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EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

A nueve días para el inicio de la Liga, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó no han confirmado novedades en sus plantillas, en el semestre en el que se juegan la permanencia en primera división

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Cartel: Mercado de Fichajes - Liga Betplay. Futbolistas, directivos, periodistas. Movimientos y rumores con escudos de Deportivo Cali y Santa Fe.
Los clubes estructuran sus nóminas para el segundo semestre del fútbol profesional colombiano, buscando quedarse con la estrella de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bienvenidos al minuto a minuto, donde podrá conocer todas las novedades del mercado de fichajes del fútbol colombiano, hoy miércoles 15 de julio, a nueve días de que inicie el torneo.

Independiente Santa Fe dio a conocer las primeras novedades con la salida de Yeicar Perlaza y Edwin Mosquera y la contratación de Kevin Balanta. Millonarios, Deportivo Cali y Atlético Nacional están próximos a confirmar nuevos jugadores.

11:58 hsHoy

Altas y bajas de los equipos de la Liga BetPlay 2026

Llaneros FC

  • Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
  • Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras, Yorleys Mena

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

  • Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
  • Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

  • Salidas: Sin novedades confirmadas
  • Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortiz.

Deportivo Cali

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya.

Jaguares FC

  • Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
  • Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco.

Internacional de Bogotá

  • Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
  • Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.

América de Cali

  • Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
  • Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

sin novedades confirmadas

Atlético Nacional

  • Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo.
  • Llegadas: Lucas González (DT), Yeicar Perlaza.

Águilas Doradas

  • Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
  • Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaneda.

Independiente Santa Fe

  • Salidas: Edwin Mosquera, Yeicar Perlaza
  • Llegadas: Kevin Balanta

Independiente Medellín

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.

Deportivo Pasto

  • Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán, Iago Herrerín, Johan Caicedo
  • Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez.

Alianza FC

  • Salidas: Carlos Lucumí.
  • Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

  • Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
  • Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.

Millonarios FC

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai, Jhonier Guerrero.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
  • Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.

Once Caldas

  • Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.
  • Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
  • Llegadas: Marlon Carabalí.

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