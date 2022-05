Equipo jurídico de Daniel Quintero solicitó a la CIDH medidas cautelares para que retorne a la alcaldía de Medellín

22-11-2020 Colombia.- La CIDH visitará finalmente Colombia entre el 7 y el 9 de junio. Una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Colombia del 7 al 9 de junio para verificar las denuncias de vulneraciones de Derechos Humanos durante el paro nacional y la violenta represión de las protestas. El Gobierno del presidente Iván Duque rechazó en un primer momento la visita, pero finalmente la ha aceptado. POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA ABI

Luego de que Daniel Quintero fuera suspendido por la Procuraduría General de la Nación por su supuesta participación en política en la campaña presidencial que se lleva en la actualidad en Colombia, el martes su equipo jurídico anunció que solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le otorguen medidas cautelares.

Según informaron en la emisora La W radio, los abogados del funcionario: Carlos Rodríguez y Héctor Carvajal, anunciaron que ya habían presentado la solicitud ante la CIDH para que se protejan los derechos de su defendido y se reunirán con ese organismo el próximo lunes 23 de mayo.

“Solicitamos unas medidas cautelares para que el derecho del alcalde Quintero sea restablecido por una orden de la Comisión Interamericana, ese derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido y el derecho de los electores, porque ellos también tienen derechos”, destacaron en el medio radial de las declaraciones de Carlos Rodríguez.

En el informativo de televisión Noticias RCN indicaron que en la reunión que tienen programada para el lunes le manifestarán a los delegados de la CIDH que por parte de la Procuraduría se habrían excedido en sus facultades para suspender del cargo a Quintero y se deberían llevar a cabo procesos penales al respecto.

Mientras que en la revista Semana agregaron que los juristas también tienen pensado reunirse con la Secretaria Ejecutiva del organismo para expresarle que la decisión de la Procuraduría era un desafío del gobierno colombiano a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras el caso de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, en la que se tenía establecido que solo un juez de la República podía tomar ese tipo de decisiones.

“Vamos a explicarles el contexto, y vamos a reiterar el abierto desafío que hace el Gobierno colombiano a una decisión de la Corte Interamericana y a la Convención, porque es clarísimo que dice que esa decisión no la puede tomar la Procuraduría. Y en eso no dejó ninguna puerta abierta la CIDH cuando dijo que esa decisión debe ser tomada exclusivamente, no dijo otra palabra, por un juez penal”, explicó en esa revista Héctor Carvajal.

Aunque en La W Radio recordaron que la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, había argumentado en su momento que en el ente de control cuentan con esa facultad.

“Tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular”, recordaron de las declaraciones de la funcionaria.

Sin embargo, el proceso de suspensión se mantiene en Colombia y el presidente de la República, Iván Duque, anunció que ya está analizando las hojas de vida de las candidatas de la terna que presentó el Movimiento Independientes, por el que fue elegido Quintero.

Se trata de actuales funcionarias de la administración local en la capital de Antioquia: Andree Uribe, actual secretaria de Salud; Camila Villamizar, secretaria de Gobierno, y Karen Delgado, secretaria de Suministros y Servicios.

Aunque parece que es un panorama normal, lo cierto es que todo este proceso ha sido polémico y ha generado comentarios de lado y lado. En este caso, sobre la elección de la nueva alcaldesa encargada, al movimiento de gobierno y sus adeptos, les preocupa la demora en la elección por parte del presidente Duque.

Hasta el momento, el alto mandatario no ha fijado la fecha en que se elegirá a la persona para ocupar ese cargo.





