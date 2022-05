Agarrón entre Lucas Arnau y Mario, de Dr Krápula, por culpa de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez

Lucas Arnau y Mario Muñoz, enfrentados por Federico Gutiérrez

El próximo 29 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país y, muchos colombianos siguen definiendo a qué candidato darán su voto de confianza. En el mundo de la farándula y las figuras públicas, son muchos los seguidores de los famosos que piden a quienes tienen muchos seguidores que den a conocer por quién van a votar y, en un ejercicio de participar el debate público, varios famosos acceden a anunciar su candidato.

Los artistas musicales Lucas Arnau y Mario Muñoz son algunas de las figuras públicas que han dado a conocer públicamente su posición frente a las elecciones presidenciales y fue precisamente el estar apoyando a candidatos opuestos, lo que generó un enfrentamiento entre ambos famosos. Cabe resaltar que Arnau ha dicho que apoyará a Federico Gutiérrez, mientras que el ‘subcantante’, vocalista de Doctor Krápula, anunció su voto a Gustavo Petro.

Ambos artistas han compartido a través de sus redes sus opiniones políticas y las respectivas razones por las que creen que su candidato es la mejor opción. Pero su enfrentamiento se dio cuando el artista paisa, Lucas Arnau, decidió hacer una encuesta en su perfil oficial de Twitter para saber por quién van a votar sus seguidores.

El cantante colocó solo a cuatro de los seis candidatos a la Presidencia, entre ellos Enrique Gómez, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez. Cerca de 94 mil personas participaron en la encuesta realizada por Arnau y sorprendió que Gustavo Petro se llevó la victoria con el 73% de los votos.

Lucas Arnau en Twitter

Este hecho generó que el artista paisa recibiera comentarios en tono de burla, puesto que el candidato que representa lo opuesto a Federico Gutiérrez, a quien él va a apoyar, se llevó la gran mayoría de los votos. Precisamente, Mario Muñoz respondió la encuesta de su colega y señaló que los resultados hablan por sí solos.

“No diré nada, tu encuesta dirá todo”, escribió el cantante y activista colombiano. Lucas Arnau, por su parte, también quiso responderle a Muñoz resaltando que cuando se ven en persona el vocalista de la banda de rock le habla de manera muy cordial.

“¿Y quién le preguntó parcero? Me extraña mucho Mario, cuando me ves en un evento me dices ‘Luquitas, no sé qué, que te quiero mucho, que peace and love’, peropor acá el oportunismo a flor de piel, qué pesar, porque yo siempre pensé que eras un bacán!”, fue la respuesta de Lucas Arnau a Mario Múñoz; sin embargo, por ese comentario también recibió críticas, pues varios usuarios de la red social señalaron que él mismo había generado un espacio de opinión en su publicación.

Mario de Dr Krapula en Twitter

Luego de eso, Lucas Arnau decidió quitarle la importancia al resultado de su encuesta en Twitter señalando que Gustavo Petro había ganado con ‘bots’, así que dio a conocer los resultados de una pregunta similar que hizo en su perfil de Instagram, donde sí ganó Federico Gutiérrez.

“Acá les dejo la encuesta de instagram que hice al mismo tiempo que hice la de twitter ayer, pero sin bots! que feliz noche para todos”, escribió el cantante. Sin embargo, esa encuesta también hizo que Lucas Arnau recibiera críticas, pues al sumar los resultados de cada candidato, el total era de 101%, lo que hizo que hasta el mismo Gustavo Petro le señalara que el total daba más de lo indicado.

Arnau respondió a Petro y dijo: “Este señor me escribió, que me dio 101% la encuesta en instagram que vaina, será que él si me puede presentar un experto en software a ver qué fue lo que paso? por que así arrojo la encuesta el resultado y ahí sí nada que hacer”.

