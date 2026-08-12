Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Medellín amplía a 10 los puntos para donar ayudas a afectados por el terremoto

La Alcaldía recibirá alimentos, kits de aseo, colchonetas, mantas y aportes en dinero para enviarlos a las regiones más golpeadas

Centro de acopio de ayuda humanitaria. Voluntarios. Cajas de ropa y alimentos no perecederos. Estantes con latas. Botellas de agua. Báscula.
Un grupo de voluntarios organiza ropa, alimentos no perecederos y agua embotellada en un centro de acopio de ayuda humanitaria en Colombia, preparándose para su distribución. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Medellín amplió a 10 los puntos de recolección de donaciones para apoyar a las comunidades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del lunes. La medida busca canalizar alimentos, elementos de aseo y ayudas económicas hacia regiones como Valle del Cauca, Chocó y varias ciudades del Eje Cafetero, donde se concentran algunas de las mayores emergencias.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la capital antioqueña reforzó su red de solidaridad para facilitar que ciudadanos, empresas y organizaciones entreguen aportes de manera ordenada. Los puntos estarán habilitados entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, dependiendo del lugar al que acudan las personas interesadas en colaborar.

PUBLICIDAD

La decisión se suma a otras acciones anunciadas desde Antioquia para respaldar a los damnificados, en medio de una emergencia nacional que ha obligado a activar centros de acopio, equipos de rescate, traslados médicos y apoyos institucionales desde diferentes ciudades del país.

Edificios dañados tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque
Edificios dañados tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque

Qué elementos están recibiendo en Medellín

La secretaria de Inclusión Social de Medellín, Luz María Ramírez, explicó que las donaciones prioritarias deben responder a necesidades básicas de las familias afectadas por el sismo. La funcionaria señaló que se recibirán alimentos no perecederos y productos de primera necesidad para atender a quienes perdieron viviendas, enseres o acceso normal a servicios básicos.

Pueden ser de la canasta básica de alimentos, alimentos no perecederos, granos, entre otros, y además otros insumos esenciales como kits de aseo, pañales, colchonetas, mantas”, indicó Ramírez.

PUBLICIDAD

La administración municipal también recibirá cepillos de dientes, papel higiénico, crema dental y otros elementos de higiene personal. Estos productos son fundamentales para atender a personas que permanecen en albergues temporales, zonas de evacuación o lugares donde la emergencia alteró la vida cotidiana.

Además de las donaciones en especie, Medellín habilitó canales para recibir aportes en dinero. Según la funcionaria, estos recursos se podrán entregar a través de la Corporación Presentes y la Cruz Roja Colombiana. La intención es que las ayudas económicas permitan comprar insumos específicos según las necesidades que vayan reportando las zonas afectadas.

El llamado de las autoridades es a donar productos útiles, en buen estado y fáciles de transportar, para que el proceso de clasificación y envío sea más rápido. La organización de los aportes será clave para evitar acumulaciones innecesarias y garantizar que la ayuda llegue a los territorios que la requieren con mayor urgencia.

Varias personas clasifican alimentos y suministros de ayuda humanitaria en un centro de distribución, tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero
Varias personas clasifican alimentos y suministros de ayuda humanitaria en un centro de distribución, tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero

Estos son los 10 puntos habilitados

Los puntos de recolección estarán ubicados en la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, la Fundación Saciar, los parques biblioteca Belén, San Javier, Gabriel García Márquez y León de Greiff, así como en la Biblioteca Pública El Poblado.

También habrá recepción de donaciones en la Terminal del Norte, específicamente en el local 9840; en la Universidad Eafit y en el hall de la Alcaldía de Medellín. Cada uno de estos espacios servirá como punto de acopio para recibir, organizar y preparar los elementos que posteriormente serán enviados hacia las regiones golpeadas por el terremoto.

La ampliación a 10 puntos busca acercar la posibilidad de donar a diferentes sectores de la ciudad. Con ello, la Alcaldía pretende evitar que las ayudas se concentren en un solo sitio y facilitar la participación de ciudadanos ubicados en distintas comunas y zonas de Medellín.

El terremoto ha generado una movilización solidaria en varias regiones del país. En el caso de Medellín, las autoridades insisten en que la ayuda debe entregarse por canales oficiales para garantizar trazabilidad y correcta distribución.

Varias personas retiran escombros en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero
Varias personas retiran escombros en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero

La capital antioqueña mantendrá activos estos puntos mientras avanza la recolección y se definen nuevos envíos hacia las comunidades afectadas. La prioridad será apoyar a las familias damnificadas con alimentos, aseo, abrigo, elementos básicos y recursos que permitan atender las necesidades más urgentes después del sismo.

Temas Relacionados

Medellíndonacionesterremoto en Colombiaayuda humanitariaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cancillería colombiana activa canales diplomáticos para traer ayuda humanitaria tras el sismo

El Gobierno priorizó hospitales de campaña, kits de alimentación, aseo, hábitat, agua, saneamiento e higiene para atender a damnificados

Cancillería colombiana activa canales diplomáticos para traer ayuda humanitaria tras el sismo

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: siguen los pronunciamiento en el mundo; van 190 muertos en todo el país

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: siguen los pronunciamiento en el mundo; van 190 muertos en todo el país

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de automóvil que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 11 de agosto de 2026

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 11 de agosto de 2026

Resultado Sinuano Noche hoy 11 de agosto

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

Resultado Sinuano Noche hoy 11 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Jhonny Rivera y Jenny López quedaron en shock: así quedó la iglesia donde se casaron en Pereira

Ryan Castro y J Balvin ofrecieron sus aviones privados para transportar ayudas tras el terremoto en Colombia: Feid y Karol G también se sumaron

Famosa modelo colombiana relató cómo vivió el terremoto en Medellín en medio de una cirugía: “Tenía anestesia general”

Karol G dijo que su fundación Con Cora ayudará a las víctimas del sismo que sacudió a Colombia: “Nos sostenemos como país”

Deportes

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

John Córdoba, delantero de la selección, anunció el envío de donaciones para las víctimas del terremoto en Chocó, que sacudió a Colombia

Johan Mojica sería el sorpresivo fichaje de un equipo de la liga española: llegaría con nivel a la selección Colombia

Juan Camilo Portilla, volante de la selección, enviará donaciones a Cali para enfrentar el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Así se reforzaron los equipos de la Liga BetPlay 2026-II: estos fueron los mejores fichajes

Richard Páez, técnico saliente del Cúcuta Deportivo, confesó la razón por la que no siguió en el club y denunció amenazas de hinchas