Óscar Estupiñán tiene ofertas de un grande de Colombia y también lo quieren en Brasil y México

El colombiano del Vitória de Guimarães Óscar Estupiñán es el máximo goleador de su club y se ha convertido en el delantero más eficaz de Portugal con un gol cada 128 minutos. EFE/ Vitória Sc

No es un secreto que los jugadores colombianos que se roban los primeros planos del ámbito internacional son Luis Díaz (Liverpool), Luis Sinisterra (Feyenoord) y Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt). El primero es figura con los Reds, con los que lleva menos de cinco meses, el segundo es el actual goleador de su equipo, mientras que el ex River Plate se coronó campeón de la UEFA Champions League con las Águilas.

La Liga de Portugal ha sido un gran trampolín para los futbolistas cafeteros que han sido fichados por gigantes del Viejo Continente. Nombres como Radamel Falcao García, James Rodríguez, Freddy Guarín, Jackson Martínez y el mismo Lucho Díaz han sido protagonistas en la Primeira Liga con sus actuaciones.

Otro colombiano que llamó la atención en Portugal fue Óscar Estupiñán, el delantero de 25 años al servicio del Vitória de Guimarães se despachó en la presente temporada con un total de 16 goles y repartió dos asistencias en todas las competiciones.

De este modo, el fututo del cañonero caleño es totalmente incierto, aunque hay varios equipos que están interesados en contar con sus servicios para la próxima temporada. Según los rumores de la prensa, clubes de Brasil, México y un grande de Colombia tienen entre sus planes al jugador revelación de la liga portuguesa.

En primer lugar, uno de los pretendientes de Óscar Estupiñan es Atlético Nacional, el Rey de Copas, actualmente está disputando los cuadrangulares finales de la Liba BetPlay Dimayor, pero desde ya piensan en reforzar la delantera para el próximo semestre si Jefferson Duque abandona el club mientras que en Brasil, el Corinthians también está detrás del colombiano y así mismo uno de los grandes de la Liga MX.

A pesar de su buen andar con los Conquistadores, el cafetero no continuará en las filas del Vitória de Guimarãe, tal y como lo hizo saber a través de su cuenta oficial de Instagram. “Nunca es fácil tomar la decisión de dejar un lugar donde fui tan feliz. Fueron temporadas maravillosas, donde di lo mejor de mí, entregándome en cada entrenamiento e intentando devolver en cada partido, todo el cariño que me dieron desde que llegué. Me mostraron por qué son simplemente diferentes. Es una pasión que va más allá de los 90 minutos y una parte de mi corazón siempre será parte del Vitória Sport Clube”.

“Ha llegado el momento en que nuestros caminos se separarán. Soy el jugador que soy, gracias a todos ustedes y estaré eternamente agradecido”.

“Por eso y mucho más, quiero agradecer a TODOS por todos estos años hermosos que he pasado. A mis compañeros, al cuerpo técnico del club y sobre todo a la afición del Vitória. Siempre me hicieron sentir especial, y por eso quise escribir estas palabras. Gracias de corazón”.

El delantero colombiano marcó un total de 16 goles con su club. Tomado de @oeev26

De acuerdo al portal especializado en mercados de fichajes Transfermarkt, el valor de Óscar Estupiñán es de 3.5 millones de euros. Un punto a favor para el ariete es que podría ser convocado por Héctor Cárdenas para el compromiso amistoso de la selección Colombia de Mayores ante Arabia Saudita el próximo 5 de junio en Mallorca, España.

Su debut como profesional se dio en 2014 con la camiseta del Once Caldas, que lo transfirió al Vitória de Guimarães en 2017. También defendió los colores del Barcelona de Ecuador y el Denizlispor de Turquía.

