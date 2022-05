Video: Jorge Luis Pinto, sin rodeos, reveló por quién votará en las elecciones presidenciales

El entrenador colombiano Jorge Luis Pinto, en una fotografía de archivo. EFE/Dan Himbrechts

Este domingo 29 mayo se llevará a cabo en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que según las recientes encuestas tiene como favorito al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, seguido por Federico Gutiérrez, de la Coalición Equipo por Colombia. No obstante, a la pelea por la Casa de Nariño se metió el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

El ingeniero civil y empresario de 77 años ha ido ganando terreno en las últimas semanas, a tal punto que alcanzó la intención de voto de Federico Gutiérrez, quien hasta hace unos meses era el único contendor de Gustavo Petro para segunda vuelta de las presidenciales.

De igual manera, Rodolfo Hernández no solo es el favorito del ciudadano del común, sino también lo es para grandes personalidades del deporte que han mostrado su apoyo para el candidato que aseguró en días pasados que es el único que puede derrotar a Gustavo Petro. “El pueblo colombiano y yo somos los únicos que en segunda vuelta podemos ganarle a Petro. Voy a ser su presidente”.

A través de su cuenta de oficial de Twitter, el extécnico de Millonarios Jorge Luis Pinto reveló que su voto este domingo en las urnas será para Rodolfo Hernández e hizo una invitación a la ciudadanía a depositar su confianza en el candidato oriundo de Piedecuesta, Bucaramanga.

“Colombia se juega su futuro, por eso es clave que cada uno de nosotros tome partido, yo ya lo hice, por eso el próximo 29 de mayo votaré por el ingeniero Rodolfo Hernández”.

Le puede interesar. El Patrón Bermúdez salió en defensa de Sebastián Villa tras las denuncias en su contra por abuso sexual

El exentrenador de la Selección Colombia reveló por quien votará. Tomado de @JorgeLPintoA

El exentrenador de Millonarios invitó a las personas a votar por Rodolfo Hernández. Tomado de @JorgeLPintoA

En primer lugar, el exentrenador de la selección Colombia afirmó en el video que la mejor opción es Rodolfo, al que denominó como un hombre “pulcro” y “profesional”, capaz de tomar las riendas de la nación. “Los invito a que este 29 de mayo votemos por el ingeniero Rodolfo Hernández, un hombre pulcro, un hombre profesional, trabajador, independiente y sin compromisos”.

Asimismo, el estratega de 69 años añadió lo siguiente: “Que dice sí cuando tiene que decir sí o no cuando tiene que decir no. De carácter como todos los santandereanos, que va a dirigir este país sin intereses personificados. Un luchador de tiempo completo. Este país no puede seguir con odios, no es de extremas izquierdas y extremas derechas. Es de convivencia, trabajo e integración. Votemos por Rodolfo toda Colombia”.

Además de Jorge Luis Pinto, otra celebridad del deporte que votará por Rodolfo Hernández es el ciclista colombiano, campeón del Giro de Italia y la Vuelta España, Nairo Quintana, quien trinó el pasado 20 mayo en apoyo al empresario candidato a la Presidencia de la República. “No somos de derecha ni de izquierda, queremos un país en paz donde día a día podamos construir un mejor futuro. Mi voto será #Rodolfopresidente”.

Habrá que esperar qué sucede el próximo 29 mayo, si Rodolfo Hernández logra meterse en la segunda vuelta, por encima de Federico Gutiérrez de la Coalición Equipo por Colombia.

SEGUIR LEYENDO: