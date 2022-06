Jhonny Rivera, cantante de música popular. Foto: Instagram @jhonnyrivera

Varias han sido las celebridades colombianas que han expresado su incomodidad por el hecho de que sus fanáticos constantemente les estén pidiendo dinero. En el caso de Jhonny Rivera, el cantante de música popular ha atendido algunas de las solicitudes de sus seguidores, sin embargo, el tema ha sido insistente y complacerlos a todos es prácticamente imposible.

Ahora, por ejemplo, desde sus Historias en Instagram quiso dar vía libre para que sus fanáticos le realizaran preguntas, fue entonces cuando alguien le hizo llegar el mensaje de: “Me quieres ayudar con plata, quiero hacerme la lipo”. De este modo, el pereirano sacó a relucir este cuestionamiento para resaltar lo aburrido que le parece que la mayoría de comentarios que recibió estuvieran enfocados en pedirle ayuda.

“Es aburrido ver que no hay casi preguntas, el ochenta por ciento es para ayudas”, fue lo redactado por el intérprete de ‘Comprendí que te perdí' sobre la fotografía en la que se le ve posar con gesto de decepción.

La respuesta de Jhonny Rivera luego de que un seguidor le pidiera plata para una liposucción. Foto: Historias de Instagram @jhonnyrivera

Sobre este tema, Jhonny Rivera ha hablado en múltiples oportunidades. De hecho, en octubre de 2021 comentó de igual modo desde sus redes sociales:

“Llega gente ahí a la puerta de la finca que vienen a hablar conmigo para que los apoye en su carrrera, para que les ayude para el arriendo, para que los ayude para una cosa... se juntaban hasta tres y cuatro personas ahí, entonces yo dije: -Esto se me volvió una alcahuetería, yo no puedo, no voy a volver a atender a nadie- y lo tomé como una decisión”.

Empero, no le sirvió de mucho el anunciar públicamente que ya no atendería a este tipo de pedidos, especialmente cuando las personas llegan a buscarlo a su casa. “Siguen llegando a pesar de que he dicho mucho que no voy a atender a nadie aquí ... pero el de ayer dice que él no se va, que él no tiene para pagar arriendo y que la única solución soy yo, si le doy lo del arriendo mañana tengo cuatro o cinco personas más ahí”, agregó en su momento.

¿A Jhonny Rivera le gustaría casarse?:

Además de la mencionada solicitud de aquel usuario (a) sobre su liposucción, también hubo quien quiso preguntarle por su vida sentimental, específicamente sobre si piensa en casarse. Ante esto, el cantante popular respondió desde el humor con la publicación de la siguiente fotografía y sobre ella redactó: “Hasta ahora nadie se anima a meter la cabeza ahí”.

Jhonny Rivera responde si piensa en casarse. Foto: Historias de Instagram @jhonnyrivera

Por otro lado, en los seis meses que van de este 2022 el cantante ha estado muy activo entregándole a su público nuevas versiones de sus canciones, pero también ha agregado otras piezas musicales a su repertorio. Por ejemplo, a mediados de febrero pasado realizó el lanzamiento de ‘Cómo le explico’, vale mencionar que el videoclip de la canción encerró la participación de Aida Victoria Merlano como modelo protagonista. A su vez, también ha particiado en algunas colaboraciones musicales como el remix de ‘Mi decisión’.

