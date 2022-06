A Jessi Uribe se le olvidó la letra de una canción de Paola Jara en pleno concierto

Paola Jara y Jessi Uribe. Foto: Instagram

Durante los últimos días, Jessi Uribe y Paola Jara han estado recorriendo varias ciudades del país para realizar sus presentaciones. La pareja de esposos tiene bastantes seguidores en todo el país, quienes disfrutan de su música en solitario y aquellas canciones que interpretan juntos.

En una de sus más recientes conciertos, el cantante bumangués vivió un incómodo momento, pues se le olvidó la letra de una de las canciones más famosas de su esposa. A pesar de que el cantante se quedó callado en el escenario, el público le ayudó cantando la letra, y Uribe no pudo evitar la risa.

‘Murió el amor’ era la canción que el artista estaba interpretando y que es una de las más famosas de su esposa. Sin embargo, esto no lo eximió de equivocarse en vivo. “Y hasta hoy, he decidido seguirlo intentando, tú me destrozaste el corazón, mi apocalipsis fue tu amor”, alcanzó a cantar Jessi Uribe y su cara demuestra que se le olvidó lo que seguía.

Fue el público el que continuó con la siguiente parte de la canción “y el estar contigo, mi peor pecado”. El artista intentó continuar con la interpretación, pero finalmente le dio risa la situación y miró a sus músicos. “Se me olvidó”, reconoció.

Así vivió Jessi Uribe el momento en el que se le olvidó la canción de su esposa:

Jessi Uribe olvida canción de Paola Jara en concierto

El video lo compartió el mismo Jessi Uribe en su perfil de Instagram a sus casi seis millones de seguidores ,aceptando que en pleno concierto había olvidado una de las canciones más populares de Paola Jara.

“Se me olvidó la canción de mi mujer, Paola Jara. Pero luego la recuperé a punta de interpretación. De mis canciones favoritas ‘Murió el amor’”, escribió el esposo de la artista paisa.

En los comentarios, los seguidores de Jessi reaccionaron con burlas al artista, considerando que la canción que se le olvidó es de su esposa y es una de las que más interpretan cuando están juntos en concierto. “Mi Jessi y ahora te van a regañar”; “hermosa canción, no se notó nada el olvido”; “ay, te van acabar después Esperancito por olvidarte de la letra”.

Sin embargo, la mayoría de las reacciones de los seguidores de Jessi señalaron que no se había notado el olvido y bromearon con el tema. Otros artistas que comentaron la publicación del artista señalaron que, a pesar de que sean canciones propias o que normalmente son interpretadas muy seguido, es común que a los artistas les pase esto en los escenarios.

Por ahora, la pareja está disfrutando de la vida de recién casados. Los artistas contrajeron matrimonio el pasado 19 de mayo en una ceremonia a la que asistieron solamente familiares y personas cercanas a la familia, y llamó la atención la poca asistencia de celebridades al evento. Después de esto, la pareja decidió irse de luna de miel por algunas ciudades del continente asiático como Dubái.

Cabe recordar que esta relación fue controversial, debido a que Uribe tenía una unión con Sandra Barrios, la madre de sus hijos y a quien presuntamente abandonó para establecerse con Paola Jara, con quien, además, desea tener bebés. Ante esto, la pareja es blanco de críticas constantes en las que los internautas les recuerdan lo ocurrido.

Al lugar llegaron el pasado martes, 17 de mayo, según se observó en las historias de Instagram que ambos compartieron. Allí se observa que escogieron un opulento hotel para pasar las noches juntos y que en las primeras horas del miércoles fueron a visitar algunos de los más icónicos sitios dubaitíes.

