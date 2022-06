El actor Bruno Díaz insistió en que Gustavo Bolívar no ha pagado la deuda que tiene con su hijo muerto, el senador presentó recibos

El actor afirmó que el senador no ha cumplido con el pago de la deuda que tenía con su hijo. Fotos: Captura de pantalla / Colprensa

Unos graves señalamientos realizó el actor Bruno Díaz a través de un video en el que aseguró que el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, no ha cumplido con la deuda que tenía con su hijo. Hace algunos meses el congresista ratificó en su cuenta de Twitter que se había puesto al día en menos tiempo del que se había pactado, sin embargo esta versión fue desmentida en el video que fue publicado el pasado miércoles 14 de junio.

El pasado 3 de enero, Gustavo Bolívar aseguró en su cuenta oficial de Twitter que, “Para desgracia de mis detractores, y l@s financiador@s del video aquel, el hotel, a pesar de las dificultades, se puso al día con los pagos atrasados por los paneles solares hace 2 semanas. El acuerdo era a 90 días pero se pago en la mitad del tiempo. Feliz año para todos”.

Es importante recordar que todo esta situación comenzó cuando Diego Andrés Díaz Valdiri, quien falleció en 2021, realizó un trabajo para Gustavo Bolívar por unos paneles solares en un hotel ubicado en Girardot por un valor de más de 200 millones de pesos. Es por esta razón que Bruno Díaz, padre de Diego Andrés, ha criticado en reiteradas ocasiones al senador del Pacto Histórico y ha manifestado que no ha cumplido con su acuerdo de pago.

“Hoy me entero por un hijo el agravio ha continuado, el señor sigue endeudado. Mi muchacho con su empresa le instaló dos estructuras solares, una belleza en el hotel Paraíso, propiedad del mencionado. Del valor total pactado solo abonó el 10 %, disfrutando beneficios sin pagar mensualidades. Y ni hablar de los perjuicios a mi gente provocados. Diciembre 2021, pasaron casi tres años, el hombre llegó a un acuerdo con mis hijos pagando la deuda en parte hasta junio año pasado. Él nunca se puso al día como en sus trinos mentía”, aseguró Díaz en el video que fue publicado en su canal de YouTube.

Bruno Díaz, quien en varias ocasiones ha criticado a Bolívar por no realizar los pagos agregó, “¿hasta cuándo mi familia por su culpa sufre daños? (...) Usted debió reunirse desde febrero pasado, no contesta, no aparece, de nuevo está usted callado. Otra vez su negligencia, primer senador del Pacto (...) Si el tal cambio es por la vida, seamos éticos y honrados, que se cumpla la palabra; que si se dice, lo hagamos”.

Ante estas declaraciones, el senador Gustavo Bolívar utilizó su cuenta de Twitter para desmentir esta versión y junto a los comprobantes de pago, afirmó que ya ha cancelado 87.665.000 pesos de la deuda que tiene con la familia Díaz. “Semana y Bruno Díaz vuelven a mentir. Aquí los pagos a Bruno Daniel Díaz en dic/21 por 90 millones y Acuerdo de Pago. El resto de la deuda es a 10 años. No se han efectuado más pagos porque no se ha puesto a funcionar el sistema. Si me quieren 10mil RT Esta infamia tiene q parar!”.

Junto al trino el senador publicó los tres comprobantes de pago. El primero se realizó el 6 de diciembre del 2021 por un valor de 30 millones de pesos, el siguiente lo realizó por el mismo valor el 23 de diciembre y un día después realizó un pago por 27.665.000, para un total de 87.665.000.

