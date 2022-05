‘Las elecciones no pueden ser suspendidas, aplazadas o canceladas’: registrador Alexander Vega

Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, confirmó que las elecciones presidenciales continuarán en las fechas estipuladas (Colprensa - Mariano Vimos)

En las últimas horas, el registrador nacional Alexander Vega afirmó que las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta está programada para el próximo domingo 29 de mayo, no sufrirán modificaciones en el cronograma, y precisó que el proceso electoral ya fue abierto en varios lugares del mundo, como el consulado de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda.

“Quiero aclarar a la opinión pública que las elecciones presidenciales no pueden ser suspendidas, ni aplazadas, ni canceladas, de acuerdo con nuestra normatividad. El proceso electoral arranca a partir de la mesa que se apertura hoy en el consulado de Nueva Zelanda. Están habilitados 972.764 colombianos para votar en 67 países”, manifestó el registrador este domingo desde la Cancillería.

Producto de la diferencia horaria, los colombianos que residen en Australia son los primeros que han podido ejercer su derecho al voto.

Estas declaraciones de Vega se producen apenas unas horas después de que el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, alertara desde Barranquilla sobre una presunta intención de frenar el proceso electoral, a menos de una semana de que se lleve a cabo la primera vuelta.

“Yo aquí convoco en esta plaza pública, en esta calle de multitudes llena, a todas las campañas políticas actualmente en competencia: a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del Pacto Histórico, a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes, porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia”, dijo el líder de la Colombia Humana.

“Esto no es para actuar con intranquilidad, es para actuar con mucha serenidad, lo que quieren es que estalle la violencia en Colombia para tener la excusa de perpetuar el actual gobierno por encima de la decisión popular. Lo que no debemos hacer nosotros es caer en violencias, caer en la trampa”, agregó.

En medio de este panorama, el ministro del Interior, Daniel Palacios, negó dichas versión a través de su cuenta en Twitter e hizo un llamado a las campañas para no desinformar a la ciudadanía: “Afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de las elecciones, son absolutamente falsas. Solicitamos a candidatos y equipos no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos de no promover información falsa”.

Pese al llamado de Petro, ninguno de los candidatos le hico eco a estas palabras. Por ejemplo el ingeniero Rodolfo Hernández manifestó en sus redes sociales que “el fuego no se apaga con gasolina”, por lo quería sería “irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos”. Así mismo, el exalcalde de Bucaramanga aseveró que “soy vícitma de vaillas y no me presto para hacerlas”.

Por su parte, Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, sostuvo en diálogo con RCN Radio que, aunque Petro tendrá que mostrar sus pruebas, “el trabajo de la Registraduría ha sido lamentable” durante el proceso electoral. Recordemos que, tras las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo, se desató una polémica porque la entidad llegó a plantearle al Consejo Nacional Electoral (CNE) la posibilidad de hacer un reconteo general de votos. Pero finalmente esto no ocurrió.

El presidente de Colombia, Iván Duque, fue claro en que los comicios seguirán en pie, y resaltó la importancia de que la ciudadanía salga a ejercer su derecho: “Tenemos una de las democracias más antiguas de Latinoamérica, con instituciones sólidas. A nadie se le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o se van a dar golpes de Estado.

