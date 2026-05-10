Colombia

Gobernador de Antioquia pidió a las FF. MM. neutralizar a asesinos de Mateo Perez como regalo del Día de la Madre: “Los dan de baja o los capturan”

La solicitud de Andrés Julián Rendón se hizo en medio de las honras fúnebres del periodista, instando al Gobierno nacional a tomar medidas para capturar a los responsables y proteger a la comunidad del municipio de Briceño

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Andrés Julián Rendón - alias Calarcá
El gobernador de Antioquia exigió al Gobierno nacional capturar o neutralizar a los responsables del asesinato de Mateo Pérez Rueda - suministrada a Infobae Colombia

En medio de las exequias del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado en el municipio de Briceño, Antioquia, cuando intentaba realizar un reportaje de la violencia en la región, sigue despertando malestar entre las autoridades departamentes.

De hecho, en la mañana del domingo 10 de mayo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, acompañó a los familiares del periodista y solicitó nuevamente al Gobierno nacional y a las Fuerzas Militares atacar a los responsables de su tortura y ejecución.

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Según indicó el mandatario, esa es la mejor forma en que el Gobierno nacional podría ‘conmemorar’ el Día de las Madres a progenitora de Pérez Rueda, además de ser un regalo para toda la comunidad del municipio de Briceño y del departamento de Antioquia.

En su mensaje, el mandatario aseguró que la prioridad es garantizar la justicia para la familia del periodista, por lo que pidió intervención militar contundente que permita, incluos, dar de baja a los responsables.

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Mateo Pérez Rueda, periodista y director de El Confidente de Yarumal, fue localizado tras una operación humanitaria de la Cruz Roja Internacional - crédito X
Mateo Pérez Rueda, periodista y director de El Confidente de Yarumal, fue localizado tras una operación humanitaria de la Cruz Roja Internacional - crédito X

“Hoy por respeto a la familia de Mateo, a sus papás, a su hermano, estamos acompañándolos en su dolor. Y quiero decir brevemente que en honor a Mateo, a su trabajo valeroso en el periodismo, a doña Gloria, la profesora, precisamente hoy en el día de las madres, la mejor forma de honrar a las madres como ella, a Mateo, es que la fuerza pública entre con contundencia en Briceño y neutralice a los criminales asesinos de Mateo, bien porque los dan de baja o bien porque los capturan”, comentó el mandatario departamental en diálogo con el Canal Tro.

Apenas un día atrás, el asesinato del joven periodista y estudiante de la Universidad Nacional, detonó una confrontación directa entre el Rendón y el presidente Gustavo Petro por la gestión estatal de la seguridad y la política de paz en Colombia.

Pérez Rueda, de 25 años y director del medio comunitario El Confidente de Yarumal, fue hallado sin vida el 8 de mayo de 2026 en una zona rural de Briceño, departamento de Antioquia.

El cuerpo de Mateo Pérez Rueda fue localizado tras varios días de búsqueda, gracias a una operación humanitaria desplegada por la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo en Briceño.

Andrés Julián Rendón acusó al Gobierno nacional tras el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda - crédito Prensa Gobernador de Antioquia - Chepa Beltran/Europa Press - @NilsonJavierB/X
Andrés Julián Rendón acusó al Gobierno nacional tras el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda - crédito Prensa Gobernador de Antioquia - Chepa Beltran/Europa Press - @NilsonJavierB/X

Según el presidente Gustavo Petro, la autoría del crimen recae en Jhon Edison Chalá Torrejano, conocido como alias Chalá, integrante del frente Darío Gutiérrez, grupo surgido tras la fractura de las disidencias del frente 36 de las Farc. “Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez”, señaló el jefe de Estado.

Asimismo, el mandatario nacional negó cualquier vínculo de negociación con la estructura dirigida por Chalá y precisó que esa organización se dedica a controlar la minería ilegal de oro en la región.

Aclaró que Pérez Rueda no se encontraba en la zona para actividades ligadas a la minería, sino que, según información disponible, su presencia respondía a la realización de fotografías para su periódico.

Frente al comentario, la reacción del gobernador de Antioquia fue inmediata y frontal. Desde su cuenta de X, Rendón ratificó la autoría de alias Chalá—al que identificó como “el sicario de Calarcá”—y responsabilizó al actual gobierno por la presunta protección de estructuras armadas ilegales.

Andrés Julián Rendón responsabilizó a alias Chalá por muerte de reportero y criticó la política de Paz total por violencia en Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X
Andrés Julián Rendón responsabilizó a alias Chalá por muerte de reportero y criticó la política de Paz total por violencia en Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

“Ese bandido pasó por Caquetá, Huila y Catatumbo, y llegó a Antioquia hace un par de meses. Desde entonces, la estela de homicidios, desplazamientos y horror se han incrementado en Briceño”, señaló el gobernador.

El gobernador consideró que la gravedad del crimen contra Pérez constituye, a su juicio, “una causal suficiente para activar la orden de captura de Calarcá y dejar de negociar el Estado de derecho con ese y otros criminales a los que usted, Petro, trata como angelitos”.

Señaló además que la suspensión de órdenes de captura y la implementación de la política de Paz Total han favorecido, en efecto, “la impunidad y el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales”.

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