Yeison Jiménez presumió lujoso regalo que se dio a sí mismo

Yeison Jiménez, cantante de música polular en Colombia. @yeison_jimenez

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más conocidos actualmente en el país, destacando por canciones como ‘Guaro’, ‘Aventurero’ y ‘Maldita Traga’, entre otras. En las últimas horas, el artista reveló a sus seguidores de Instagram su más reciente adquisición, se trata de una lujosa motocicleta que cuesta muchos millones.

“Cómo les parece que ayer me fui a recoger una moto nueva que me compré y resulté montando a caballo y tomando cerveza, pero no me emborraché porque, obviamente, ando juicioso. Recogí mi moto y me vine a dormir”, expresó Jiménez a través de una historia de Instagram.

Es evidente que el trabajo del artista ha rendido frutos para darte este tipo de lujos, recordando además que Jiménez ya tiene una colección de autos y motos exclusivos en su vivienda. Precisamente, la nueva adquisión del artista ingresará a esta serie de carros de alta gama, pues es un modelo que ya ni siquiera se sigue frabicando.

La motocicleta nueva de Jiménez es una BMW F800 GS, una motocicleta que ya no se distribuye en Colombia, pero que por las características de los modelos de esa marca se cree que, en promedio, el artista pudo haber pagado entre $76.000.000 u $80.000.000. Actualmente, el vehículo no es fabricado por BMW porque fue reemplazado por el modelo F 850 GS, que tiene un cilindraje mayor y un motor más compacto y potente.

Sin embargo, cabe resaltar que la motocicleta hace parte delos modelos Adventure de BMW, por los cuales, en Colombia, se están pidiendo desde 30 hasta 113 millones de pesos, dependiendo las características del vehículo.

Yeison Jiménez adquirió una costosa motocicleta nueva

La motocicleta, en la que destacan los colores, rojo, gris y negro, cuenta con un motor de dos cilindros en línea y cuatro tiempos, refrigerado por agua y cuatro válvulas por cada cilindro. Se calcula que puede alcanzar una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora y requiere de gasolina extra.

En varias ocasiones, el artista ha señalado a su fanaticada que él es un apasionado a la velocidad y los vehículos de lujo. En la colección de Jiménez destaca la presencia de un Yamaha DT 125; una Mercedes Benz Clase G; una camioneta Toyota Prado TXL de 4 Litros, entre otros.

Solo para hacer cuentas, la Mercedes Benz, que fue un ‘autoregalo’ en su pasado cumpleaños, está avaluada por unos 450 millones de pesos; y la Toyota, adquirida unos meses después, está en unos 220 millones de pesos.

La compra del artista se dio luego de que se recuperara de un grave problema de salud que todavía lo tiene con cuidados en su vivienda. Se supo, a mediados de mayo, a través de un comunicado de prensa publicado por su equipo de trabajo, que Jiménez presentó síntomas parecidos a los de un infarto, pero los médicos descartaron esto.

En el documento se establece que Yeison Jiménez empezó a sentirse mal desde la tarde del domingo 15 de mayo. “Fuertes dolores de pecho y desmayos”, fueron los síntomas del artista, por los que fue hospitalizado en la Clínina Rosario de Medellín y señalaron que su mal estado de salud se debió “al ritmo de su desempeño musical”.

Luego de la atención médica, con exámenes y chequeos necesarios, los galenos establecieron que Jiménez presentaba una inflamación del esternón y los músculos que unen la caja toráxica, partes de su cuerpo fundamentales para el desarrollo de su labor artísitca y, por ende, más desgastados en medio de la misma. Agregaron que al identificar lo que estaba padeciendo el artista los médicos le mandaron antiinflamantorios y reposo.

Por su parte, el artista añadió un mensaje dedicado a sus seguidores y familiares que han estado pendientes de su salud y confirmó que, durante unos días, estará ausente de los escenarios. “Gracias a todos mis jimenistas, conocidos y familia por estar siempre para mí, será un pequeño receso en compañía de mi familia, para cantarles con más ganas y corazón”.

