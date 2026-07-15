Esta es la millonada que ofrecen desde Italia por Gustavo Puerta luego del Mundial 2026: sería compañero de otro jugador de la selección Colombia

Gustavo Puerta, de Colombia, controla un balón ante Uzbekistán en el estadio Azteca en Ciudad de México - crédito EFE/Isaac Esquivel

Bologna presentó una oferta de 16 millones de euros por Gustavo Puerta, el volante colombiano de 22 años que fue titular con la selección Colombia en el Mundial 2026, en una operación que puede acelerar su salida del Racing de Santander, club que pretende una cifra superior antes de desprenderse de uno de los jugadores que impulsó su ascenso a la primera división española.

El mediocampista cerró la última temporada con 33 partidos, tres goles, una asistencia y 3.718 minutos en cancha. En el Mundial, además, disputó los cinco encuentros de Colombia, todos desde el inicio, un dato que fortaleció su cotización en el mercado europeo.

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La primera propuesta concreta llegó desde Italia, el periodista italiano Alfredo Pedullà informó que el club de la Serie A entró en la carrera por el jugador y trasladó una oferta de 16 millones de euros, aunque la entidad española exige algunos millones más para abrir la puerta a la transferencia.

Gustavo Puerta asistió a Luis Díaz en el gol ante Uzbekistán en la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Lee Smith/REUTERS

En el Bologna actualmente milita el defensor central de la selección Colombia, Jhon Lucumí, quien también jugó los cinco partidos en la Copa Mundial de la FIFA, pero que estaría buscando su salida a uno de los grandes del fútbol italiano.

Pedullà explicó que Puerta es uno de los favoritos de Giovanni Sartori, directivo al que se le atribuye la búsqueda de incorporaciones fuera de lo habitual en términos presupuestarios. También advirtió que la negociación no se perfila simple porque otros equipos ya manifestaron interés por el colombiano.

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El punto central de la negociación es la diferencia entre lo ofrecido por el club italiano y lo que pretende el Racing de Santander. De acuerdo con el texto citado por el medio, la institución española quiere capitalizar al máximo una eventual venta porque tiene contrato firmado con Puerta hasta mediados de 2029.

Gustavo Puerta fue el jugador más joven del plantel de la selección Colombia que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 10 millones de euros, pero la dirigencia espera recibir cerca del doble para autorizar la salida. Esa expectativa también se apoya en la inversión que hizo el club cuando lo incorporó en septiembre de 2025, a cambio de 3,5 millones de euros.

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El interés por el centrocampista no se limita a Italia, actualmente hay seguimiento desde distintos puntos de Europa y que el Bologna se sumó a una lista de pretendientes en la que ya aparecían equipos de España, Inglaterra y Portugal.

Gustavo Puerta fue autocrítico con la actuación de Colombia en el Mundial

Gustavo Puerta admitió que la eliminación de Colombia en octavos de final del Mundial de 2026 dejó un “sabor amargo” y expuso que al equipo “nos faltaron algunas cosas” para competir en instancias superiores, una lectura que planteó durante un homenaje realizado el 14 de julio por la Gobernación del Valle del Cauca a cuatro jugadores de la selección.

En esa misma campaña, el volante del Racing de Santander acumuló 470 minutos en cinco partidos y aportó una asistencia, cifras que enmarcan su peso en el plantel durante la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá.

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Gustavo Puerta pasa algunos días de vacaciones en su tierra antes de volver a Europa - crédito Jefatura de Prensa Gobernación del Valle del Cauca

Puerta dijo que la participación dejó orgullo por lo realizado, pero no alcanzó para disipar la frustración por la forma en que terminó el recorrido. “La verdad que era demasiado contento, orgulloso por todo lo que hicimos. Queda ese sabor amargo de sentir que podíamos seguir avanzando, pero bueno, si Dios lo quiso así fue porque en sus planes tiene cosas mejores para nosotros”.

El mediocampista fue más allá del resultado puntual y presentó la salida del torneo como una señal sobre lo que aún debe desarrollar el equipo. “Yo creo que si no pasó esta vez fue porque nos faltan algunas cosas. Yo creo que no estábamos preparados para otras etapas de nuestra vida, de nuestro país también”.

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