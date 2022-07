La impresión de Lucas Arnau tras la elección de Gustavo Petro como presidente: “Antes que artista, soy colombiano”

Lucas Arnau, cantante colombiano. Foto: Instagram @lucasarnau

El pasado 29 de junio, los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales dieron como ganador a Gustavo Petro, noticia que generó diferentes reacciones en los ciudadanos y en los famosos colombianos. En medio de la campaña política, uno de los artistas que dio a conocer su posición política fue Lucas Arnau, quien para la primera vuelta había anunciado su apoyo a Federico Gutiérrez y para segunda solo manifestó que no votaría por Petro.

Arnau incluso recibió muchos ataques en redes sociales, algunos hasta de sus colegas, por dar a conocer su opinión y voto en los comicios. Tras los resultados electorales, y en una entrevista con Infobae Colombia, le preguntamos al artista paisa sobre las impresiones que tiene actualmente sobre el futuro del país con el presidente electo.

“Antes que artista, soy colombiano y creo que como ciudadano tengo el mismo derecho que tiene cualquiera de opinar políticamente, especialmente en un país tan complejo como Colombia”, señaló el artista.

El intérprete de canciones como ‘De la mano’, ‘Tienes’, ‘Te doy mi vida’, entre otras, señaló que no siente que por ser una figura pública deba callarse sus opiniones, pues considera que en el panorama político del país se debe tomar posición.

Reiteró que en su momento había expresado sus diferencias con las propuestas de Gustavo Petro, pero ahora que fue elegido como presidente espera que sea un buen mandatario.

“No voté por Gustavo Petro, pero ahora que es presidente creo que como colombianos debemos aceptar la democracia como es y apoyar al presidente. Así tengamos diferencias, hay que buscar puntos en común y apoyarlo para que haga una buena gestión”, reconoció.

Agregó que para él sería una muy buena noticia que en cuatro años se dijera que la gestión de Gustavo Petro ha sido una de las mejores. “Qué bueno que ese cambio que tanto promete sea cierto, en elecciones todos debemos poner nuestras posiciones sobre la mesa porque es un momento decisivo, pero cuando la democracia decide tenemos que ir por ese camino por el bien del país”, expresó.

Lucas Arnau aseguró que acepta a Petro como Presidente de la República y que apoyará todo aquello que aporte a Colombia. De la misma forma, señaló que no está pensando en irse del país.

“Nunca en la vida me iría de mi Colombia, aquí crecí, es la que me da de comer, es la que me da alegrías. Creo que en momentos difíciles como este es cuando más nos tenemos que quedar, ¿cómo nos vamos a ir y dejar el país solo? no veo la razón”, declaró a Infobae el cantante paisa.

Insistió en que si el cambio que promete Gustavo Petro es verdadero y por el bien de Colombia, él estará ahí para apoyar al país.

Por otro lado, el artista también habló sobre su estado de salud, luego de que varias complicaciones en la rodilla lo obligaran a realizarse un trasplante de rodilla el pasado 7 de marzo, operación que tiene un año de recuperación.

“Me colocaron la rodilla de un niño de 12 años que murió y decidió donar sus órganos. Fui muy privilegiado por recibirla, estoy muy agradecido, y vamos muy bien, es un año de recuperación, terapias y disciplina, apenas voy por el cuarto”, aseguró Arnau.

Por esta complicación, el artista se vio forzado a aplazar una serie de conciertos en el país, los cuales ha realizado recientemente en muletas. “La gente no se lo esperaba, pero cuando lo ven a uno en el escenario con las muletas reconocen que es bueno que cumpla con los conciertos a pesar de ello. Yo no veía la hora de salir de la cama y me verán en muletas por un tiempo”.

