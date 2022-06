Gustavo Bolívar se postuló como presidente del Senado y reiteró su apoyo al presidente electo Gustavo Petro

El presidente electo Gustavo Petro y el senador electo por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar. Fotos: REUTERS (Carlos Parra) / Colprensa (Camila Díaz)

Gustavo Bolívar, quien fue reelecto para su cargo de senador para los próximos 4 años, ahora buscaría poder presidir el congreso, aunque dicha posibilidad se divida en tres, pues Alexander López y Roy Barreras suenan también para el cargo. Sin embargo, Bolívar ha dejado claro que es allí donde se sentiría bien, por lo cual a través de Twitter postuló su nombre, adhiriendo las responsabilidades que asumiría en caso de que sea teniendo en cuenta:

“Postulo mi nombre como Presidente del Senado. Ofrezco mi respaldo leal al nuevo Pte @petrogustavo mi experiencia de 4 años en el Senado y las comisiones económicas que aprobarán Ley de presupuesto, PND y Reforma Tributaria y la vigilancia estricta de todos contratos. RT ¡Gracias!”.

Gustavo Bolívar se postula a la presidencia del Senado. Twitter.

El congresista que espera estar 4 años más en el Senado, esta vez será partidario del gobierno de turno y ya no desde la oposición, aunque ha dicho también que hará vigilancia. No obstante, la presidencia del senado no es para lo único que al parecer sonaría, pues se habla de que podría tomar algún ministerio, decisión que dejaría en manos del presidente electo Gustavo Petro a quien dijo que “le daba pedirle algo”, pues su trabajo lo ha hecho por compromiso.

Le puede interesar: Gustavo Bolívar, Roy Barreras y Alexander López Maya se disputarían la presidencia del Congreso

En una entrevista ofrecida para la Revista Semana, el Gustavo Bolívar comentó que le gustaría ser presidente del senado más que quedarse 4 años más como senador:

“depende, si es para ser presidente del Senado me interesaría, pero para ser congresista otros cuatro años, no me gustaría. Es una posición personal”, comentó.

Mientras que refiriéndose a la posibilidad de ser parte del gobierno a través de un ministerio dijo que se vería aportando desde el área de comunicaciones para poder dar respuesta a los colombianos sobre el actuar del Estado:

“yo me muevo bien en comunicaciones, pero no tengo una aspiración personal como tal. Simplemente si puedo aportar, como lo hice en los cinco años pasados, a que en el gobierno haya una voz vigilante de las personas que llegan, me gustaría estar mucho respondiendo a la ciudadanía por el accionar de la gente, de los que están llegando al Gobierno. De todas maneras, el compromiso de nosotros es muy grande porque prometimos el cambio”.

Puede leer: Así recibe Gustavo Petro el país en materia de violencia y conflicto interno en las regiones con presencia de actores armados

Aún así, esta decisión la tomará el mandatario recién elegido Gustavo Petro a quien le aseguró que donde lo necesite, ahí estará: “yo lo dejo a la sabiduría de Gustavo, no hemos hablado todavía de eso, a mí la verdad me da vergüenza llegar a pedirle cosas. Yo le dije a él que donde me pusiera ahí estaría”, concluyó en la entrevista para Semana.

El nuevo Gobierno se estará instaurando oficialmente a partir del 7 de agosto y desde ya iniciaron los trabajos de empalme entre los dos gobernantes: Iván Duque y Petro, tal como lo ha anunciado el mandatario actual. Entretanto, desde el Pacto Histórico también se estaría buscando la presidencia de la Cámara de Representantes con Katherine Miranda quien habría seguido los pasos de Bolívar al postular su nombre a consideración para el cargo.

SEGUIR LEYENDO: