Tres uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

El ataque a la estación policial de Arenal del Sur, atribuido al ELN, dejó como saldo tres policías heridos y la destrucción total de la sede - crédito captura de video

La noche del 10 de julio de 2026, la violencia en el sur del departamento de Bolívar alcanzó un nuevo punto crítico tras el ataque a la estación de Policía en Arenal del Sur. Según confirmó el gobernador Yamil Arana, un grupo utilizó drones con explosivos para destruir por completo las instalaciones policiales, dejando a tres agentes heridos, entre ellos uno en estado grave.

El ataque, según informó La FM, fue atribuido por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (ELN), no solo causó la destrucción de la infraestructura, sino que también dejó a la comunidad sin energía eléctrica. La magnitud del daño y la modalidad empleada han generado preocupación en las autoridades regionales, que insisten en la urgencia de una respuesta contundente.

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La situación en el sur de Bolívar muestra un deterioro progresivo de la seguridad, según han señalado los responsables locales. El gobernador Arana fue categórico al describir el impacto: “La estación de Policía de Arenal del Sur fue blanco de un ataque con drones, presuntamente por parte del ELN. La destruyeron completamente. El doloroso saldo de este hecho criminal es de tres policías heridos, uno de ellos de gravedad”.