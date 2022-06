Desafío ‘The Box’: doble castigo para Alpha, perdió 15 millones de pesos y un integrante de su equipo

Otto, de Alpha, fue el último hombre eliminado en el ciclo que dio inicio a una nueva fase de la competencia en el Desafío The Box. Tomada de Canal Caracol en vivo

El Desafío ‘The Box’ está entrando a su etapa final con el cierre de un ciclo en el que un concursante salió de la competencia. Cuatro hombres se enfrentaron en el Box Negro, lugar en el que cada uno de los sentenciados deja hasta el último aliento en la arena para salvar su cupo en el reality cada semana.

Como parte de la prueba que perdieron la noche anterior, en la que el equipo vencedor podía quitarle 15 millones de pesos a uno de los perdedores, Ceta, integrante de Beta se dirigió inicialmente a la vivienda de Gamma para reclamar su premio. Mientras los concursantes contaban el dinero entre lágrimas, el capitán del equipo azul reveló que todo fue parte de una broma que quisieron hacerles para conocer su reacción.

Para descartar el reclamo del premio, Ceta le pidió a Emily que lo acompañara a la salida de la casa y allí le dijo preguntó cómo se sintió con esta pérdida del equipo, a lo que la integrante de Gamma mencionó que se había sentido muy triste.

“Yo lo único que le puedo decir es que nada en esta vida es lo que parece, todo es predecible, entonces me despido y espero vernos en otra prueba… Te lo regalo, llévaselo a tus compañeros”, en ese momento Ceta le devuelve la caja con el dinero completo que había reunido su grupo.

Ceta y Emily fueron los protagonistas de la broma que jugó el capitán de Beta, en el Desafío The Box, al reclamar su premio y después devolverlo porque no fueron los elegidos. Tomada de Canal Caracol en vivo

Entre lágrimas, Emily regresó a la casa junto a su equipo, donde les confesó que Ceta le había regalado el dinero, pero recordó que ese dinero es de todos sus compañeros. Con este acto de humanidad hacia el equipo Gamma, el llanero se dirigió a la casa Alpha con lo que castigó a sus integrantes y explicó el motivo.

“Los que me conocen saben que me caracterizo por hacer bromas un poquito pesadas, entonces antes de ir a Alpha, que ya habíamos elegido como equipo, decidí ir a Gamma … Contaron la plata, me la entregaron y fue muy chistoso”, aseveró Ceta.

Así se desarrolló la prueba en el Desafío a Muerte

Criollo y Duván, de Gamma, junto a Tarzán y Otto, integrantes de Alpha, fueron los que en la noche de este miércoles se enfrentaron a muerte en una competencia que puso a prueba la agilidad, la fuerza y la capacidad de pensar con cabeza fría para poder llegar a la meta.

La competencia se desarrolló inicialmente en una tarima elevada en la que debieron liberar una escalera en la que se movieron por cada uno de los obstáculos que encontraban en el box negro. Descendieron a la arena para pasar por unos equilibrios hasta que llegaron a una malla de arrastre bajo, con unos troncos dispuestos a lo largo de la pista.

Superada esta fase de la eliminación, los desafiantes utilizaron la escalera a modo de puente para pasar otro de los obstáculos dispuestos en un punto intermedio del box y pasar otros troncos de equilibrio sin tocar el piso, hasta que llegaron a unas canecas desde donde apoyaron la escalera para subir a una plataforma.

Criollo, del Desafío The Box, durante la competencia de eliminación. Tomada de Canal Caracol en vivo

En la parte superior de la estructura metálica encontraron un lazo que desenrollaron para descender nuevamente por la escalera y retornar al inicio de la pista, con la escalera y el lazo amarrados. Antes de cruzar de nuevo el arrastre bajo, estaba dispuesto al lado de un tanque un hacha para abrir un costal y sacar dos pelotas, que cada uno transportó al inicio de la pista.

Para completar la prueba, llevaron los esféricos hasta un punto en el que debieron emplear solamente unas cucharas para encestarlas. Salvaron su cupo en competencia: Tarzán quien completó de primero el reto, junto a Criollo y Duván de Gamma, que llegaron en segundo y tercer lugar.

El eliminado de la competencia fue Otto, quien no logró completar la prueba.

