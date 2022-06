“Colombia no se va a dejar quitar lo que ha ganado”: el presidente Iván Duque se refirió al futuro del país con el nuevo gobierno

Presidente Iván Duque

En medio de su paso por Europa (Portugal), el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, se refirió a las elecciones pasadas en las que quedó como presidente electo, Gustavo Petro, por más de 11 millones de votos.

Sobre el destino que le depara al pueblo colombiano, Duque afirmó que desconoce que pueda suceder, pero si tenía la plena certeza que no se dejarían quitar lo que han ganado a lo largo de su historia: “ (...) sí sé leer a Colombia, y tengo la plena certeza de que esta Colombia que he narrado, es una que no va a dejar que nada ni nadie le arrebate lo que ha consolidado en el tiempo”.

Duque, refiriéndose a Gustavo Petro, espera que mantenga los sistemas y políticas que han funcionado para Colombia: Y que quien quiera que sea el presidente, solamente puede soñar en que las cosas que funcionan se mantengan, porque dudaría en que hubiera una intencionalidad para arrebatarle a Colombia las fuentes de crecimiento, de prosperidad y de cerrar las brechas”.

Otras declaraciones para Gustavo Petro y para Colombia

El presidente saliente, Iván Duque, piensa que a pesar del cambio ideológico en la Casa de Nariño, por la llegada del primer presidente de Izquierda en los 200 años de vida repúblicana, es necesario que se consolide el diálogo y la unidad en el país:

“El presidente Kennedy solía decir que se pueden ganar las elecciones con el 50 por ciento; pero no se puede gobernar con el 50 por ciento en contra. Y eso lo sabemos todos quienes hemos ejercido esta labor, porque tenemos que hacer una convocatoria a la unidad. Esto significa proteger las libertades, la democracia, la iniciativa privada”, haciendo referencia a que Petro, aunque ganó las elecciones sacó un poco más de la mitad de los votos a favor, y el otro porcentaje fue por Rodolfo Hernández, que claramente era un voto en contra del denominado “petrismo”.

Economía en Colombia

Una vez en Portugal, el presidente de Colombia se reunió con varios empresarios de este país del viejo continente y se le preguntó en qué sectores colombianos invertiría, a lo que Duque respondió en el corto, mediano y largo plazo hay ventajas como el de las energías renovables no convencionales.

Sobre este mismo tema, por ejemplo, mencionó la captura de radiación solar en los departamentos de Cesar, la Guajira y la altillanura, con un potencial de generar 20 gigavatios de energía, también tocó el tema del poder eólico en la zona de la costa, que podría generar más de 40 gigavatios.

Por último, el presidente habló del sector del turismo y nombró algunas cifras a los empresarios portugueses, como lo son los más de 4 millones de visitantes extranjeros, en 2021, además, resaltó las extensiones y facilidades tributarias a las compañías que desarrollaran el turismo en el país.

“Apreciados inversionistas, sabiendo que puede haber diferencias en modelos, en expectativas, en visiones, como es normal en democracia, creo que Colombia está por encima de esas divisiones”, dijo Duque a los empresarios.

“Hoy somos el segundo país de mayor inversión portuguesa después de Brasil, algo que a nosotros nos llena de orgullo y que como presidente, en esta visita, es para decirles que las puertas de Colombia están abiertas; que las oportunidades están abiertas; que los espacios de diálogo están abiertos; que los socios locales los están esperando con avidez; y que por encima de cualquier coyuntura la inversión portuguesa se ha mantenido en el tiempo y ha logrado demostrar que cuando un portugués llega a Colombia, llega para quedarse, para que le vaya bien y para hacer bien”, resalto el jefe de Estado.

SEGUIR LEYENDO: