Rodolfo Hernández reprocha a Petro por compartir trino de Amaranta Hank: “Que nunca le toque tomar una decisión como la mía”

Rodolfo Hernández y Gustavo Petro

Una nueva polémica se registró este domingo 5 de junio, se trata de un trino de la periodista y creadora de contenidos para adultos Amaranta Hank, en el que se refirió a una situación concreta del exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial, Rodolfo Hernández.

El sábado pasado Hank tuiteó una opinión respecto al secuestro de la hija de Rodolfo, secuestrada por el ELN décadas atrás: “Si bien Rodolfo no fue el culpable del asesinato de su hija, me pareció inhumano que contara con tanta naturalidad que pegó el rescate de su papá, pero no el de su hija adoptiva porque no quería gastar más dinero. Eso es frívolo”.

El hecho no se detuvo ahí, porque Gustavo Petro compartió el trino de Hank, algo que no le gustó al ingeniero y que respondió en horas de la mañana: “Espero que nunca le toque tomar una decisión como la que yo tuve que tomar Gustavo Petro”.









