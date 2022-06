Esposa de Rodolfo Hernández se cansó de que hablen del secuestro y muerte de su hija: “Se alimentan del dolor con el sufrimiento de una madre”

En la imagen, Socorro Oliveros y Rodolfo Hernández. Foto: Campaña Rodolfo Hernández

Desde que el candidato presidencial Rodolfo Hernández anunció que competiría por llegar al poder, el secuestro y posterior asesinato de una de sus hijas ha dado de qué hablar. Inclusive, ese triste suceso ha sido utilizado como ataque político. El tema ha causado tanta controversia que Socorro Oliveros, cónyuge del exalcalde de Bucaramanga, rompió el silencio al respecto.

A través de una carta abierta al pueblo colombiano, la también diseñadora de interiores cuestionó a quienes han usado la muerte de Laura Juliana Hernández, como se llamaba su pequeña, para criticar a su marido, que alcanzó casi 6 millones de votos en la primera vuelta presidencial.

En esa línea, quien podría ser primera dama de la Nación se refirió al eventual gobierno de Gustavo Petro, contrincante político de su esposo y vaticinó lo que, para ella, estaría en riesgo si el candidato del Pacto Histórico se convierte en el presidente de Colombia.

“Colombia se debate en una dura campaña política donde se juega la libertad y la democracia de un estado de derecho, frente a la oscuridad y la dictadura que solo ha traído millones de desplazados y pobreza”, escribió.

En la imagen, Juliana, la hija de Rodolfo Hernández y Socorro Oliveros secuestrada en 2004 por el ELN. Foto: Archivo familiar

Además, se refirió a algunos de los ataques que Rodolfo Hernández ha recibido, incluido el de la muerte de Juliana. El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, inclusive, ha llorado durante entrevistas al recordar el cruel asesinato de su hija, lo que, claro, no pasó desapercibido por su mujer.

“Dentro del giro de esta campaña se han tomado elementos de mi vida personal, los cuales son inaceptables dentro de una sociedad enferma que se alimenta del dolor, particularmente, con el sufrimiento de una madre y la pérdida de una hija secuestrada y con la incertidumbre de la verdad”, dijo Oliveros, refiriéndose a la muerte de su hija que fue asesinada por la guerrilla del ELN cuando tenía tan solo 23 años de edad.

No obstante, aprovechó para destacar el talante político del hombre que le robó el corazón hace varias décadas y dijo que, contrario a su adversario electoral, este sí juega limpio. “Nuestra campaña política no ha sido tradicional. Estamos logrando un hito en la historia de Colombia, como una campaña orgánica hecha por nuestros seguidores, sin gastar grandes sumas de dinero de los contribuyentes”, dijo Oliveros, quien no dejó pesar la vez que Petro usó el secuestro y asesinato de Juliana para criticar a Hernández.

“Nosotros no hablamos mal de nadie, no permitimos que se haga campaña sucia, por lo cual consideramos que el mensaje referente al secuestro y muerte de nuestra hija requiere respeto hacia la víctima, respeto hacia los que sufrimos la pérdida, y perdón y comprensión hacia los secuestradores que me quitaron a mi hija buscando únicamente dinero”, reflexionó la esposa del exmandatario santandereano.

Socorro Oliveros

Antes de finalizar su emotivo pronunciamiento, Socorro Oliveros cuestionó a la prensa, a los políticos y a otros personajes que se han referido a la muerte de Juliana. Eso sí, culminó su misiva exhortando a dejar de lado la violencia y los hechos de odio que, a su juicio, se han tomado la opinión pública.

“Repudiamos de manera categórica el manejo que se está dando a la muerte de nuestra hija y hago un llamado a Colombia entera para que diga ¡No más violencia ni en las calles, ni en las redes sociales! Los colombianos estamos cansados de tanto odio. Merecemos y queremos paz”, concluyó Oliveros.

Las declaraciones de quien podría suceder a María Juliana Ruiz se conoce luego de que esta semana, en medio de una entrevista en CNN con el periodista Andrés Oppenheimer, el candidato Rodolfo Hernández se conmovió y lloró al recordar a su hija adoptiva, Juliana Hernández Oliveros, asesinada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hace 18 años. Oppenheimer le preguntó cómo le cambió la vida, a lo que el ingeniero le respondió que a partir de ese episodio empezó a involucrarse en la política.

