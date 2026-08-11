Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Karol G invita a donar y reportar desaparecidos tras el fuerte temblor en Colombia - crédito karolg/Instagram - Redes sociales

Guardar

La cantante de música urbana Karol G utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de unidad y apoyo tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026.

El sismo dejó serias afectaciones en edificios y casas, y hasta el momento 181 muertos, en regiones como Quibdó, Cali, Armenia y Pereira.

“En momentos como este, nos unimos, nos cuidamos y nos sostenemos como país”, expresó la artista, sumando su voz a la ola de solidaridad que recorrió el país después del terremoto.

A través de varias publicaciones, Karol G manifestó: “Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia y con tantas familias que hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre”. Además, subrayó el trabajo de su fundación Con Cora, enfocada en atender la emergencia y en buscar la mejor manera de asistir a quienes más lo necesitan.

PUBLICIDAD

Karol G impulsa la solidaridad tras el terremoto en Colombia y promueve ayuda para los afectados - crédito karolg/Instagram

La intérprete invitó a sus seguidores a sumarse a las campañas de apoyo y donación, facilitando un enlace, desde donde se pueden realizar aportes destinados a los damnificados.

“Si quieres ayudar y no sabes dónde hacerlo, aquí comparto un link donde tu aporte llegará a las personas que lo necesitan”, publicó, incentivando la participación colectiva en la respuesta a la crisis.

En otra historia, Karol G facilitó información clave para quienes buscan reportar o encontrar personas desaparecidas, compartiendo el enlace colombiatebusca.com, canal oficial para gestionar reportes y búsquedas en medio de la emergencia.

“Si necesitas reportar o buscar una persona desaparecida hazlo a través de este link”, comunicó la artista, mostrando su compromiso con la difusión de recursos útiles en situaciones de desastre.

PUBLICIDAD

El gesto de la artista fue valorado por miles de seguidores, quienes destacaron la importancia de la colaboración ciudadana y la organización para enfrentar las consecuencias del sismo. La labor de Con Cora y la disposición de Karol G para canalizar ayuda, resaltan el papel activo de figuras públicas en momentos críticos para la sociedad colombiana.

La artista Karol G canaliza apoyo y recursos para damnificados por el sismo de 7,4 - crédito karolg/Instagram

Daiky Gamboa impulsa la solidaridad tras sismo en Colombia

Daiky Gamboa, DJ y amigo de Karol G, compartió un mensaje de aliento y compromiso tras el fuerte terremoto que afectó a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

A través de sus redes sociales, Gamboa relató cómo vivió el sismo en compañía de familiares y amigos, y expresó su agradecimiento por las muestras de preocupación recibidas desde distintos lugares. “De pura casualidad hoy estoy aquí en mi Colombia y me tocó vivir todo con mi gente”, afirmó, resaltando la conexión y la solidaridad que sintió en ese momento.

PUBLICIDAD

Gamboa aclaró que tanto él como sus seres queridos se encuentran bien, aunque reconoció que la situación del país impacta en su propio ánimo: “Aún así, mi país no lo está y por ende yo tampoco”. Ante la emergencia, el DJ manifestó su intención de enfocar esfuerzos en brindar ayuda a quienes más lo necesitan.

“Estoy tratando de concentrar mis esfuerzos en encontrar la mejor forma de ayudar”, escribió, invitando a sus seguidores y conocidos a sumarse a las iniciativas de apoyo a través de sus redes.

Daiky Gamboa comparte su experiencia y llama a la unión luego del fuerte temblor en Colombia - crédito daikygamboa/Instagram

El DJ manifestó su deseo de aprovechar el tiempo en Colombia para contribuir de manera efectiva: “Es muy poco el tiempo que voy a estar acá y quiero utilizarlo de la mejor manera”.

PUBLICIDAD

Gamboa también prometió mantener informados a sus seguidores sobre nuevas formas de colaboración y reiteró su cariño y admiración por el país. “Los amo como un hp Colombia, somos el país más fuerte del mundo y esta es una más de la que vamos a salir juntos”, concluyó, enviando un mensaje de optimismo y unidad.

Las palabras de Daiky Gamboa reflejan el sentimiento de resiliencia y la voluntad de ayudar que predominó entre los colombianos tras el sismo, consolidando el papel de las redes sociales como espacio clave para la organización ciudadana y la solidaridad en situaciones de emergencia.

PUBLICIDAD