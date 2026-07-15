Deportes

Esta es la millonada que ofrecen desde Italia por Gustavo Puerta luego del Mundial 2026: sería compañero de otro jugador de la selección Colombia

El vallecaucano se quedó con la titular en el mediocampo por encima de Richard Ríos y despertó el interés de clubes como el Bologna y el FC Porto de Portugal

Guardar
Google icon
Gustavo Puerta, de Colombia, controla un balón ante Uzbekistán en el estadio Azteca en Ciudad de México - crédito EFE/Isaac Esquivel
Gustavo Puerta, de Colombia, controla un balón ante Uzbekistán en el estadio Azteca en Ciudad de México - crédito EFE/Isaac Esquivel

Bologna presentó una oferta de 16 millones de euros por Gustavo Puerta, el volante colombiano de 22 años que fue titular con la selección Colombia en el Mundial 2026, en una operación que puede acelerar su salida del Racing de Santander, club que pretende una cifra superior antes de desprenderse de uno de los jugadores que impulsó su ascenso a la primera división española.

El mediocampista cerró la última temporada con 33 partidos, tres goles, una asistencia y 3.718 minutos en cancha. En el Mundial, además, disputó los cinco encuentros de Colombia, todos desde el inicio, un dato que fortaleció su cotización en el mercado europeo.

PUBLICIDAD

La primera propuesta concreta llegó desde Italia, el periodista italiano Alfredo Pedullà informó que el club de la Serie A entró en la carrera por el jugador y trasladó una oferta de 16 millones de euros, aunque la entidad española exige algunos millones más para abrir la puerta a la transferencia.

Gustavo Puerta asistió a Luis Díaz en el gol ante Uzbekistán en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Lee Smith/REUTERS
Gustavo Puerta asistió a Luis Díaz en el gol ante Uzbekistán en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Lee Smith/REUTERS

En el Bologna actualmente milita el defensor central de la selección Colombia, Jhon Lucumí, quien también jugó los cinco partidos en la Copa Mundial de la FIFA, pero que estaría buscando su salida a uno de los grandes del fútbol italiano.

Pedullà explicó que Puerta es uno de los favoritos de Giovanni Sartori, directivo al que se le atribuye la búsqueda de incorporaciones fuera de lo habitual en términos presupuestarios. También advirtió que la negociación no se perfila simple porque otros equipos ya manifestaron interés por el colombiano.

PUBLICIDAD

El punto central de la negociación es la diferencia entre lo ofrecido por el club italiano y lo que pretende el Racing de Santander. De acuerdo con el texto citado por el medio, la institución española quiere capitalizar al máximo una eventual venta porque tiene contrato firmado con Puerta hasta mediados de 2029.

Gustavo Puerta fue el jugador más joven del plantel de la selección Colombia que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
Gustavo Puerta fue el jugador más joven del plantel de la selección Colombia que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 10 millones de euros, pero la dirigencia espera recibir cerca del doble para autorizar la salida. Esa expectativa también se apoya en la inversión que hizo el club cuando lo incorporó en septiembre de 2025, a cambio de 3,5 millones de euros.

El interés por el centrocampista no se limita a Italia, actualmente hay seguimiento desde distintos puntos de Europa y que el Bologna se sumó a una lista de pretendientes en la que ya aparecían equipos de España, Inglaterra y Portugal.

Gustavo Puerta fue autocrítico con la actuación de Colombia en el Mundial

Gustavo Puerta admitió que la eliminación de Colombia en octavos de final del Mundial de 2026 dejó un “sabor amargo” y expuso que al equipo “nos faltaron algunas cosas” para competir en instancias superiores, una lectura que planteó durante un homenaje realizado el 14 de julio por la Gobernación del Valle del Cauca a cuatro jugadores de la selección.

