 10 bebés en una clínica de Antioquia

‘Influencer’ denunció que vecino obstaculizó la salida del conjunto residencial en medio del terremoto para proteger su carro: “No aprendimos nada”

El caso se presentó en Bogotá en medio de la evacuación, de acuerdo con el testimonio que compartió en video por medios de las redes sociales la creadora de contenido venezolana Marianny Cordero

‘Influencer’ denunció que vecino obstaculizó la salida del conjunto residencial en medio del terremoto para proteger su carro: “No aprendimos nada”

Otra tragedia en Buenaventura tras el terremoto: se presentó un incendio en centro de detención transitoria

El fuego se desató en las instalaciones cercanas a la zona portuaria, donde permanecen hasta 400 personas capturadas en flagrancia o en etapas iniciales de procesos judiciales. La caída del techo figura entre los daños más graves reportados por los organismos de emergencia

Otra tragedia en Buenaventura tras el terremoto: se presentó un incendio en centro de detención transitoria

Habló influenciadora que promocionó una pijama con parodia del terremoto: “No dimensioné lo que estaba pasando”

Mariana Neumann fue cuestionada en redes sociales tras aprovechar la tragedia para hacer publicidad y la empresa aseguró que nunca autorizó la publicación

Habló influenciadora que promocionó una pijama con parodia del terremoto: “No dimensioné lo que estaba pasando”

Ella es Elizabeth Ortiz, la influencer cercana al gobierno Petro que tendría contratos por $188 millones con el Estado

La psicóloga y especialista en gestión pública ha tenido vínculos contractuales con distintas entidades oficiales y cobró relevancia tras ser mencionada públicamente por Guillermo Alfonso Jaramillo durante un evento en El Espinal

Ella es Elizabeth Ortiz, la influencer cercana al gobierno Petro que tendría contratos por $188 millones con el Estado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

El país que le espera a Abelardo De La Espriella

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Karina García tuvo que ser llevada a la clínica: se incrementaron las contracciones de su embarazo tras el sismo que sacudió a Colombia

Influencer que registró en vivo el terremoto en Pereira contó cómo sobrevivió al fuerte movimiento: “Pensé que iba a morir”

“Viva Colombia”: así fue el emotivo mensaje de Harry Styles durante su concierto en México tras el terremoto de 7,4

Shakira se pronunció tras el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto: “Mi corazón está con todos”

Así vivieron los famosos el temblor de 7,4 que sacudió a Colombia este 10 de agosto: “Casi se me sale el bebé”

Deportes

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

Exfigura del América de Cali se sumó como voluntario tras el terremoto que sacudió la capital vallecaucana: “Ayúdennos de esa manera”

James Rodríguez, Lamine Yamal e Iván Ramiro Córdoba se unieron a los mensajes de solidaridad con las víctimas del sismo en Colombia

Juventus de Italia aumentará su oferta para quedarse con el defensor colombiano Jhon Lucumí: pagaría hasta 20 millones de euros

Jhon Arias y su esposa consiguieron un avión para llevar médicos e insumos para los hospitales de Chocó tras el sismo de 7,4

Flamengo, Bayern Múnich, PSG, Atlético de Madrid y el mundo del fútbol se siguen sumando a los mensajes de apoyo a Colombia tras fuerte sismo que se vivió en el país