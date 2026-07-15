Franco Armani ya se encuentra en Medellín para volver a vestir la camiseta de Atlético Nacional

El portero argentino con paso en River Plate ya llega para jugar con el cuadro antioqueño -crédito @juandl84/X

El 15 de julio de 2026 se terminó la espera para los hinchas de Atlético Nacional. El portero argentino Franco Armani arribó al aeropuerto José María Cordova para disputar su segundo ciclo con la camiseta de Atlético Nacional.

En medio del recibimiento estuvo presente el presidente Víctor Marulanda, que regresó al más veces campeón de Colombia para tomar las riendas del equipo desde la parte administrativa.

Franco Armani volverá a Atlético Nacional-crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE-ARCHIVO

Es importante recordar que Armani regresa a Atlético Nacional tras 9 años fuera del club, con el objetivo de cerrar su carrera profesional en el equipo antioqueño.

En su despedida de River Plate, el guardameta de 39 años confirmó que pasará un año en Medellín para competir y buscar títulos bajo la conducción del técnico Lucas González,

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Armani, que cumplirá 40 años el 16 de octubre de 2026, explicó que no contemplaba volver a Colombia hasta que recibió el llamado del club.

“Fue una decisión para seguir compitiendo, jugando. Nunca esperé que llegara esta posibilidad, no lo tenía en mis planes. Se comunicó Atlético Nacional y cuando pasan estas cosas, te mueven el piso y te ponen a pensar. Lo tomé más para mi último año de carrera terminar de la mejor manera”, dijo en el homenaje de salida que le hizo el cuadro de Buenos Aires.