Colombia

José Manuel Restrepo se reunió con Marco Rubio en Washington: confirmó la solicitud del nuevo gobierno de Colombia de formar parte del Escudo de las Américas

El vicepresidente electo señaló que abordaron una agenda para ampliar vínculos comerciales

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José Manuel Restrepo y Marco Rubio hablaron sobre el futuro de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos - crédito @jrestrp/X

A menos de un mes del inicio del nuevo gobierno en Colombia, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo se reunió el miércoles 15 de julio de 2026 en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un encuentro de alto nivel realizado en la sede del Departamento de Estado.

La reunión, que duró 45 minutos, terminó hacia las 10:20 a. m. y se desarrolló a puerta cerrada. Tras el encuentro, la delegación salió sin entregar declaraciones a la prensa.

La cita formó parte de la primera misión internacional del gobierno electo de Abelardo de la Espriella y de una agenda orientada a reforzar la relación bilateral en cooperación económica, comercio, inversión y relaciones diplomáticas. Un video difundido por la cuenta oficial del movimiento político Defensores de la Patria mostró el momento del encuentro entre Restrepo y Rubio.

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El vicepresidente electo afirmó en sus redes sociales que el objetivo de la reunión fue afianzar el respaldo al proceso de transición: “Agradecimos el respaldo brindado por Estados Unidos al proceso de transición y al inicio de una nueva etapa en la relación entre nuestros países”.

José Manuel Restrepo se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en Washington - crédito Alex WROBLEWSKI/AFP
José Manuel Restrepo se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en Washington - crédito Alex WROBLEWSKI/AFP

Restrepo detalló que en el encuentro participaron los ministros designados de Exteriores, Omar Bula Escobar; de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; y de Comercio, Mauricio Gómez Amín.

En materia de seguridad, el alto funcionario señaló que la delegación planteó como prioridad la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas: “Reiteramos el interés de Colombia en hacer parte del Escudo de las Américas y fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Militares, siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional”.

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El dirigente vinculó esa hoja de ruta con la situación interna y con un enfoque social, describiendo el sentido que, según dijo, tiene la aproximación con Washington: “Todo este trabajo responde a un compromiso con las familias colombianas, especialmente las más vulnerables”.

El vicepresidente electo afirmó que la delegación planteó como prioridad la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente electo afirmó que la delegación planteó como prioridad la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas - crédito @jrestrp/X

Restrepo también incluyó en la conversación con Rubio los objetivos económicos de la delegación, señalando que abordaron una agenda para ampliar vínculos comerciales: “Exploramos nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversión y dinamizar el desarrollo económico”.

Sobre los efectos esperados de una alianza más estrecha con Estados Unidos, sostuvo que el planteamiento apunta a resultados en empleo e ingresos: “Fortalecer la alianza con Estados Unidos significa generar más empleo, aumentar los ingresos de los hogares y acelerar la transformación social que Colombia necesita”.

El vicepresidente electo sostuvo que la reunión busca reconducir la relación con Estados Unidos - crédito Alex WROBLEWSKI/AFP
El vicepresidente electo sostuvo que la reunión busca reconducir la relación con Estados Unidos - crédito Alex WROBLEWSKI/AFP

En el tramo final de su mensaje, Restrepo vinculó esa estrategia con un argumento sobre gobernabilidad y seguridad interna: “Porque cuando una nación ofrece oportunidades y esperanza a su gente, también fortalece su democracia y evita que quienes buscan sembrar el miedo, la ilegalidad y la violencia encuentren espacio para amenazarla. Esa es la esencia de La #PatriaMilagro”.

Abelardo de la Espriella ya mostró sus cartas al reunirse con altos funcionarios de EE. UU

Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión con una delegación oficial de Estados Unidos para abordar temas de seguridad, comercio y cooperación bilateral - crédito Prensa De la Espriella
Abelardo de la Espriella sostuvo una reunión con una delegación oficial de Estados Unidos para abordar temas de seguridad, comercio y cooperación bilateral - crédito Prensa De la Espriella

El viernes 3 de julio de 2026, el futuro mandatario lideró una reunión de alto nivel en Barranquilla con una delegación oficial de los Estados Unidos para definir la hoja de ruta en seguridad, comercio y lucha contra el crimen organizado, de la que se tuvo conocimiento el 5 de julio.

Al encuentro asistieron altos funcionarios del Departamento de Estado, representantes del Pentágono y delegados de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. La elección de Barranquilla como sede destaca la intención del nuevo gobierno de descentralizar los diálogos diplomáticos y mandarle un mensaje de confianza a las regiones.

De acuerdo con el comunicado de la prensa de De la Espriella, durante las conversaciones, que se extendieron por varias horas, se pusieron sobre la mesa los temas más críticos de la agenda binacional.

La delegación norteamericana y el equipo del presidente electo priorizaron las estrategias conjuntas contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad nacional en las fronteras. De igual manera, el intercambio comercial y la atracción de inversión extranjera ocuparon un lugar central en el diálogo.

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