Video: “Tiene buena mano”, Epa Colombia resaltó su belleza gracias a su nueva pareja

Para Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, uno de los puntos a favor que ha encontrado con su ascenso económico es el poder cambiar su apariencia física dejando de lado a la mujer humilde que creció en las calles del sur de Bogotá, a una un poco más estilizada, con una mejor figura y ropa adecuada para la empresaria que es hoy en día.

A pesar de los inconvenientes que se han presentado en su empresa, por cuenta de la mala administración que hizo su anterior contadora y según ha mencionado en repetidas ocasiones la bogotana, personas que se han aprovechado de su desconocimiento, ha logrado sacar adelante sus productos para alisado del cabello logrando llevarlos hasta el extranjero.

Sin embargo, recientes rumores en redes sociales han aseverado que la también DJ estaría en la quiebra al “contratar” los servicios de publicidad con Yeferson Cossio, tema que ha tenido que salir a desmentir.

Recientemente, la empresaria compartió a través de sus InstaStories lo bien que se siente con Karol Samantha, además, destacó que su nueva pareja “tiene buena mano” -la tiene con una mejor apariencia física al verse frente al espejo- comparando cómo lucía de desprolija al lado de Diana Celis.

“Unas porque tienen mala mano y otras porque tienen una buena mano. Estoy súper bella mor. ¿Qué? Que me dan buena mano. En estos días me siento bella, amanecí tan bella, tan radiante, tan linda, tan querida y no es el cirujano mor”, expresó la empresaria.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Notifamosos’ se encargó de replicar el contenido divulgado por la empresaria en sus redes sociales, logrando más de 16.000 reproducciones y cerca de 300 likes. Los internautas salieron en defensa de Diana Celis, debido a la inestabilidad emocional de la empresaria, donde señalaron que la futbolista desde que terminó con Barrera Rojas se ve mucho más bella.

Algunos de los comentarios más destacados son: “Diana sin necesidad de tener a alguien al lado, se ve mucho más bonita que cuando estaba con Epa”; “pero la nueva novia si está muy malita de mano, ojo con eso”; “en serio, bonita no es, que agrade tampoco, tal vez la plata que ha invertido en ella la hace ver agraciadita”; “sí, ella tiene toda la razón, porque Diana cada día está más bella”; “lo mismo digo querida Epa, porque Diana está hermosa”, entre otros.

Epa Colombia mencionó que está feliz con Karol Samantha

Epa Colombia volvió a poner el tema de su vida romántica sobre la mesa para desde sus redes sociales comentar que en su anterior relación el amor se había acabado y decidió buscar su felicidad en otra parte y es ahora cuando se siente enamorada y feliz con su nueva pareja.

Aunque la creadora de contenido no mencionó directamente a Diana Celis, fue con ella con quien tuvo su última relación amorosa, antes de esta que sostiene actualmente con Karol Samantha.

Posteriormente, solo tuvo palabras cariñosas para expresar todo lo que siente por su novia. “Me siento feliz con la nueva persona con la que estoy... la amo, la admiro y la respeto. Y si la primera vez no lo hice bien, en la segunda espero hacerlo cada vez mejor. Amo con la mujer que estoy”.

