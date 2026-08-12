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Países árabes rechazan decisión de Colombia sobre soberanía israelí en los Altos del Golán

Egipto, Siria, Catar, Turquía, Arabia Saudita y Palestina cuestionaron el reconocimiento anunciado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella

FOTO DE ARCHIVO. Drusos israelíes miran por encima de la línea fronteriza entre Israel y Siria hacia Siria desde los Altos del Golán ocupados por Israel. 7 de julio de 2018. REUTERS/Ronen Zvulun
FOTO DE ARCHIVO. Drusos israelíes miran por encima de la línea fronteriza entre Israel y Siria hacia Siria desde los Altos del Golán ocupados por Israel. 7 de julio de 2018. REUTERS/Ronen Zvulun
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La decisión del Gobierno de Colombia de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán abrió un nuevo frente diplomático para la administración de Abelardo de la Espriella. En las últimas horas, Egipto, Siria, Catar, Turquía, Arabia Saudita y Palestina rechazaron la posición anunciada por la Cancillería colombiana y advirtieron que el reconocimiento contraviene el derecho internacional.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, Colombia se convirtió en el segundo país del mundo en adoptar esta postura, después de Estados Unidos. La decisión fue celebrada por el Gobierno de Israel, pero provocó respuestas inmediatas de países de Medio Oriente, que insisten en que los Altos del Golán son territorio sirio ocupado.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria fue uno de los primeros en pronunciarse. En su comunicado, expresó su “rechazo categórico” a la decisión colombiana y “reafirma que el Golán es una parte inseparable de su territorio”. La posición siria cuenta con respaldo de Naciones Unidas, que ha sostenido que esa meseta pertenece a Siria.

Turquía también condenó el anuncio de Colombia y lo presentó como un intento de legitimar la ocupación israelí. “Condenamos enérgicamente la declaración de Colombia en la que busca legitimar la ocupación israelí de los Altos del Golán, que constituyen una parte integral de Siria”, señaló el Gobierno turco.

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Bandera Israelí . (Heiko Rebsch/dpa vía AP)
Bandera Israelí . (Heiko Rebsch/dpa vía AP)

Países árabes rechazan el giro de Colombia

Arabia Saudita calificó la decisión como una medida contraria al derecho internacional y a las resoluciones de legitimidad internacional. El Gobierno saudí expresó su condena al reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirios ocupados y pidió mantener la posición internacional sobre ese territorio.

Catar, por su parte, advirtió que cualquier decisión unilateral que reconozca la soberanía de Israel sobre esa zona puede convertirse en un obstáculo para la paz regional. “Los Altos del Golán son un territorio árabe ocupado”, indicó su Cancillería, al insistir en que Israel debe retirarse de los territorios árabes ocupados.

Palestina también rechazó el anuncio colombiano. En su comunicado, señaló que la postura de Bogotá constituye una “violación flagrante del derecho internacional”, de la Carta de Naciones Unidas y de las resoluciones internacionales. Además, consideró que Colombia se alineó con políticas de ocupación, anexión y apropiación de tierras por la fuerza.

La Cancillería colombiana había anunciado el reconocimiento el lunes. “El Gobierno de Colombia reconoce la soberanía israelí sobre este territorio, así como el derecho de ese Estado a protegerse frente a amenazas externas”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado publicado en X.

Presidente de Colombia. EFE/ Ernesto Guzmán Jr
Presidente de Colombia. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Israel agradeció el reconocimiento

El canciller israelí, Gideon Sa’ar, agradeció la decisión y dijo que el asunto fue acordado en una reunión con De la Espriella en Barranquilla, un día antes de su investidura. Sa’ar llamó al mandatario colombiano su “buen amigo” y sostuvo que contar con fronteras defendibles es esencial para garantizar la existencia del pueblo judío.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también celebró el gesto colombiano. “El presidente de Colombia, nuestro amigo, reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán”, dijo en un video difundido en redes sociales.

La controversia escaló hasta Naciones Unidas. Claudio Cordone, enviado de la ONU para Siria, recordó que el secretario general António Guterres reafirmó recientemente en Damasco que los Altos del Golán son territorio sirio ocupado. Según Cordone, la aceptación por parte de Colombia de la anexión israelí “contraviene directamente el derecho internacional”.

El pronunciamiento colombiano marca un giro fuerte en política exterior y deja al Gobierno de De la Espriella en el centro de una disputa diplomática sensible. Mientras Israel celebra el apoyo, varios países árabes y actores internacionales insisten en que el reconocimiento desconoce la posición sostenida por Naciones Unidas sobre el estatus de los Altos del Golán.

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