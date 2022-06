La Liendra anunció que venderá sus bóxer usados: “Escucho ofertas”

Foto: Instagram @la_liendraa

Entre los influenciadores colombianos, La Liendra es uno de los que lleva el título de ser de los más populares actualmente. Constantemente el creador de contenido da de qué hablar entre las redes sociales y, por lo tanto, también llega a los medios de comunicación.

La conversación en torno al quindiano no solo se genera por sus videos cómicos, su relación sentimental con Dani Duke o las múltiples veces en que le cerraron su cuenta de Instagram con seis millones de seguidores, sino que también es centro de atención por sus ocurrenicas, en esta ocasión, por decir que venderá sus bóxer usados.

De este modo, desde sus Historias en Instagram comentó: “Bueno liendritas y no solamente estamos vendiendo la finca, se venden estos bóxer recién utilizados... este sí me lo pueden pagar a cuotas... vienen con olor incluido y que tales. Así que escucho ofertas, están melos, bonitos... no tienen manchas... solamente tienen como diez puestas”.

De hecho, el influenciador mostró la prenda en cuestión justo después de que se la quitó. Empero, se desconoce si, en efecto, su bóxer realmente está a la venta o si solo publicó dichas InstaStories a modo broma.

Por otro lado, su finca en el Eje Cafetero, específicamente en Pereira, está a la venta por 700 millones de pesos, anteriormente la estaba ofreciendo por 900 millones.

“Desde ahora la voy a vender en 700 millones de pesos ¡Barata! Y ustedes se estarán preguntando por qué esa rebaja, y es que en su momento quería remodelarla y ponerla más bonita, para venderla en 900 millones, pero me di cuenta que no tengo el tiempo ni la paciencia para hacer eso, entonces la voy a dejar tal y como está, que igual es hermosa”, comentó sobre el asunto.

Vale recordar que Mauricio Gómez apenas tiene 22 años de edad, de hecho, estuvo de cumpleaños el pasado 17 de junio y lo festejó junto a sus amigos y su pareja sentimental, Dani Duke.

“…Hoy viví mi cumpleaños al lado de mi novia y creo que es el regalo más lindo que me ha dado la vida, me ha cantado el cumpleaños como 14227383 veces y todas con el mismo amor, ella es maravillosa, espacial, es tan diferente, como que conoce todos mis defectos y no le importan, para ella soy perfecto tal y como soy … hoy celebré el mejor cumpleaños de mi vida junto a mis amigos, mi novia, Dios y el mar y sé que este día nunca se me olvidará”, escribió Mauricio Gómez (nombre de pila) desde España sobre su nueva vuelta al sol.

“Quiero tener un hijo a mis 25 años”: La Liendra revela si le gustaría cumplir este propósito con Dani Duke:

En enero pasado La Liendra y Dani Duke cumplieron su primer año como novios y, durante todo este tiempo, son múltiples los interrogantes tanto en medios de comunicación como en redes sociales que la pareja ha contestado con relación a su historia sentimental. Como es de esperarse, las preguntas en cuanto a vivir juntos, matrimonio o tener hijos son de esas que nunca faltan, se quiera o no. En el caso de los influenciadores, por estos días a La Liendra le pusieron sobre la mesa la pregunta de: “¿Te gustaría formar una familia con Dani y tener hijos?”.

Con su respuesta, Gómez expuso sus deseos de convertirse en padre a futuro, en pocos años de hecho e indepentientemente de quien sea su pareja en ese momento, aunque si su relación con su colega se mantiene en pie, sería un excelente panorama para él.

