Karina García le lanzó pulla a Yina Calderón por hablar de su embarazo: “Nadie tenía pruebas”

La creadora de contenido afirmó que todos sus exámenes se hicieron en Estados Unidos y no tenían cómo saberlo - crédito @clipsdelaganga1/TikTok

Karina García salió al frente de la polémica con un argumento concreto: nadie que habló de su embarazo antes de la confirmación oficial tenía prueba alguna para respaldarlo.

Lo dijo en una transmisión en vivo junto al cantante Kris R, su pareja y padre del bebé que espera. La afirmación apuntó directamente a quienes, como Yina Calderón, se adelantaron a revelar la noticia antes de que la pareja lo anunciara.

La influenciadora antioqueña explicó que sus exámenes y ecografías de embarazo se realizaron en Estados Unidos, no en Colombia. “Las ecografías me las hice en Estados Unidos, los exámenes me los hice en Estados Unidos”, afirmó.

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La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Sobre la ecografía que sí se realizó en Medellín, en el centro comercial El Tesoro, fue categórica: “No fue una ecografía para saber si estaba embarazada o no, fue una ecografía totalmente diferente”. Agregó que los médicos que la atendieron los ayudaron para que la información no se filtrara.

Con ese argumento, García cuestionó el mérito de quienes se atribuyeron haber dado la primicia. “La gente empezó a pegarse a esa noticia para ver si le atinaba”, dijo, y describió la lógica detrás del fenómeno: “Por si sale verdad, yo quedar como la que, guau, la que dio la primicia”.

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El rol de Yina Calderón y Yaya Muñoz

Calderón había hablado del embarazo antes de que García lo confirmara. La empresaria de fajas reconoció en Buen Día, Colombia que se enteró a través de amigos en común, entre ellos Yaya Muñoz. “Le pregunté a Yaya si Karina estaba embarazada y me dijo que no, pero como diciéndome que sí, y le dije: ‘Entendí el mensaje’”, relató.

Unos zapatos blancos de recién nacido se robaron la atención en redes - crédito Karina García / Instagram

García no mencionó a Calderón por nombre en el live, pero la referencia fue clara para quienes siguieron el episodio. Kris R también intervino en la transmisión y señaló que varias personas llegaron a amenazar con publicar supuestas pruebas del embarazo.

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Las declaraciones de García generaron opiniones divididas entre sus seguidores. Algunos respaldaron su postura; otros la cuestionaron. Un tercer grupo señaló que el cambio físico que presentó en semanas previas hacía evidente el estado de gestación, con lo que la especulación pública resultaba predecible.

Por ahora, García está en Europa junto a Kris R y sus dos hijos, Isabella y Valentino, y sigue actualizando a sus seguidores sobre el avance del embarazo a través de sus redes sociales.

Mensajes como: Definitivamente, si Yina no sabía, entonces sí tiene poderes o fue Yaya efectivamente la que le contó”; “Yina a la verdad le atina, cuál será la próxima predicción”, entre otros.

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Qué dijo Karina García sobre su embarazo

Ambos compartieron detalles en una transmisión en vivo, donde respondieron preguntas de sus seguidores sobre el proceso y las decisiones en torno a su bebé.

Durante la conversación, Karina reveló con humor que el embarazo se produjo en el segundo encuentro íntimo con Kris R, lo que desató comentarios y bromas por parte de la pareja. Además, aclararon que, por el momento, no mostrarán el rostro de su hijo en redes sociales, al menos durante los primeros meses de vida.

La pareja pasó un momento con su fanaticada en el que, entre risas y verdades, contaron detalles sobre el embarazo de la influenciadora y los posibles nombres para su bebé @megaclipskick/TikTok

Kris R justificó esta decisión al querer proteger la intimidad familiar y evitar influencias externas en esa etapa inicial.

En las redes sociales, las reacciones fueron variadas: algunos seguidores apoyaron la decisión, mientras otros expresaron su deseo de conocer al bebé. La pareja, que ya convive, manifestó que busca darle un entorno familiar estable a su hijo. Karina también mencionó la participación atenta de la madre de Kris R durante el embarazo.

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Por ahora, no han revelado el sexo del bebé, aunque compartieron sus propias intuiciones y prometieron anunciarlo próximamente. Los hijos de Karina, Isabella y Valentino, acompañan a la pareja en un viaje por Europa.