Medellín amplía a 10 los puntos para donar ayudas a afectados por el terremoto

Un grupo de voluntarios organiza ropa, alimentos no perecederos y agua embotellada en un centro de acopio de ayuda humanitaria en Colombia, preparándose para su distribución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Medellín amplió a 10 los puntos de recolección de donaciones para apoyar a las comunidades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia en la mañana del lunes. La medida busca canalizar alimentos, elementos de aseo y ayudas económicas hacia regiones como Valle del Cauca, Chocó y varias ciudades del Eje Cafetero, donde se concentran algunas de las mayores emergencias.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la capital antioqueña reforzó su red de solidaridad para facilitar que ciudadanos, empresas y organizaciones entreguen aportes de manera ordenada. Los puntos estarán habilitados entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, dependiendo del lugar al que acudan las personas interesadas en colaborar.

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La decisión se suma a otras acciones anunciadas desde Antioquia para respaldar a los damnificados, en medio de una emergencia nacional que ha obligado a activar centros de acopio, equipos de rescate, traslados médicos y apoyos institucionales desde diferentes ciudades del país.

Edificios dañados tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Juan David Duque

Qué elementos están recibiendo en Medellín

La secretaria de Inclusión Social de Medellín, Luz María Ramírez, explicó que las donaciones prioritarias deben responder a necesidades básicas de las familias afectadas por el sismo. La funcionaria señaló que se recibirán alimentos no perecederos y productos de primera necesidad para atender a quienes perdieron viviendas, enseres o acceso normal a servicios básicos.

“Pueden ser de la canasta básica de alimentos, alimentos no perecederos, granos, entre otros, y además otros insumos esenciales como kits de aseo, pañales, colchonetas, mantas”, indicó Ramírez.

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La administración municipal también recibirá cepillos de dientes, papel higiénico, crema dental y otros elementos de higiene personal. Estos productos son fundamentales para atender a personas que permanecen en albergues temporales, zonas de evacuación o lugares donde la emergencia alteró la vida cotidiana.

Además de las donaciones en especie, Medellín habilitó canales para recibir aportes en dinero. Según la funcionaria, estos recursos se podrán entregar a través de la Corporación Presentes y la Cruz Roja Colombiana. La intención es que las ayudas económicas permitan comprar insumos específicos según las necesidades que vayan reportando las zonas afectadas.

El llamado de las autoridades es a donar productos útiles, en buen estado y fáciles de transportar, para que el proceso de clasificación y envío sea más rápido. La organización de los aportes será clave para evitar acumulaciones innecesarias y garantizar que la ayuda llegue a los territorios que la requieren con mayor urgencia.

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Varias personas clasifican alimentos y suministros de ayuda humanitaria en un centro de distribución, tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero

Estos son los 10 puntos habilitados

Los puntos de recolección estarán ubicados en la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos, la Fundación Saciar, los parques biblioteca Belén, San Javier, Gabriel García Márquez y León de Greiff, así como en la Biblioteca Pública El Poblado.

También habrá recepción de donaciones en la Terminal del Norte, específicamente en el local 9840; en la Universidad Eafit y en el hall de la Alcaldía de Medellín. Cada uno de estos espacios servirá como punto de acopio para recibir, organizar y preparar los elementos que posteriormente serán enviados hacia las regiones golpeadas por el terremoto.

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La ampliación a 10 puntos busca acercar la posibilidad de donar a diferentes sectores de la ciudad. Con ello, la Alcaldía pretende evitar que las ayudas se concentren en un solo sitio y facilitar la participación de ciudadanos ubicados en distintas comunas y zonas de Medellín.

El terremoto ha generado una movilización solidaria en varias regiones del país. En el caso de Medellín, las autoridades insisten en que la ayuda debe entregarse por canales oficiales para garantizar trazabilidad y correcta distribución.

Varias personas retiran escombros en el lugar donde se ha derrumbado un edificio tras un terremoto, en Cali (Colombia), el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Sergio Acero

La capital antioqueña mantendrá activos estos puntos mientras avanza la recolección y se definen nuevos envíos hacia las comunidades afectadas. La prioridad será apoyar a las familias damnificadas con alimentos, aseo, abrigo, elementos básicos y recursos que permitan atender las necesidades más urgentes después del sismo.

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