Las lujosas posesiones del narco alias Falcón, incluyendo una colección de Ferraris, que no pasaron a extinción de dominio por un error de la Fiscalía

Autoridades logran la captura de alias 'Andreas o Falcón' mano derecha en tareas de narcotráfico de 'Otoniel'. Foto: Policia Nacional de Colombia.

En mayo de 2021, las autoridades nacionales capturaron a Juan José Valencia Zuluaga, conocido como alias ‘Falcon’, señalado de ser el supuesto jefe financiero del Clan del Golfo. Días después de su captura, la Fiscalía le impuso la extinción de dominio a sus lujosos bienes, entre los que destacaron una colección de autos y motos de lujo, así como su mansión con cancha de fútbol, pero en las últimas horas un juez rechazó la solicitud del ente acusador.

¿Por qué un juez rechazó la solicitud de extinción de dominio de los bienes de alias Falcón?

En las últimas horas, el Juzgado Segundo Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia rechazó la petición de la Fiscalía de aplicar extinción de dominio a los bienes incautados del delincuente del Clan del Golfo. En un principio se señaló que con esta decisión el delincuente podría recuperar sus propiedades, pero rápidamente la Fiscalía aclaró que el proceso simplemente volverá a empezar, puesto que el juez hizo reparos de forma y no de fondo.

El argumento del juez para rechazar la demanda de la Fiscalía es que el ente acusador no presentó de manera correcta los documentos requeridos para este tipo de peticiones. “Se invita a la Fiscalía a presentar un expediente digital más organizado y condensado probatoriamente, con la documentación probatoria pertinente, acertada y adecuada y no un sin número de foliatura que no hace más que hacer más denso y tortuoso el proceso”.

Ahora, el ente acusador deberá hacer nuevamente la demanda para que los 62 bienes pasen a extinción de dominio.

Los lujos de alias Falcón

La Fiscalía detalló que, el día de su captura (7 de mayo de 2021), quedaron en evidencia los lujos con los que vivía el hombre que era mano derecha de alias ‘Otoniel’ y que, a consideración de las autoridades, son producto de sus actividades ilícitas. Ese día le incautaron 13 vehículos de alta gama, entre ellos dos motocicletas y varios Ferrari, Mustang y McLaren; así como también conocieron su mansión, en la que tenía su propia cancha de fútbol, sala de cine, cancha de bolos, una capilla, picadero de caballos, casa de hupespedes, salón de polígono y un saltarín inflable.

Según las autoridades, la colección de vehículos de alta gama de alias ‘Falcón’ rondaba los 30 carros, entre los cuales destacan automóviles deportivos y varias camionetas blindadas. Además, era el dueño de dos fincas, cada una con más de 1.100 hectáreas de extención.

(Colprensa- Fiscalía y Policía).

Con la extinción de dominio, según las autoridades, ‘Falcón’ perdió alrededor de $232.000 millones en propiedades. Los 62 bienes, entre muebles, inmuebles y sociedades que pertenecían a Valencia Zuluaga y ahora pasaron a manos del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales, SAE; estaban distribuidos entre las ciudades de Buenavista y Planeta Rica, en Córdoba; Medellín, La Ceja, Rionegro y Caldas, en Antioquia. Algunos de estos bienes estaban a nombre del hombre, pero otros aparecían bajo propiedad de familiares suyos o trabajadores de su confianza.

También le incautaron en su mansión nueve pistolas, tres revólveres, una subametralladora, tres escopetas, dos fusiles, 35 proveedores, tres miras telescópicas, un adaptador para subametralladoras, tres cañones para pistola y un visor nocturno. Por otro lado, para el manejo de la organización criminal se encontraron 11 celulares, tres computadores y dos discos duros.

Señalaron también que, aparentemente, en la mansión Valencia Zuluaga también vivía con un menor de edad, que sería su hijo, cuyo guardarropa podría compararse con un centro comercial.

La Fiscalía detalló que, según sus investigaciones, este hombre mensualmente movía alrededor de $60.000 millones en cargamentos de cocaína que enviaba, por orden de alias ‘Otoniel’, desde el Caribe colombiano con destino a Estados Unidos. Dinero con el que habría podido acceder a todos los lujos antes mencionados.

