EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Los clubes estructuran sus nóminas para el segundo semestre del fútbol profesional colombiano, buscando quedarse con la estrella de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bienvenidos al minuto a minuto, donde podrá conocer todas las novedades del mercado de fichajes del fútbol colombiano, hoy miércoles 15 de julio, a nueve días de que inicie el torneo.

Independiente Santa Fe dio a conocer las primeras novedades con la salida de Yeicar Perlaza y Edwin Mosquera y la contratación de Kevin Balanta. Millonarios, Deportivo Cali y Atlético Nacional están próximos a confirmar nuevos jugadores.