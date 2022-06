Iván Duque no habría asistido a entrega del informe final porque le avisaron ‘demasiado tarde’

La excusa del presidente saliente para no asistir sería que le avisaron formalmente el miércoles pasado. REUTERS/Vannessa Jímenez

Un detalle marcó de forma negativa la ceremonia de entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, que tuvo lugar este martes 28 de junio en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá: la ausencia del presidente saliente de Colombia, Iván Duque Márquez, y de todos los miembros de su gabinete ministerial.

Al evento asistieron familiares de víctimas e integrantes de la entidad que nació del Acuerdo Final de Paz con la extinta guerrilla de las Farc-EP —incluido su director, el padre Francisco de Roux—. Incluso asistió el presidente electo, Gustavo Petro. No obstante, desde la noche del lunes 27 se había confirmado la inasistencia de Duque, mandatario en ejercicio hasta el próximo 7 de agosto, lo cual generó molestia en diferentes sectores políticos.

El mismo De Roux indicó durante la ceremonia que habían invitado “al presidente Iván Duque a que estuviera presente y fuera el primero en recibir el informe. No estuvo presente, salió del país, se excusó”. No obstante, el sacerdote anotó que el mandatario recibirá el informe oficialmente el próximo 6 de julio.

Aunque De Roux anunció durante el evento que en su lugar estaría presente el ministro del Interior, Daniel Palacios, minutos después se supo que él prefirió ir a un puesto de mando unificado de gestión de riesgos.

Sobre la ausencia del presidente en ejercicio, quien estaba recogiendo un galardón en Lisboa, la emisora La FM presentó un pantallazo en el que se mostraba que la Comisión de la Verdad envió la invitación por correo electrónico a Duque el miércoles 22 de junio, apenas siete días antes de que tuviera lugar el evento.

“La agenda presidencial de Lisboa estaba coordinada desde hace varios meses”, dijo el periodista Santiago Ángel, afiliado a ese medio de comunicación.

No obstante, es necesario recordar que el plazo de entrega del informe final fue informado por la Corte Constitucional desde octubre de 2021, cuando se hizo una prórroga de la fecha máxima —antes fijada para noviembre de ese año—. Entonces, el presidente Duque tuvo tiempo más que suficiente para hacer arreglos y asistir o enviar a un delegado al evento, en el que se entregó la investigación de tres años sobre las causas y consecuencias del conflicto armado.

Iván Duque no quiere un informe de posverdad

Desde Lisboa, la Agencia EFE entrevistó al mandatario saliente y le hizo preguntas sobre la entrega del informe final. Entre sus respuestas, Duque dijo que espera “que no sea un informe de posverdad, es lo primero que todos esperamos, porque la verdad no puede tener sesgos, ni ideologías, no puede tener prejuicios. Es objetiva”.

“La verdad tiene que ser incontrovertible y la realidad de nuestra historia es muy clara: en Colombia hemos tenido unas fuerzas legales y del orden, que defienden la Constitución y la ley, y hemos tenido terrorismo que ha pretendido acallar y silenciar la voz de un pueblo en democracia”, añadió Duque.

También negó la existencia de revolucionarios en el país, porque “un revolucionario no tiene licencia para asesinar a nadie ni para secuestrar, ni para doblegar la institucionalidad”. Finalmente, señaló que no hay asesinatos endilgables a la derecha o la izquierda: “no hay causas objetivas de la violencia. Nada puede justificar un asesinato, un secuestro, una extorsión o un ataque terrorista. El que pretenda hacerlo por razones ideológicas, sencillamente está tratando de justificar la violencia”.

