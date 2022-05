Testigos comprometen a Sebastián Villa en el proceso por abuso sexual que se le sigue en Argentina

En imagen, el futbolista colombiano Sebastián Villa durante un partido con Boca Juniors. Foto: archivo particular

El caso del futbolista colombiano Sebastián Villa, quien fue denunciado el pasado viernes por una joven que aseguró haber sido abusada sexualmente, sigue avanzando en la justicia argentina. La víctima manifestó que los hechos se presentaron en junio del 2021, sin embargo, indicó que se demoró en presentar la acción legal debido a los traumas que este hecho le habría dejado.

“El jugador comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación”, dijo la mujer en la denuncia, asegurando que Villa no la dejó irse y bolqueó la puerta de la habitación en la que se encontraban.

La denuncia fue ratificada este lunes y la víctima, cuya identidad se reserva, entregó más detalles de lo sucedido. Bajo dicho panorama, la justicia local le impuso al futbolista ‘cafetero’ algunas restricciones mientras avanzan las investigaciones. Una de ellas es que el jugador colombiano tendrá prohibido salir de Argentina, y tampoco podrá acercarse a la afectada o a sus familiares.

No obstante, en las últimas horas el panorama se complicó para Villa, puesto que tres testigos (dos hermanos y una amiga de la mujer de 21 años) brindaron su testimonio ante la fiscal Vanesa González, especializada en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas. “Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa (…) estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky (…). Yo me retiré, mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa. Villa le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado), le hizo una escena de celos”, señaló la compañera en declaraciones recogidas por el diario Télam.

La amiga de la víctima indicó que esta “decía que no quería sentir más el perfume de él, se cortó el pelo, no quería comer, no quería salir”. Además, puntualizó que cuenta con “audios y videos” de aquella noche, material que, según dice, alcanzó a ser rescatado antes de que fueran borrados otros contenidos del teléfono celular de la afectada.

“Cuando fue al médico la llamaron los amigos de Sebastián y le preguntaron si necesitaba medicamentos y con cuánto dinero se solucionaba eso”, remarcó la testigo.

Los hermanos de la víctima concordaron en que el futbolista le ofreció dinero con tal de que “lo perdone”. En su declaración aseveraron que le notaron la cara “hinchada”, y que “en el cuello tenía apretones, como cuando te apretás y te queda marcada la piel”.

Tras conocerse este caso, Boca Juniors publicó un comunicado en el cual aseguró que “el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador Sebastián Villa”.

“Una vez más ratifica su total compromiso en situaciones de género e igualdad, tal como sostiene el primer Protocolo del club para actuación ante casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual, aprobado el 12 de agosto a través de la Asamblea de Comisión Directiva”, agregó la misiva del conjunto ‘xeneize’.

Recordemos que Villa estuvo involucrado en otro escándalo en 2020, cuando fue denunciado por su expareja Daniela Cortés, quien, a través de sus redes sociales, publicó fotos de las supuestas lesiones que sufrió a manos del futbolista. Esta investigación todavía está en firme, y el exjugador del Deportes Tolima podría recibr una condena que se daría en un juicio abreviado, siempre y cuando acepte lo cargos, según indicó el periodista Juan José Buscaglia, en el programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio.