En esa misma campaña, el volante del Racing de Santander acumuló 470 minutos en cinco partidos y aportó una asistencia, cifras que enmarcan su peso en el plantel durante la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

-crédito Jefatura de Prensa Gobernación del Valle del Cauca
Gustavo Puerta pasa algunos días de vacaciones en su tierra antes de volver a Europa - crédito Jefatura de Prensa Gobernación del Valle del Cauca

Puerta dijo que la participación dejó orgullo por lo realizado, pero no alcanzó para disipar la frustración por la forma en que terminó el recorrido. “La verdad que era demasiado contento, orgulloso por todo lo que hicimos. Queda ese sabor amargo de sentir que podíamos seguir avanzando, pero bueno, si Dios lo quiso así fue porque en sus planes tiene cosas mejores para nosotros”.

El mediocampista fue más allá del resultado puntual y presentó la salida del torneo como una señal sobre lo que aún debe desarrollar el equipo. “Yo creo que si no pasó esta vez fue porque nos faltan algunas cosas. Yo creo que no estábamos preparados para otras etapas de nuestra vida, de nuestro país también”.

Temas Relacionados

Gustavo PuertaSelección ColombiaMundial 2026Bologna ItaliaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

A nueve días para el inicio de la Liga, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó no han confirmado novedades en sus plantillas, en el semestre en el que se juegan la permanencia en primera división

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Soren Waerenskjold fue el más fuerte en el esprint y se lleva la victoria, Fernando Gaviria fue noveno

La última victoria del mejor esprinter que ha tenido el ciclismo colombiano fue en el Tour Colombia del 2024

EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Soren Waerenskjold fue el más fuerte en el esprint y se lleva la victoria, Fernando Gaviria fue noveno

Franco Armani ya se encuentra en Medellín para volver a vestir la camiseta de Atlético Nacional: estas son las imágenes de la llegada del argentino

El exportero de River Plate llegó al aeropuerto José María Córdova de Rionegro para su segundo ciclo con el “Verdolaga”

Franco Armani ya se encuentra en Medellín para volver a vestir la camiseta de Atlético Nacional: estas son las imágenes de la llegada del argentino

Davinson Sánchez se refirió a las amenazas contra jugadores de la Selección Colombia por la eliminación del Mundial 2026: “A veces se les olvida que somos humanos”

El defensor central fue uno de los más afectados por la eliminación de la Tricolor, luego de ser uno de los dos futbolistas que desperdiciaron su cobro en la tanda de penaltis

Davinson Sánchez se refirió a las amenazas contra jugadores de la Selección Colombia por la eliminación del Mundial 2026: “A veces se les olvida que somos humanos”

Qué pasará con el técnico de la selección Colombia tras la eliminación del mundial: Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún se habrían reunido para definir su continuidad

El seleccionador y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol evaluaron el desempeño de la Tricolor en el Mundial 2026 y trazaron el plan hacia la Copa América 2028 y la Copa del Mundo 2030

Qué pasará con el técnico de la selección Colombia tras la eliminación del mundial: Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún se habrían reunido para definir su continuidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Esta es la historia completa del video viral de la hamburguesa triple que está causando polémica en redes: “¿Para qué me invitas a cenar?"

Esta es la historia completa del video viral de la hamburguesa triple que está causando polémica en redes: “¿Para qué me invitas a cenar?"

El periodista Diego Guauque reveló cómo su perro Vito lo inspiró durante su batalla contra el cáncer: “Había que seguir luchando”

Hijas de Fernando Gaitán demandaron a RCN por los derechos de autor de sus obras: “Murió y nunca se enteró de cuáles eran sus derechos”

Mamá de Culotauro publicó emotivo mensaje para despedir a su hijo, que salió de Colombia por amenazas: “Guerrero de la vida”

Culotauro habló por primera vez de las amenazas en su contra y por qué se fue de Colombia: “Les mentí para salvar mi vida”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Soren Waerenskjold fue el más fuerte en el esprint y se lleva la victoria, Fernando Gaviria fue noveno

Esta es la millonada que ofrecen desde Italia por Gustavo Puerta luego del Mundial 2026: sería compañero de otro jugador de la Selección Colombia

Franco Armani ya se encuentra en Medellín para volver a vestir la camiseta de Atlético Nacional: estas son las imágenes de la llegada del argentino

Davinson Sánchez se refirió a las amenazas contra jugadores de la Selección Colombia por la eliminación del Mundial 2026: “A veces se les olvida que somos humanos”