Colombia

El periodista Diego Guauque reveló cómo su perro Vito lo inspiró durante su batalla contra el cáncer: “Había que seguir luchando”

Una anécdota cotidiana sobre la persistencia de su mascota llevó al comunicador a reflexionar sobre la importancia de no rendirse frente a las adversidades y a compartir su experiencia con miles de seguidores

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Diego Guauque y su perro Vito: la inspiradora historia detrás de la lucha contra el cáncer - crédito @diego_reportero/ Instagram
Diego Guauque y su perro Vito: la inspiradora historia detrás de la lucha contra el cáncer - crédito @diego_reportero/ Instagram

El periodista colombiano Diego Guauque compartió recientemente una reflexión personal que logró resonar entre sus seguidores, al revelar el papel inesperado que ha tenido su perro Vito en el proceso de recuperación tras superar el cáncer.

A través de un video publicado en redes sociales, el comunicador relató cómo la persistencia y la disciplina de su mascota se convirtieron en una fuente de inspiración durante una de las etapas más difíciles de su vida.

Guauque, quien enfrentó un diagnóstico de leiomiosarcoma en 2023, utilizó una anécdota doméstica para plantear una reflexión sobre la importancia de la constancia frente a las adversidades.

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Según relató, la convivencia con Vito, un perro de 40 kilos, no siempre fue sencilla. “Tenemos un problema, ese problema tiene nombre, se llama Vito, un perro de 40 kilos al que nunca supimos criar, o bueno, lo criamos con demasiado amor, lo malcriamos”, reconoció el periodista con humor.

El centro de la historia gira en torno al empeño del animal por dormir en la cama de sus dueños, desobedeciendo la norma familiar. A pesar de los intentos diarios por mantenerlo fuera, Vito esperaba pacientemente a que las luces se apagaran para regresar a su objetivo. “Estuvo así casi un mes, todas las noches (...) Él muy convencido dijo: ‘No, esta cama también es mía’. Y lo más curioso es que nunca se dio por vencido; jamás entendió un ‘no’ como un nunca, lo entendía como un ‘todavía no’”, explicó Guauque.

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Finalmente, la perseverancia del perro se impuso, logrando compartir el espacio con la pareja. Para el periodista, este episodio sirvió como recordatorio sobre la magia de la constancia: “No porque garantice que siempre vamos a conseguir lo que queremos, sino porque nos acerca mucho más que rendirnos al primer intento. Muchas veces abandonamos nuestros sueños demasiado rápido. Un ‘no’, un fracaso o un tropiezo nos hacen creer que hasta ahí llegó el camino”, explicó el periodista.

Guauque conectó la experiencia con su propio proceso de recuperación médica, recordando los días críticos en los que adoptó un mantra mental para sobrellevar el tratamiento. “Yo también tuve una época en la que todos los días repetía una misma frase: ‘fuera sarcoma, fuera sarcoma, fuera sarcoma’. Era como una orden que me daba a mi propia cabeza (...) me recordaba que había que seguir luchando, que había que volver a levantarse”, afirmó. Relató que mientras Vito insistía en subirse a la cama, él luchaba por bajarse de otra: la del hospital.

El periodista, que continúa acompañando y motivando a pacientes oncológicos, aprovechó su presencia en redes para enviar un mensaje de solidaridad a quienes, como él, atraviesan procesos de salud complejos. “Él fue tan persistente que consiguió subirse a una cama y yo traté de seguir igual de persistente para lograr bajarme de otra, la del hospital”, dijo el periodista.

“Hoy esta reflexión nació de una historia muy particular en mi casa. Y, aunque parezca increíble, Vito Guauque terminó recordándome una de las lecciones más valiosas que he aprendido en la vida”, concluyó.

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