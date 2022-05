Juan Román Riquelme salió en defensa de Sebastián Villa: “Es el mejor jugador del fútbol argentino”

Juan Román Riquelme le dio un 'espaldarazo' a Sebastián Villa en medio de la denuncia en su contra. Fotos: archivo particular/REUTERS (Agustin Marcarian)

El momento de Sebastián Villa en Boca Juniors se divide en dos partes. La primera corresponde al plano deportivo. Y es que el fin de semana el ‘xeneize’ clasificó a la final de la Copa de la Liga Argentina 2022 tras derrotar 6-5 en penales a Racing de Avellaneda. El colombiano fue titular y uno de los encargados de convertir en la tanda, dejando también un gesto hacia la tribuna rival, que lo silbó constantemente.

Y la segunda parte corresponde al plano judicial, puesto que en los últimos días el futbolista fue denunciado por una mujer que aseguró haber sido abusada sexualmente. La vícima, cuyo nombre todavía se desconoce, se presentó este lunes en el despacho encargado de la investigación y reafirmó que estos hechos se habrían presentado en junio de 2021 en un exclusivo domicilio de Buenos Aires, capital argentina. En el caso también fue incluido el delito de tentativa de homicidio.

Sin embargo, en medio de esta polémica, Juan Román Riquelme, ídolo de Boca y actual vicepresidente de la institución, dialogó en el programa Equipo F, de ESPN, en donde elogió el rendimiento de Villa en los últimos tiempos, así como el de otros futbolistas del equipo: “Es difícil hablar lo que me gusta porque soy bastante débil. Advíncula, Rojo, Fabra... Varela sigue creciendo, Pol se crió en nuestro club. Romero está muy metido. Benedetto es el más querido, lo tiene ganado y está feliz. Villa sigue demostrando que es el mejor jugador del fútbol argentino, como lo dijimos hace dos años.. Se lo ve muy tranquilo y muy bien. Es desequilibrante y si no hace goles los hace meter”.

Riquelme no abordó el tema de la denuncia contra el jugador, pero sí rescató su compromiso con Boca. “De Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento. Nunca se tiró en la camilla, nunca dejó de entrenar. Como profesional me saco el sombrero. Luego, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Es una maravilla verlo que hace dos años y medio no falta a un entrenamiento. Es un atleta. su crecimiento depende solo de él”, concluyó el también director deportivo.

Declaraciones de Riquelme sobre Sebastián Villa

¿Qué ha ocurrido con el caso de Sebastián Villa?

Apenas estalló la noticia, el conjunto ‘xeneize’ difundió un comunicado en el cual aseguró estar “a disposición” por lo sucedido con Villa: “Boca Juniors le informa a los socios y socias del club, hinchas, medios de comunicación y al público en general, que el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador Sebastián Villa”.

“Una vez más ratifica su total compromiso en situaciones de género e igualdad, tal como sostiene el primer Protocolo del club para actuación ante casos de Violencia en Razón de Género, Identidad de Género y/u Orientación Sexual, aprobado el 12 de agosto a través de la Asamblea de Comisión Directiva”, agregó la misiva.

El abogado Roberto Castillo, quien representa a la joven, manifestó que la Fiscalía deberá analizar si es necesario detener al futbolista colombiano “por sus antecedentes para resguardar que pueda ser sometido a proceso”. Sin embargo, las autoridades ya tomaron las primeras medidas, indicando que Villa no podrá salir de Argentina y tampoco podrá acercarse a la denunciante ni a sus familiares.

La mujer manifestó que decidió exponer su caso a las autoridades hasta ahora porque sintió temor de ir a la justicia al tratarse de una “figura pública” y de las secuelas que le habría dejado el hecho. De igual manera, se pudo conocer que en el momento de la supuesta violación, el extremo ‘cafetero’ estaba bajo los efectos del alcohol.

SEGUIR LEYENDO: