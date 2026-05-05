Colombia

Nu Bank Colombia anunció que devolverá el 4×1.000 a quienes abran un CDT: así funciona

La decisión de abonar el monto cobrado por el impuesto tiene como objetivo incentivar la competencia y ampliar las opciones en el sistema financiero, en un contexto de ausencia de avances legales por parte de las autoridades

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Nu Colombia ofrece reembolsar el impuesto 4×1.000 a quienes incrementen inversiones en CDTs entre el 5 y el 9 de mayo - crédito Dado Ruvic/Reuters
Nu Colombia ofrece reembolsar el impuesto 4×1.000 a quienes incrementen inversiones en CDTs entre el 5 y el 9 de mayo - crédito Dado Ruvic/Reuters

El neobanco Nu Colombia informó que reembolsará el monto correspondiente al impuesto 4×1.000 a los clientes que abran un Certificado de Depósito a Término (CDT) en la entidad y aumenten su inversión entre el 5 y el 9 de mayo de 2026.

Esta medida se anunció ante el incumplimiento de la implementación de la ley que permite a los usuarios bancarios en Colombia realizar movimientos de hasta $18,3 millones sin gravamen, un cambio normativo con más de 500 días pendiente de ejecución.

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Según datos de Valora Analitik, esta demora obstaculiza la digitalización del sistema financiero nacional y fomenta la preferencia por transacciones en efectivo.

De acuerdo con cifras reveladas por Nu Colombia y Colombia Fintech, el 98% del sistema financiero colombiano está preparado para aplicar la nueva modalidad de recaudo, que elimina la obligatoriedad de marcar cuentas como exentas y establece un umbral mínimo de transacciones antes de que se cobre el impuesto.

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Este avance excluye únicamente a ciertas cooperativas de menor tamaño, debido a la carencia de mecanismos tecnológicos adecuados.

Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, indicó que la industria fintech ha sido clave en el impulso de iniciativas tecnológicas como el sistema Bre-B - crédito Nu Colombia
Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, indicó que la industria fintech ha sido clave en el impulso de iniciativas tecnológicas como el sistema Bre-B - crédito Nu Colombia

En una declaración recogida por el medio citado, Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, enfatizó que la industria fintech ha impulsado iniciativas tecnológicas como el sistema Bre-B, el cual ya canaliza el 10% del total de transacciones del sistema en dirección a la digitalización de los pagos.

Torres resaltó que la permanencia del 4×1.000 opera como “freno de mano”, ya que pagar en efectivo resulta menos oneroso que hacerlo mediante plataformas digitales, afectando los incentivos para modernizar el sector.

La ley que modifica el 4×1.000 fue expedida hace 501 días, período en el que no se ha tomado una decisión ejecutiva por parte del Ministerio de Hacienda ni de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), explicó Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech. Santos agregó que para el Estado resulta sencillo mantener la situación actual debido a la facilidad de recaudación del impuesto y su importancia para el financiamiento público.

Si la facilidad de pago supera un año, es necesario presentar una garantía - crédito Colprensa
El 98% del sistema financiero colombiano ya está preparado para la nueva modalidad de exención tributaria en cuentas y transacciones - crédito Colprensa

La promoción de Nu Colombia consiste en abonar a la Cuenta Nu el monto correspondiente al 4×1.000, calculado sobre el dinero adicional depositado en CDTs durante el plazo señalado, en comparación con el saldo existente al cierre del 4 de mayo de 2026. Se aceptan incrementos aportados tanto desde cuentas de otras entidades financieras como desde la propia Cuenta Nu, siempre que estos fondos sean canalizados a un CDT Nu.

Para acceder a este beneficio, los usuarios deben inscribirse en la campaña a través del botón “Quiero participar” disponible en la aplicación de Nu Colombia dentro del período promocional.

Según detalló Marcela Torres a Valora Analitik, esta estrategia responde al desafío que representa la falta de modificación legal e intenta incentivar la competencia y ampliar las alternativas para el usuario colombiano dentro del sistema financiero formal.

Del mismo modo, esta no es la primera vez que la entidad perteneciente al banquero David Vélez hace la devolución del 4x1.000 a sus clientes. En julio de 2025 también se incentivó la implementación del sistem Bre-B con aquellos usuarios del neobanco que inscribieran sus llaves.

La demora en implementar la nueva ley del 4×1.000 retrasa la digitalización de pagos en Colombia

Los CDTs de Nu Colombia ofrecen plazos de 90 y 120 días con rentabilidades competitivas. (Nu)
Nu Colombia permitirá que los incrementos de dinero en CDTs provengan tanto de otras entidades como de su propia Cuenta Nu - crédito Nu

La campaña de Nu Colombia se sitúa en un contexto en el que la modernización del sistema bancario colombiano se ve obstaculizada por la falta de ejecución normativa. La medida pendiente permitiría a la mayoría de los colombianos realizar operaciones de hasta $18,3 millones (equivalentes a 350 UVT) sin asumir el coste del impuesto 4×1.000, lo que supondría un impulso importante para la bancarización y la reducción del uso de efectivo.

Según Colombia Fintech, la pronta implementación de esta legislación es fundamental para que los ciudadanos exploren distintas alternativas financieras y se fomente una competencia auténtica entre las entidades.

La devolución ofrecida por Nu Colombia aparece como una solución transitoria y una forma de presión sectorial hacia la adopción definitiva de la norma por parte de las autoridades regulatorias.

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