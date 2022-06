Jhonny Rivera recuerda cómo pasó de ser un vendedor ambulante a un cantante reconocido

Fotografía tomada de Instagram @JhonnyRivera

Jhonny Rivera es uno de los cantantes del género popular más reconocidos en el país, el pereirano tiene una carrera activa en la escena musical desde hace más de 30 años y ha impactado en la música de despecho con canciones como ‘Tu Veneno’, ‘Empecemos de Cero’ o ‘Sé que te fallé’. También ha lanzado éxitos musicales junto a su hijo Andy Rivera, cantante urbano, como ‘Alguien Me Gusta’.

Actualmente, se podría decir que de los músicos con gran recorrido del género popular, Jhonny se ha mantenido vigente gracias a la interacción que crea con sus seguidores en redes sociales, manteniendo a los fanáticos de años y llegando a un público más joven a través de sus historias y publicaciones.

En Instagram, el cantante tiene 2,6 millones seguidores y en Facebook más de 3 millones, dado que a sus 47 años suele realizar actividades y responder preguntas sin filtros.

Esa cercanía con su público hizo que recientemente fuera invitado al Desafío The Box para hablar con los participantes. En medio de una cena con los deportistas, Jhonny Rivera les contó su historia de vida y cómo pasó de ser un vendedor ambulante al cantante más popular.

“Yo era carpintero y me la pasaba con la cabeza llena de aserrín y estaba descuidado físicamente. Yo no aguanté la ciudad y regresé a trabajar en el campo otra vez y mi situación económica cada vez estaba peor, entonces me puse a trabajar como vendedor ambulante vendiendo unas mesitas de noche”, empezó a relatar el artista.

El pereirano reveló que la venta de esas mesas fue el trabajo que le dio la oportunidad de empezar a cantar, puesto que en una cantina le hacían el favor de guardarle su mercancía. Aunque Rivera no estaba interesado en la música, al escuchar las canciones del Charrito Negro, las interpretaba, y por ello llamó la atención del dueño del lugar, quien le decía que él cantaba muy bien.

Según el cantante, empezó interpretando canciones como ‘Con un adiós’ y se sorprendió al ver que le pedían aplaudir y seguir cantando.

“Un día estaba el sitio lleno, y un muchacho que trabajaba me dijo que yo cantaba muy bueno, y otro día cantó en ese pueblo una persona que imitaba al Charrito Negro y me puso el micrófono, canté y la gente gritó ... hicimos una presentación increíble, ahí nació mi carrera porque a los ocho días un dueño de una finca me llevó a la finca de él a cantar y de ahí en adelante no paré, hasta hoy”, describió.

Cabe resaltar que por esa misma época el artista estaba viviendo un momento muy difícil, incluso intentó suicidarse. En un video publicado en su Facebook hace varios meses relató que todo sucedió exactamente el mismo día en que fue el atentado contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos, es decir, el 11 de septiembre del 2001. “Yo me había separado de la mamá de Andy, eso fue en Bogotá y me fui para el campo, para la vereda, a trabajar con mi papá. Estaba fracasado, sentimentalmente y económicamente acabado”.

Luego de escuchar a su padre calificarlo como un bueno para nada, el cantante tomó una moto y se fue rumbo a un curso que estaba haciendo en ese entonces: “Me fui para la clase, en la moto, todo el camino pensando que no serví para nada en la vida, pensando que fui el fracaso de la familia y que no valía la pena vivir”.

“Cogí la moto y la aceleré en una recta y venía un camión, cuando vi el camión en frente, cerré los ojos y me le fuí al camión, y me quedé esperando el golpe, cuando no sentí nada abrí los ojos y no veo ningún camión, cuando me doy cuenta el carro estaba en un prado, el conductor me esquivó”, recordó el cantante.

