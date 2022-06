Con una anécdota, Laura Acuña reveló cuál ha sido el mejor regalo que le ha dado su papá

Laura Acuña, presentadora colombiana. Foto: Instagram @lauraacunaayala

Cada vez que se celebra el Día del Padre, las personas sacan a relucir su inspiración para escribirle a sus progenitores mensajes cargados de cariño y agradecimiento, entregarles regalos, hacerles fiestas o sencillamente buscar entre la memoria alguna anécdota que traiga un recuerdo de diversión, agradecimiento, nostalgia, etc.

En el caso de Laura Acuña, por este mes dedicado a celebrarle a los padres, la presentadora recordó una anécdota de su infancia, con la que resaltó el regalo más importante que le ha hecho su padre, Germán Acuña.

De este modo, el pasado 26 de junio la bumanguesa publicó varias fotografías de su progenitor y empezó por escribir en la leyenda: “Una vez a los 7 años, dos de “mis amigas” llegaron a la puerta de mi casa a decirle a mi papá que yo había hecho algo por lo cuál seguramente me iban a castigar. Las dos se pusieron de acuerdo para llegar con el mismo discurso y que hubiera consecuencias … Recuerdo la voz de mi papá pidiéndome que me acercara a la puerta para oír todo lo que ellas tenían que decir. Mientras ellas hablaban yo solamente decía llorando “papi eso no es cierto”, “yo no hice eso” .

Aún así, Germán Acuña escuchó atentamente el relato de aquellas niñas y les agradeció su visita. Sin embargo, lejos de castigar a la entonces pequeña Laura por lo que sea que hubiesen inventado de ella sus amigas, su padre ni siquiera dudó de de su versión y fue así como le regaló a su hija la seguridad, algo que para ella ha sido indispensable.

“Me dijo: “Tranquila hija , yo te creo”. Hoy , después de muchos años aún no se me olvida … no se me olvida, que a pesar de todo lo que había oído y en contra de todas mis probabilidades, él me creyó a mí. Yo estaba diciendo la verdad y en ese momento entendí que mi papá iba a estar siempre para mí en lo que pudiera necesitar y que podía contarle lo que fuera. En ese momento, mi papá me dio tal vez de los regalos que más le agradezco en la vida .. . Me regaló seguridad”.

Posteriormente, en su texto la presentadora no solo le agradeció por la seguridad que le había dado desde tan pequeña, sino también por muchas otras cosas: como los chistes y su empatía.

Por otro lado, actualmente Germán Acuña va por sus aproximadamente 68 años de edad. Respecto de la madre de Laura, ésta lleva por nombre Yolanda Ayala.

Laura Acuña mostró obsequio de cumpleaños hecho con la ropa de Jota Mario Valencia:

La conexión de la presentadora con Jota Mario Valencia (fallecido en 2019) era tan fuerte que en uno de sus cumpleaños -no especificó cuál, aunque le dio una nueva vuelta al sol el pasado 15 de junio- recibió un obsequio muy especial de manos de Gineth Fuentes, viuda del paisa. Acuña mostró el regalo que le dio la diseñadora industrial después de que en sus redes sociales le llegara la siguiente pregunta de parte de un usuario: “¿Extrañas aún a J?”.

Enseguida, la también modelo dio cuenta de que, en efecto, extraña mucho hablar con quien fuera su colega y uno de sus mejores amigos y fue entonces cuando mostró un oso de peluche hecho con la ropa del fallecido presentador.

