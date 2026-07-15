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Histórico técnico lanzó fuerte crítica contra el volante de la selección Colombia Juan Fernando Quintero: “A mí me molesta”

El volante del cuadro argentino participó tras la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá, y su titularidad en el cuadro de Buenos Aires no está asegurada en el ciclo del técnico Eduardo Coudet

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Juan Fernando Quintero regresó al cuadro millonario-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Juan Fernando Quintero regresó al cuadro millonario-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá ya llega a su fin, y los equipos comienzan a trabajar lo que será la segunda mitad del 2026.

Por esta razón, en medio de las dudas que tiene sobre su continuidad, el volante Juan Fernando Quintero volverá a jugar con River Plate de Argentina en medio de las dudas sobre su titularidad en el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet en lo que será el torneo local y la Copa Sudamericana.

Juanfer Quintero perdió la titularidad con Eduardo Coudet, suma pocos minutos y su continuidad en River para el segundo semestre sigue abierta-crédito Diego Vara/REUTERS
Juanfer Quintero perdió la titularidad con Eduardo Coudet, suma pocos minutos y su continuidad en River para el segundo semestre sigue abierta-crédito Diego Vara/REUTERS

En charla con el portal La Pagina Millonaria, el 13 de julio de 2026, el técnico Ramón Díaz explicó su punto de vista sobre el estilo de juego de “Juanfer”, poniendo en duda que encaje en el equipo argentino, y vinculó esa evaluación con una decisión que todavía no está cerrada: el colombiano perdió la titularidad con Eduardo Coudet, suma pocos minutos y su continuidad en Núñez para el segundo semestre sigue sin garantías.

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El 13 de julio de 2026, en charla exclusiva con ese medio, el ex entrenador de River fijó su posición sobre el colombiano y evitó una respuesta cerrada sobre su titularidad.

“Primero, es un muy buen jugador”, dijo. Luego añadió: “Es según el equipo que querés armar”.

Cuando le preguntaron qué aspecto del juego de Quintero corregiría, Díaz fue puntual y apuntó al retroceso del volante para iniciar las jugadas demasiado lejos del área rival.

“Hace mucha tenencia, a mí me molesta, o sea, no me gusta, no es que me molesta, no me gusta que él venga y retroceda y le saque la pelota al cuatro, donde vos tenés que generar el fútbol de mitad de cancha para adelante. Eso se lo podría corregir”.

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Esa observación responde de manera directa al debate sobre si Quintero debe jugar o no en este River: para Díaz, puede ser útil, pero su lugar depende del sistema y de que su intervención se concentre de mitad de cancha hacia adelante, no en la base de la jugada.

Consultado sobre si sería titular en su equipo, el ex entrenador volvió a ampliar la respuesta y la ató a variables de plantel y mercado.

“Tenés que ver el plantel que tenés, lo económico cómo está, los jugadores que querés traer…”, señaló.

Díaz ató el lugar de Quintero al modelo de juego que elija el entrenador

Ramón Díaz puso en duda el encaje de Juanfer Quintero en el River actual y ató su lugar al modelo de juego del entrenador-crédito Juan Carlos Hernández/REUTERS
Ramón Díaz puso en duda el encaje de Juanfer Quintero en el River actual y ató su lugar al modelo de juego del entrenador-crédito Juan Carlos Hernández/REUTERS

Díaz sostuvo que la discusión sobre Quintero no depende solo de su calidad individual, sino del tipo de estructura táctica que pretenda el entrenador.

“Me parece que River nunca tuvo un jugador de esa característica que no llega al fondo, que no es dinámico, que no es según el equipo que vos querés armar”, afirmó.

En esa misma línea, planteó una diferencia entre un equipo pensado para la tenencia y otro más orientado a los costados. “Si vos querés armar un un equipo con tenencia o que juegue de media punta, sería diferente, pero si no, hoy que se juegan mucho por las bandas, la mayoría de los equipos. Hay algunos según los entrenadores que buscan otro juego”, completó el ex técnico.

La evaluación de Díaz se conecta con el presente de Quintero desde la llegada de Eduardo Coudet. Desde que asumió, el entrenador le dejó en claro al colombiano que no era su primera opción para armar el mediocampo, y por eso sus apariciones fueron en su mayoría desde el banco de suplentes.

Estadísticas de Juan Fernando Quintero en la temporada 2026

El volante no ha tenido la continuidad esperada en River Plate-crédito Jean Carniel/REUTERS
El volante no ha tenido la continuidad esperada en River Plate-crédito Jean Carniel/REUTERS

El volante jugó 19 partidos en 948 minutos en todas las competencias (Copa Sudamericana, Torneo Apertura de Argentina, Copa Argentina), marcó cuatro goles y cuatro asistencias.

Estas son las estadísticas de Quintero:

  • 28 de enero de 2026 - Torneo Apertura de Argentina: 76 minutos y doblete en el River Plate 2-0 Gimnasia de La Plata
  • 17 de febrero de 2026 - Copa Argentina: 90 minutos y gol en el River Plate 1-0 Ciudad Bolívar
  • 10 de mayo de 2026 - Torneo Apertura de Argentina: 74 minutos, gol y asistencia en el River Plate 1-1 San Lorenzo de Almagro

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