Grupo Trinity y PazdelRío donarán acero para Catedral de Manizales y kits de rescate

La cúpula derecha de la Catedral de Manizales colapsó y quedó recostada sobre el domo central - crédito Reuters y Google Maps

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El Grupo Trinity y su filial Acerías PazdelRío anunciaron nuevas acciones de apoyo para atender a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia. Las compañías informaron que entregarán kits y elementos de protección personal para fortalecer las labores de búsqueda, rescate y atención de la emergencia.

De acuerdo con la información publicada por La República, los aportes serán coordinados con la Cruz Roja Colombiana y estarán dirigidos a quienes trabajan en los territorios con mayores daños. El objetivo es facilitar la operación de los equipos de socorro que permanecen en campo tras el sismo y apoyar la recuperación de familias damnificadas.

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En el comunicado, las empresas señalaron que Colombia “necesita a todos” y que su respuesta busca traducir la solidaridad en acciones concretas. “Como respuesta inmediata y en apoyo a quienes con solidaridad y generosidad trabajan en las labores de rescate y atención de la emergencia, donaremos kits y elementos de protección personal”, indicaron.

Las publicaciones de la ciudadanía demuestran la magnitud de la tragedia - crédito @JaviPekerman / X

Material de protección para rescatistas

Una de las medidas centrales será la entrega de implementos para los equipos que participan en la búsqueda de personas, la atención de heridos y el acompañamiento a comunidades que quedaron afectadas por el desastre. Según lo anunciado, estos elementos servirán para reforzar la capacidad operativa en los puntos donde todavía se desarrollan tareas de emergencia.

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El apoyo llega en un momento en el que las autoridades nacionales, regionales y organismos humanitarios concentran esfuerzos en zonas golpeadas por daños en infraestructura y afectaciones a viviendas, hospitales y vías. Para los equipos de primera respuesta, contar con protección, insumos y logística resulta clave para avanzar con seguridad en las labores.

Además de los materiales de rescate, Acerías PazdelRío anunció que donará el 100 % del acero requerido para la reparación y reconstrucción de la Catedral de Manizales, uno de los símbolos afectados por el terremoto. La compañía sostuvo que su aporte busca contribuir a recuperar un referente patrimonial, religioso y cultural de la ciudad.

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Acero para reconstruir la Catedral de Manizales

La decisión sobre la Catedral de Manizales tiene un valor especial porque la edificación quedó asociada a una de las imágenes más visibles de los daños causados por el sismo en el Eje Cafetero. Con el suministro del acero, la empresa busca apoyar las obras que permitan avanzar en su estabilización y posterior reconstrucción.

Una torre de la catedral de Manizales sufrió afectaciones - crédito redes sociales

El Grupo Trinity también confirmó que se vinculará a la estrategia humanitaria “Colombia, un solo corazón”, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda. A través de sus compañías, el conglomerado participará en la articulación de ayudas para las personas afectadas y respaldará los esfuerzos institucionales de atención y reconstrucción.

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El comunicado empresarial afirmó que “es momento de unirnos, ayudar, reconstruir y generar esperanza”, una frase con la que las compañías resumieron el sentido de su intervención tras la emergencia. También cerraron su mensaje con un llamado de respaldo a los damnificados: “Fuerza Colombia”.

Los recursos y materiales anunciados se suman a las iniciativas públicas y privadas que se han activado luego del terremoto, en medio de la demanda de alimentos, agua, atención médica, refugios temporales y elementos básicos para las familias que perdieron sus viviendas o quedaron en zonas de riesgo.

La participación del sector privado se ha convertido en un complemento de la respuesta estatal, especialmente en tareas donde se requieren suministros rápidos, transporte, equipos técnicos y apoyo financiero. En este caso, Grupo Trinity y Acerías PazdelRío plantearon dos líneas de ayuda: protección para rescatistas y acero para reconstrucción.

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Con estas medidas, las empresas buscan aportar a la atención inmediata y a la recuperación de mediano plazo en los territorios afectados. La prioridad, según el mensaje difundido, es acompañar a Colombia en una etapa de rescate, asistencia humanitaria y reconstrucción en la que las autoridades han pedido coordinación, solidaridad y ayuda efectiva.